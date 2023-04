Pusdienu galda izvēle – interjera tendences

Mājas iekārtojumā tradicionāli pusdienu galds ir viens no centrālajiem objektiem, ap kuru norisinās dažādas mājiniekiem svarīgas darbības: kopīgas maltītes, svinības, viesu uzņemšana vai, kā to parādīja pavisam nesenā pieredze, tas var kļūt par vietu mācībām un darbam mājās. Atkarībā no mājokļa lieluma, izvēlētā iekārtojuma stila un plānojuma atšķiras arī lēmums par piemērotākā pusdiengalda izvēli. Mēbeļu veikalos un tiešsaistes interneta veikalos ir atrodami dažādu stilu un dizainu pusdiengaldi, no kuriem izvēlēties atbilstošāko jūsu gaumei un vajadzībai.

Pusdienu galda izvēle atbilstoši mājokļa stilam

Iekārtojot savu dzīves telpu, vairums priekšroku dod mūsdienīgam stilam, retāk eklektiskam vai klasiskam interjeram.

Eklektiskā interjerā vienā telpā radoši apvienojas vairāku dizaina stilu elementi – mēbeles, gaismekļi, dekori, veidojot neparastus salikumus un kombinācijas. Veiksmīgā eklektisma interjerā visi atšķirīgie elementi cits citu papildina un veido harmoniju. Šajā stilā veidotā interjerā pusdiengalds nereti ir antikvāra mēbele, kas tiek papildināta, piemēram, ar viegliem, caurspīdīgiem plastikāta krēsliem.

Klasisko interjeru raksturo masīvas koka mēbeles ar kokgriezumiem un inkrustācijām, panelējumi, lakotas virsmas, dabīgs akmens, spožas metāla detaļas apgaismes ķermeņos vai mēbeļu furnitūrā. Klasiskā stila pusdiengalds var būt gan ar masīvām koka kājām, gan inkrustētu un lakotu virsmu.

Tomēr visbiežāk savu telpu veidojam mūsdienīgā stilā, ko raksturo dabīgie materiāli, monohroma krāsu palete, tīras līnijas, minimālisms detaļās. Populāras ir gaišas mēbeles, nereti tiek izmantots vismaz divu materiālu salikums: koks un plastikāts, stikls un nerūsējošais tērauds.

Mūsdienu mēbeles ir funkcionālas un ergonomiskas, kas lietotājam sniedz maksimālu komfortu. Tāpēc starp modernām mēbelēm lielu atzinību izpelnījušies galdi ar vairākām funkcijām vai galdi-transformeri, kas palīdz izveidot ērtu un nepieblīvētu dzīves telpu. Arī mazā telpā atbilstoša izmēra žurnālgaldiņš transformeris iederēsies un papildus nodrošinās pusdiengalda funkciju.

Mūsdienīga pusdienu galda idejas

Mūsdienu interjeru raksturo ļoti gaišas, visbiežāk baltas sienas, kuru gaišai tonalitātei neuzbāzīgu kontrastu piešķir dabīga koka virsmas. Nereti koka galdi ir izgatavoti no masīvkoka, saglabājot konkrētai koksnei raksturīgo zīmējumu.

Tradicionāli taisnstūra pusdiengaldi ir vispopulārākie, it sevišķi, ja tos ir iespējams paplašināt līdz viesību galda izmēram. Tomēr ne mazāku interesi var izpelnīties apaļš izvelkams galds, kurš funkcionāli var būt kā alternatīva virtuves letei vai "salai".

Domājot par ilgmūžību, kvalitatīvu galdu ražošanā tiek izmantots metāls, stikls un masīvkoks, piemēram, galda kājās, konstrukcijā un virsmā. Izvēloties pusdiengaldu, pircējiem vairāk būtu jāpievērš uzmanība šiem materiāliem. Kokšķiedru plātne (MDF) ļauj ietaupīt, bet nenodrošina funkcionāli un vizuāli izskatīgu mēbeli ilgtermiņā.

Parasti ēdamistabas mēdz būt gaišas un labi apgaismotas, bet pēdējā laikā tumšas ēdamistabas ir kļuvušas populāras un tai skaitā - tumši pusdienu galdi.

Kas jums nāk prātā, domājot par divām kontrastējošām krāsām? Melns un balts ir tradicionāls kontrasts, taču var veidot ne tikai konstrastējošu krāsu salikumus. Piemēram, galda virsmai pieskaņojam krēslu kājiņas, bet galda kājiņām – krēslu atzveltnes. Tādējādi varam saskaņot krāsas, faktūras un arī materiālus.

Mūsdienīgs pusdiengalds vairs nav monohroms. Arvien populārāki kļūst divu toņu galdi.

Mazās telpās labi izskatās gaišas virsmas. Krēms un bēšs ir divas krāsas, kuras izmantotas galda virsmās, ne tikai harmonizē interjeru, bet piešķir tam plašumu. Šie divi toņi ļoti labi sader arī ar dabīgajiem koksnes toņiem.

Vai jau esat izlēmuši, kāds pusdiengalds būs jums vispiemērotākais? "220.lv" klāstā ir vairāk nekā 3000 dažādu galdu modeļu, no kuriem pat visprasīgākais pircējs varēs izvēlēties savam mājokļa stilam un budžetam atbilstošāko.