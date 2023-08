Portugāles vīna ceļš

Portugāle ir zeme, kuru, reiz apmeklējot, nav iespējams neiemīlēt. Šeit labprāt brauc tūristi, turklāt ne tikai gleznainās piekrastes un vēsturisko vietu dēļ, daudzi šo zemi apmeklē, lai gūtu gastronomisku baudu, ko sniedz vietējā virtuve un, protams, vīni. Turklāt vīnam šeit ir īpaša nozīme. No vīniem svarīgākie un visvairāk zināmie Portugālē ir portvīni un vieglie, atsvaidzinošie Vino Verde, tomēr tā ir tikai daļa no visas milzīgās vīna kultūras.

Portugālē vīna dārzi stiepjas cauri visai valstij no ziemeļiem, sākot no tādiem reģioniem kā Vino Verde un Douro, līdz pašiem dienvidiem Algarves reģionā. Vīnu ražo arī Azoru salās un Madeirā. Un tomēr portugāļu vīni, kā likums, nav tik pieprasīti un populāri aiz savas zemes robežām, taču pienācis brīdis atklāt Portugāles vīnus no jauna.

Un tā – Portugālē pastāv 14 vīndarīšanas reģioni Šeit kultivē vairāk nekā 250 vietējo vīnogu šķirņu, kā arī papildus izmanto starptautiskās šķirnes. Valstī kopumā darbojas apmēram 4700 vīndarītavu un vairāk nekā 70 kooperatīvu. Piekritīsiet, ka šādi skaitļi ir iespaidīgi un neļauj šaubīties – šeit valda liela vīnu dažādība, kurā mazāk pieredzējušam vīna baudītājam viegli apmaldīties.

Viņa Augstība Portvīns

Kopš XVII gadsimta kā Portugāles vizītkarte visā pasaulē kalpo stiprinātais vīns – portvīns. Nosaukums "do Porto" radies no fakta, ka vīns tika glabāts un pārdots ostā, kas atradās starp Porto un Vila Nova de Gaija pilsētām. Īpašās laivās (rabelo) vīnu pa Doru upi nogādāja uzglabāšanai līdz Vila Nova de Gaija noliktavām, jo šajā rajonā praktiski visu gadu saglabājas nemainīga temperatūra.

Portvīns kļuva par īpašu atsevišķu vīnu kategoriju, ko ražoja no vīnogām, raudzēšanas laikā sulai pievienojot vīnogu brendiju. Šī brendija pievienošanas prakse sākās nolūkā palielināt portvīna eksportu. Tādējādi vīns ilgos jūras braucienus izturēja bez pārmaiņām, bet fermentācijas procesa pārtraukšana ar stiprā alkohola palīdzību vīnu padarīja saldāku, tas glabājās ilgāk, nebojājās un ilgāk arī saglabājās tā garšas īpašības. Šāds dzēriena stils garšas ziņā izrādījās ļoti piemērots angļu tirgum.

Pētot Porto vīna namu vēsturi, iespējams saprast iemeslu, kāpēc portvīns nospēlēja izšķirīgu lomu ne tikai valsts vēsturē un ekonomikā, bet arī daudzus gadus neapstrīdēts saglabāja "šķidrā zelta" statusu vīna pasaulē. Viens no slavenākajiem portvīna zīmoliem ir Offley. Šo kompāniju 1737. gadā Londonā dibināja Viljams Oflijs, un sākotnēji tā vīnu tikai tirgoja, tad drīz eksportēja, bet vēlāk arī sāka ražot savu portvīnu. Zīmols uzreiz iekaroja starptautisku atzinību visaugstākās jeb premiālās kvalitātes vīnu vidū.

Izšķirīgs moments attīstībā iezīmējās, kad kompānijai kā partneris pievienojās Džozefs Džeimss Foresters – harismātisks cilvēks, kas vēlāk kļuva pazīstams kā barons Foresters, kuram pieder galvenā loma Offley paplašināšanā un portvīna industrijā XIX gadsimtā.

