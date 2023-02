Profesiju olimpiskajās spēlēs Latvija kopumā izcīnījusi 40 medaļas

Plašajā arēnā skaļi atbalsojas starta taures, un iepriekš klusā un nedaudz saspringtā gaisotne pārtop par dažādu instrumentu šķindoņu. Simtiem un tūkstošiem roku pāru ķeras pie saviem konkursa uzdevumiem, lai dažu dienu laikā pierādītu, ka tieši viņi ir prasmīgākie jaunie profesionāļi. Jaunieši, intensīvi koncentrējoties, veic dažādu nozaru ekspertu sagatavotos uzdevumus. Jaunie pavāri izvēlas, kā gatavos uzdevumā noteiktās uzkodas, sāļos un saldos ēdienus. Web tehnoloģiju speciālisti izstrādā mājaslapas un aplikācijas, savukārt mēbeļu galdnieki izgatavo augstas kvalitātes koka mēbeles. Šo dinamisko un aizraujošo skatu iespējams vērot un piedzīvot jauno profesionāļu meistarības konkursos "SkillsLatvia", "EuroSkills" un "WorldSkills".

Jau 13 gadus Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sniedz iespēju profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem piedalīties starptautiska mēroga konkursos, lai parādītu savas prasmes. Mūsu jauno profesionāļu padarītais darbs un rezultāti "EuroSkills" un "WorldSkills" konkursos liek izskanēt Latvijas vārdam ārpus mūsu valsts robežām. Šajā laikā jaunieši ir izcīnījuši jau 40 medaļas. Pagājušā gada rudenī kopumā 15 valstīs un reģionos visā pasaulē norisinājās jauno profesionāļu meistarības konkurss "WorldSkills 2022 Special Edition". Latvijas komanda tajā ieguva trīs medaļas – sudrabu smago spēkratu tehnoloģijās, bronzu skatlogu noformēšanā un izcilības medaļu grafiskajā dizainā. Ko mūsu jauniešiem, profesionālajai izglītībai un valstij kopumā sniedz dalība šādos konkursos?

"WorldSkills 2022 Special Edition" spilgtākie mirkļi

VIAA direktore Dita Traidās stāsta: "Šie konkursi, ko mēdz dēvēt arī par profesiju olimpiskajām spēlēm, ir iespēja mūsu jauniešiem apliecināt savu profesionalitāti un konkurētspēju pasaules mērogā un augt kā personībām. Jaunieši, kuri vispirms piedalās nacionālajā konkursā un vēlāk demonstrē savas prasmes starptautiskā līmenī, neapšaubāmi attīsta savu profesionālo meistarību."

Lai sasniegtu izcilus rezultātus, jauniešus vairākus mēnešus konkursiem gatavo profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, nozares eksperti un uzņēmumi. Pilnvērtīga iesaistīto pušu sadarbība ir galvenais elements, kas ļāvis Latvijas komandas dalībniekiem sasniegt augstus rezultātus un iegūt vērtīgas prasmes, kuras jaunajiem speciālistiem paver plašas iespējas darba tirgū.

"Starptautisko konkursu uzdevumus un vērtēšanas kritērijus pēc jaunākajām nozaru tendencēm sastāda dažādu nozaru un industriju eksperti no visas pasaules. Tie pieejami arī mums, līdz ar to varam tos integrēt nacionālā konkursa "SkillsLatvia" uzdevumos. Starptautisko standartu pieejamība ir ieguvums arī profesionālās izglītības iestādēm un mācību programmu satura veidotājiem. Līdz šim starptautisko konkursu uzdevumu izstrādē piedalījušies un konkursantu sniegumu vērtējuši vairāk nekā 30 nozaru eksperti no Latvijas, savukārt profesionālās izglītības iestādes šobrīd savu programmu pilnveidei var izmantot jau 64 profesiju starptautiskos prasmju standartus," turpina Traidās.

"SkillsLatvia" ceļ profesionālās izglītības prestižu Latvijā

Kopš 2011. gada 74 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un absolventi ir devušies demonstrēt savas prasmes uz starptautiskajiem konkursiem Portugālē, Zviedrijā, Lielbritānijā, Brazīlijā, Austrijā, Vācijā, Francijā, Ungārijā un citur. Pirms dalības Eiropas un pasaules līmeņa konkursos jauniešiem vispirms ir jāapliecina savas prasmes pusfinālā un jāizcīna iespēja sacensties nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "SkillsLatvia". Kopš 2017. gada nacionālā mēroga konkursos ir piedalījušies vairāk nekā 650 Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi. Pirmajā "SkillsLatvia" konkursā notika 16 prasmju konkursi, bet 2022. gadā jaunie speciālisti apliecināja savas spējas jau 22 dažādās profesijās.

