'Redze ir uzlabojusies par 200%': kā iegūt vislielāko labumu no lāzerkorekcijas

Slikta redze rada daudz neērtību: brilles tiek pazaudētas, aukstumā aizmiglojas, salūst un nav lētas. Kontaktlēcām arī ir savi trūkumi: tās ir jāmaina biežāk nekā brilles, tās izraisa acu kairinājumu un sausumu, nav piemērotas ilgstošai valkāšanai un turklāt palielina jūsu izdevumus. Dr. Solomatina Acu centrā ne tikai saudzīgi, ātri un droši atjauno redzi, bet arī rūpējas, lai tie pacienti, kuriem standarta redzes lāzerkorekcija ir kontrindicēta, varētu uzlabot redzes asumu līdz 120% un vairāk. Tas viss kļuva iespējams, pateicoties jaunās paaudzes lāzertehnoloģijām un klīnikas ārstu daudzu gadu pieredzei.

"Ja es agrāk būtu zinājis, cik vienkārši ir iegūt labu redzi, par kuru sapņoju, lēmumu doties uz Dr. Solomatina Acu centru būtu pieņēmis daudz agrāk! Pēc operācijas ārsti pārbaudīja manu redzi ‒ tā uzlabojās par 200%! Dzīve tagad ir pavisam citāda. Izbaudu katru mirkli un savu jauno redzi," saka dziedātājs un TV vadītājs Markus Riva, kurš pēc gadiem ilgas vilcināšanās pieņēma lēmumu par labu redzes lāzerkorekcijai. Viņš ir aktīva dzīvesveida piekritējs: nodarbojas ar sportu, ceļo un daudz uzstājas, tāpēc ērtības viņam ir pirmajā vietā. Pamatojoties uz padziļinātas acu pārbaudes rezultātiem, oftalmologs viņam izvēlējās lāzerkorekciju ar Femto-LASIK metodi, un mākslinieks jau nākamajā dienā pēc operācijas varēja atgriezties pie ierastajām aktivitātēm.

Ērtības un drošums vispirms

Mūsdienu lāzerķirurģija patiešām var nodrošināt lielisku redzi. Ja 1999. gadā, kad Baltijā pirmo reizi tika veikta redzes lāzerkorekcija profesora Solomatina vadībā, redzes korekcijas operācija ilga vidēji pusstundu un redze atjaunojās vairākas nedēļas, šodienas standarts ir 1,5 sekundes uz dioptriju, un redzes asums uzlaboja līdz 100% jau nākamajā dienā pēc operācijas.

"Cilvēki vienmēr tiecas pēc ērtībām un drošuma. Tieši šīs vērtības ir būtiskas mūsu ārstiem, un garantējam tās no pirmās operācijas līdz mūsdienām. Mūsdienu redzes lāzerkorekcija nodrošina pacientam augstu uzticamības pakāpi un visaugstāko iespējamo redzes asumu. Pateicoties mūsu izmantotajām jaunajām tehnoloģijām, procedūra pacientam ir ātra un nesāpīga un nodrošina stabilu rezultātu. Ja jums nav kontrindikāciju, redzes korekcija ar lāzeru novērš tuvredzību līdz –10 dioptrijām, tālredzību līdz +5 dioptrijām un astigmatismu līdz ± 3 dioptrijām," skaidro profesors Igors Solomatins.

Kvalitātes kritēriji

Mūsdienās populārākās otrās paaudzes redzes lāzerkorekcijas tehnoloģijas ir "SuperLasik" un "Femto-LASIK". Tās ļauj saudzīgi atjaunot redzi pat plānas radzenes gadījumā, kad citas metodes ir kontrindicētas, kā arī nodrošina izcilus rezultātus lielu refrakcijas traucējumu gadījumā. Kā tās atšķiras no standarta "LASIK" operācijas?

"Superlasik" ir uzlabota "LASIK" tehnoloģija. Metodes galvenā atšķirība ir pirmsoperācijas sagatavošanā, kuras laikā individuāli tiek aprēķināti lāzera iedarbības parametri. Vācu eksimēra lāzera "Carl Zeiss MEL 90" augsto tehnoloģiju optika ļauj veikt acs radzenes mikrokorekcijas, neietekmējot blakus esošos audus.

"Superlasik" procedūras laikā dators uzrauga pat mazākās acu kustības un novirza lāzera staru uz iepriekš noteikto punktu. Operācija ir nesāpīga, pateicoties vietējai anestēzijai acu pilienu veidā. Pēc 1‒2 stundām pacients var normāli redzēt, un viņa redze tiek pilnībā atjaunota 3-5 dienās.

"FemtoLASIK" tehnoloģija ir aizstājusi klasisko LASIK redzes korekcijas metodi. "FemtoLASIK" operācijas laikā nenotiek mehāniska ietekme ar instrumentiem uz radzeni ‒ visus operācijas posmus veic divi lāzeri. Šai tehnikai ir vairākas priekšrocības: tā ir saudzīgāka un drošāka radzenes anatomiskajām struktūrām, ērtāka pacientam, ļauj novērst augstākas pakāpes tuvredzību, astigmatismu un to kombināciju, kā arī nodrošina tūlītēju efektu un vieglu atveseļošanos.

Lāzera iedarbības dziļums un virziens tiek kontrolēts ar mikronu precizitāti. Visa procedūra vienas dioptrijas labošanai vidēji ilgst 1,5 sekundes. Redzes atjaunošanās pēc procedūras notiek pirmajās 2-3 stundās. Ar femtosekundes lāzeru tiek novērsti nopietni redzes defekti, tostarp smaga tuvredzība un tālredzība, arī plānas radzenes gadījumā un ja tiek noteiktas kontrindikācijas citu metožu izmantošanai.

Kā izvēlēties piemērotu metodi

Kuru no redzes lāzerkorekcijas metodēm konkrētā gadījumā izvēlēsies oftalmologs, ir atkarīgs no pacienta acs struktūras individuālajām īpašībām, radzenes biezuma un citiem faktoriem. Modernā un īpaši precīzā "Carl Zeiss MEL 90" tehnoloģija ir kopīga jaunās paaudzes procedūrām, tostarp "FemtoLASIK" un "SuperLASIK". "Carl Zeiss MEL 90" lāzera ierīce ļauj efektīvi koriģēt redzi, uzreiz atbrīvojot pacientu no nepieciešamības lietot brilles un kontaktlēcas.

Izvēlēties vispiemērotāko lāzerkorekcijas metodi palīdzēs oftalmologs, pamatojoties uz padziļinātas pacienta acu un redzes diagnostikas rezultātiem. Lai veiktu acu pārbaudi Dr. Solomatina Acu centrā un saņemtu ieteikumus par piemērotu redzes korekcijas metodi, ir jāpiesakās uz konsultāciju pa tālruni +371 67 217 317 vai tiešsaistē, aizpildot anketu. Konsultācijas laikā varēsiet izvēlēties redzes korekcijas procedūras datumu. Noteiktajā dienā jums tiks veikta redzes lāzerkorekcija, un tas būs jūsu kvalitatīvās jaunās dzīves sākums.