Turpmāk daudzu gadu garumā kompānija Offley nepārtraukti investēja savu vīnu ražošanā, izveidoja un pārstādīja tai piederošos ikoniskos vīna dārzus, būvēja un uzturēja fantastiskos pagrabus Vila Nova de Gaijā un paplašināja zīmola distribūciju.

Offley Port līnijā ir vairāki stili, kas pārstāvēti arī Latvijas vīna veikalu plauktos un restorānu vīna kartēs: stilīgais un mūsdienīgais baltais portvīns Offley White Porto, ko biežāk izmanto atsvaidzinošu kokteiļu pagatavošanai, augļainais Offley Ruby, ko bieži pasniedz pie deserta, bet kā dižestīvs lieliski der izturētais Offley Tawny 10 Years Old Port vai īpašais noteikta ražas gada Offley LBV portvīns, kas izturēts četrus līdz sešus gadus.

Madeira

Vēl viens ne mazāk nozīmīgs šīs stiprināto vīnu kategorijas pārstāvis – vīns no Portugālei piederošās Madeiras salas, kas nosaukts salas vārdā. Šim dzērienam ir ļoti bagāta un vienlaikus sarežģīta vēsture. Atšķirībā no portvīna madeiru ne tikai stiprina, bet arī karsē, kas piešķir tai īpašu karameļu-riekstu aromātu un raksturīgu ķieģeļu nokrāsu. Šādam vīnam ir īpaši augsts glabāšanas potenciāls, bet garša un buķete dzērienu padara atšķirīgu no citiem stiprinātajiem vīniem.

Lai cik populāri būtu portvīns un madeira Portugālē un aiz valsts robežām, paši portugāļi ikdienā priekšroku dod sausajiem vīniem – no viegliem un atsvaidzinošiem karstajās sezonās līdz piesātinātiem un blīviem vēsākā laikā. Atnākot jaunajai vīndaru paaudzei un jauniem investoriem, portugāļu vīni gūst popularitāti arī eksporta tirgos, pateicoties to lieliskajai kvalitātei par pieejamu cenu.

Portugāļu know-how – Mateus Rosé

Vēl viens vīns, kas nešaubīgi uzskatāms par veiksmīga mārketinga piemēru vīna pasaulē. Zīmols Mateus radās 1942. gadā, kad projekta iniciatoram Fernando Van Celleram Gedesam radās ideja izveidot unikālu koncepciju – spilgtas individualitātes un jaunas garšas vīnu, kas pildīts oriģinālā un inovatīvā pudelē.

Ideja izveidot jaunas formas pudeli bija noskatīta no plakanās zaldātu blašķes Pirmā pasaules kara laikā. Šāda forma spēcīgi izcēlās uz citu izstieptās standarta formas pudeļu fona.

Kulta pudeles iekšienē slēpās kaut kas pavisam cits, atšķirīgs no tā, ko tolaik zināja par portugāļu vīna kultūru - viegls, jauns, svaigs un nedaudz dzirkstošs rozā krāsas vīns. Šis bija vīns katrai dienai, katram gadījumam, un tas bija ļoti universāls garšā.

Šodien Mateus Rosé neapšaubāmi ir portugāļu vīns № 1, ko pārdod vairāk nekā 125 valstīs pasaulē, kur to veiksmīgi piegādā jau vairāk nekā 70 gadus. Šī vīna panākumi izrādījās tik satriecoši, ka, pēc ražotāja aplēsēm, pasaulē katru sekundi tiek atvērta jauna pudele Mateus Rosé. To gatavo vienīgi no portugāļu vīnogu šķirnēm – Baga, Rufete, Tinta Barroca, Touriga Franca, tam ir tikai 11% alkohola un piemīt viegls pievilcīgs dzirkstīgums, kas iegūts pirmējās raudzēšanas laikā. Daudziem šis nosaukums asociējas ar Vidusjūras garšām – kā vīns vieglam un bezrūpīgam dzīves stilam.