""SkillsLatvia", "EuroSkills" un "WorldSkills" konkursi ir vērtīga platforma, kas palīdz satikties jauniešiem, kuri tikai vēl tikai top par "zvaigznēm" savā profesijā, ar darba devējiem, kuriem rūp savu uzņēmumu attīstība un ir interese piesaistīt prasmīgus jaunos darbiniekus. Ar "SkillsLatvia" kustību, kuru finansiāli atbalsta arī Eiropas fondi, mēs vēlamies parādīt, ka profesionālā izglītība Latvijā var būt prestiža karjeras izvēles iespēja. Prasmes šodien Latvijā ir vērtība, bet stereotipi par profesionālo izglītību ir novecojuši. Lielākā daļa profesionālo izglītības iestāžu ir modernizētas, labi aprīkotas, un mācību programmas tiek pastāvīgi uzlabotas ar iegūtajām zināšanām no dalības konkursos starptautiskā mērogā un darba devēju līdzdalību satura izstrādē," stāsta Traidās.

Sadarbība – ieguvums visiem

Jauno profesionāļu sagatavošanā starptautiskajiem konkursiem nozīmīga loma ir gan profesionālās izglītības iestādēm un pedagogiem, gan nozaru ekspertiem un uzņēmumiem. Viens no veiksmīgākajiem piemēriem ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) veidotā sadarbība mašīnbūves, smago spēkratu un mašīnzinību jomā. Uzņēmēji, Ogres tehnikuma skolotājs Andris Tilaks un SIA "Amazone" pārdošanas vadītājs un starptautisko konkursu eksperts Jānis Vītols kopā sagatavoja Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma absolventu Rinaldu Vanteru "WorldSkills 2022 Special Edition" prasmju konkursam smago spēkratu tehnoloģijās. Rezultātā mūsu jaunais profesionālis ieguva 2. vietu pasaulē, apsteidzot tādas spēcīgas valstis kā Spānija, Īrija, Beļģija, Dānija, Norvēģija u.c. Pirmajā vietā ierindojās jaunietis no Ķīnas, līdz ar to Vanters uzstādīja labāko rezultātu starp Eiropas valstīm.

LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore Gunta Tilaka stāsta: "Izglītības iestāžu un nozaru uzņēmumu iesaiste "Skills" konkursos būtu jāuztver kā abu pušu kvalitātes rādītājs. Jo vairāk izglītības iestāde iesaistās, jo vairāk jauniešu ir spējīgi startēt konkursos. Jo vairāk jauniešu dodas uz nacionālā, starptautiskā vai pasaules līmeņa konkursiem, jo attīstītāka kļūst profesionālā izglītība un aug tās prestižs."

Profesionālā izglītība – drošs atspēriena punkts karjerā

Tāpat kā daudzās citās Eiropas Savienības valstīs, arī Latvijā ir kritisks vidējā un augstākā līmeņa speciālistu trūkums, īpaši inženierzinātnēs un dabas zinātnēs. Prognozes liecina, ka cilvēkiem, kuri ir ieguvuši tikai pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, arvien samazināsies iespējas darba tirgū. Viens no iemesliem ir automatizācija – tiek ieviestas ierīces un tehnika, kas aizvieto cilvēka darbu.

"Mūsu sabiedrība noveco, speciālisti dodas pensijā, turklāt nepietiekami daudz jauniešu pēc 9. vai 12. klases turpina savu izglītošanos, iegūstot profesionālo kvalifikāciju vai augstāko izglītību. Kopumā darba roku trūkst, taču ir labas ziņas – jaunietim, izvēloties profesionālās izglītības virzienu, nodarbinātība ir tikpat kā garantēta. Šobrīd profesionālās vidējās izglītības vai kvalifikācijas apguve ir sasniegums, kuru darba tirgū augsti novērtē," uzsver LDDK Izglītības un nodarbinātības eksperts Rihards Blese.

Viens no veidiem, kā novērst profesionāļu trūkumu darba tirgū, ir piesaistīt vairāk audzēkņu profesionālajai izglītībai. "Būtiskākais – profesionālā vidējā izglītība Latvijā nav strupceļš! Ja ir vēlme vai nepieciešamība, tad pēc tam ir iespēja iegūt augstāko izglītību un turpināt celt savu konkurētspēju. Atšķirība starp vispārējo vidējo izglītību un profesionālo izglītību ir jūtama, jo, piemēram, tehnikuma absolvents ir ne vien ieguvis vispārējās zināšanas, bet arī profesionālās prasmes un praktisko darba pieredzi. Šāds komplekts ir drošs atspēriena punkts, turklāt ļoti elastīgs – karjeras virziens var mainīties, un tas ir pilnīgi normāli," atzīst Blese.

Papildu informācija

Vairāk par izglītības un karjeras izvēles iespējām var uzzināt VIAA resursos niid.lv un profesijupasaule.lv.

Jau drīz, 2023. gada 4. un 5. aprīlī, Ķīpsalas izstāžu hallē norisināsies nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss "SkillsLatvia 2023". Tajā pulcēsies aptuveni 120 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu no visas Latvijas, lai sacenstos par medaļām un labāko speciālistu tituliem 19 dažādos prasmju konkursos jeb profesijās. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Apmeklētājiem tiks nodrošināta bezmaksas stāvvieta pie Ķīpsalas izstāžu halles.

Plašāka informācija un aktualitātes par pasākumu pieejamas VIAA mājaslapā, kā arī SkillsLatvia Facebook kontā. Konkurss "SkillsLatvia 2023" notiek projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.