Jauni vīna horizonti

Ielūkojoties portugāļu vīnu klāstā rūpīgāk, jūs atklāsiet jaunas garšas. Valsts ziemeļos tiek ražoti īpaši tveicīgās vasarās ļoti populārie vieglie un svaigie Vinho Verde, kas tulkojot nozīmē – zaļais vīns. Eksistē daudz dažādu versiju, kāpēc šo vīnu tā sauc. Pati neticamākā, ka šeit vīnu ražo no negatavām vīnogām, savukārt cita vēsta, ka šis ziemeļu Portugāles reģions ir viens no zaļākajiem visa gada garumā, tāpēc tāds nosaukums dots vietējiem vīniem. Patiesībā speciālisti sliecas par labu idejai, ka vietējais vīns ir ļoti viegls un svaigs, tāpēc to var dēvēt pat par "zaļu", turklāt nosaukums nekādi neattiecas uz vīna krāsu, bet gan uz stilu un rakstura vieglumu.

Nogaršojiet balto un rozā Vinho Verde Café Estoril, ko ražojusi kompānija Segredo de Portugal. Šos vīnus no klasiskajām vīnogu šķirnēm ar labu skābumu gatavo nerūsējošā tērauda tvertnēs, lai maksimāli saglabātu dabisko vīnogu svaigumu. Pēc raudzēšanas vīnā paliek 11% alkohola, kas tam piešķir vieglu raksturu un patīkamu augļainumu garšā. Šie vīni ir universāli un labi sader ar vieglām vasarīgām uzkodām, zaļiem salātiem, svaigiem mīkstajiem sieriem, dārzeņiem un jūras veltēm.

Ja jums vairāk patīk spilgtāki vīni, Portugāle spēj piedāvāt visus iespējamos variantus no dažādiem reģioniem: no sulīgiem un augļainiem vīniem Tejo reģionā līdz ārkārtīgi piesātinātiem un viegli rūgteniem no Dao reģiona valsts centrāldaļā.

Baltvīniem biežāk izmantotās vīnogu šķirnes ir Arinto, Alvarinho, Antao Vaz, Loureiro, Moscatel, Verdelho, Viosinho, bet daudzo Portugālē audzēto sarkano vīnogu šķirņu karaliene ir Touriga National.

Neraugoties uz savu ziemeļniecisko izcelsmi, šī šķirne ir izplatījusies pa visu valsti - jūs to atradīsiet gan dienvidos Algarvē un Alentežu, gan rietumos Težo un Setubalas reģionos, kur tā Bairadā veiksmīgi konkurē ar vietējo šķirni Baga, gan tālu Atlantijas vidienē Azoru salās. Touriga National – vīnogas ar biezu piesātinātas krāsas un intensīviem tanīniem miziņu, kas vīnam piešķir brīnišķīgu struktūru un spēju ilgi glabāties. Tai piemīt arī spilgta, intensīva garša, kas vienlaikus ir ziedaina un augļaina – tajā jūtamas gatavas upenes, avenes, sarežģītas garšaugu un lakricas nokrāsas. Labs piemērs ir vīns Lago Sagrado Reserva no Lisabonas reģiona, kura sastāvā ietilpst šī šķirne, kā arī, kā tas bieži pieņemts pie portugālu vīndariem, to sajauc ar citām šķirnēm. Šajā vīnā vēl atrodamas tādu šķirņu vīnogas kā Syrah, Tinta Roriz un Alicante Bouschet. Tādējādi tiek iegūts bagātīgs un jaudīgs vīns, ko iztur franču un amerikāņu ozolkoka mucās, kas, no vienas puses, vīnu padara mīkstāku, no otras, ļauj tam iegūt papildu notis savā buķetē.

Dažādos reģionos klimatiskie apstākļi stipri atšķiras, lai gan praktiski tie visi ir pakļauti spēcīgai Atlantijas okeāna ietekmei. Virzoties no ziemeļiem uz dienvidiem, mainās temperatūra, ainava, paradumi un tradīcijas, ko var sajust vīna garšā.

Ceru, ka jūs jau lūkojaties pēc biļetēm uz Portugāli, lai klātienē izjustu šo brīnišķīgo, valdzinošo zemi, bet, ja drīzumā tāda iespēja tomēr nerodas, paviesojieties vietējos veikalos tepat Latvijā un pameklējiet pāris laba portugāļu vīna pudeles. Visticamāk, jums veiksies.

