Redzes korekcija vienā acumirklī

Tehnoloģiju attīstība šodien piedzīvo milzu lēcienu, it īpaši tādās smalkās nozarēs kā oftalmoloģija, kurā viss attīstās mikronu līmenī. Vēl pavisam nesen, lai veiktu abu acu lāzeroperāciju, bija nepieciešamas 10 minūtes, bet šodien tas aizņem mazāk nekā 10 sekundes! Pielietojot jaunākās lāzertehnoloģijas, redzes asumu no mīnus seši uz 100% var koriģēt septiņu līdz deviņu sekunžu laikā.

"Tagad viss notiek daudz precīzāk, smalkāk un ātrāk. Mērķis ir maksimāli samazināt pacientam diskomfortu operācijas laikā. Turklāt šobrīd ir pieejams plašs metožu klāsts, kas ļauj katram pacientam piemeklēt procedūru pēc individuālām vajadzībām. Lepojamies, ka esam priekšgalā tehnoloģiju un zināšanu jomā! Šī brīža jaunums, kas pieejams mūsu klīnikā, ir pasaulē vadošā ražotāja CARL ZEISS redzes lāzerkorekcijas aprīkojums – lāzers MEL 90, stāsta Dr. Solomatina Acu centra oftalmologs Andrejs Solomatins.

Eksimērlāzers CARL ZEISS MEL 90 ir īpaši izstrādāts mūsdienu redzes lāzerkorekcijas ķirurģijai. Tas apvieno uzticamus rezultātus, pārbaudītu drošību un katram pacientam pielāgojamus iestatījumus. Lāzers ir aprīkots ar vēl progresīvāku tehnoloģiju redzes korekcijai, kas vienkāršo ārstēšanas plānošanu, kā arī nodrošina augstu operācijas precizitāti, drošību un paredzamību.

Pateicoties jaunāko algoritmu pielietojumam, lāzera darbībā tiek sasniegti izcili rezultāti jebkuras tuvredzības, tālredzības un astigmātisma pakāpes saudzīgā ārstēšanā. ZEISS MEL 90 eksimērlāzers tiek izmantots FemtoLASIK, SuperLASIK, Trans Epi-LASIK, LASIK Xtra, LASEK, PRK procedūrās. Unikālie redzes korekcijas algoritmi padara ZEISS MEL 90 par ideālu instrumentu efektīvai un ātrai redzes korekcijai.

Jauns redzes korekcijas algoritms nosaka augstas precizitātes un paredzamības standartu. Papildus ķirurģiskajai korekcijai, īpaša uzmanība tiek pievērsta minimālai audu noņemšanai. Lāzers nodrošina saudzīgu ārstēšanu gan standarta gadījumos, gan gadījumos, kad nepieciešams izkoriģēt tuvredzību, tālredzību un astigmātismu.

MEL 90 ļauj veikt operāciju ar ātrumu līdz 1,3 sekundēm uz dioptriju. Pacients ierodas uz operāciju, kuras norise ir detalizēti saplānota, kas samazina operācijas zālē pavadīto laiku un optimizē ārstēšanas procesu. Eksimērlāzers ZEISS MEL 90 Dr. Solomatina Acu centra ķirurgu pieredzējušās rokas nodrošina pacientiem komfortu un izcilus rezultātus dažu sekunžu laikā.

Kādas ir lāzera MEL 90 priekšrocības?

Uzņēmuma ZEISS jaunākā tehnoloģija – lāzers MEL 90 paredzēts, lai efektīvi un ātri veiktu lāzerkorekcijas operācijas. Lāzers izceļas tieši ar ātrumu, kādā iespējams veikt procedūru. "To, ko pirms trim gadiem paveicām 20 sekunžu laikā, ar šo lāzeru šodien varam izdarīt deviņu sekunžu laikā. Pacienti bieži izjūt bailes pirms operācijas, tāpēc es runāju, sakot: "Guliet, skatieties uz zaļo, mirgojošo gaismiņu, tūlīt sāksies procedūra..." – tikko esmu uzsācis runāt, lāzers jau ir savu darbu izdarījis! Šīs tehnoloģijas ir tik ātras un efektīvas, ka pacients pat nepaspēj nobīties, kad viss jau ir izdarīts," stāsta Acu centra lāzerķirurgs Andrejs Solomatins.

Vai pacients var pats izvēlēties konkrētu operāciju?

"Ir situācijas, kad pacients atnāk un saka, ka vēlas konkrētu metodi, un atsevišķos gadījumos tas arī ir iespējams. Bet reizēm indikācijas atšķiras, vai arī pēc izmeklējumiem mēs redzam, ka kādi acs parametri vai vispārējā pacienta veselība neļauj veikt jebkuru pieejamo procedūru. Katru gadījumu ārsts risina individuāli, balstoties uz savu pieredzi, ārstniecības iestādē pieejamajām tehnoloģijām un, protams, pēc padziļināto izmeklējumu rezultātiem," uzsver dr. Andrejs Solomatins.

Kāda ir mūsu klīnikas priekšrocība?

"Neatkarīgi no tā, kādas tehnoloģijas tiek izmantotas iestādē, galvenā nozīme ir pieredzei. Mēs lepojamies, ka pie mums strādā ķirurgi, ārsti ar vislielāko pieredzi lāzerkorekcijas jomā. Mēs sākām strādāt 1999. gadā un esam tie, kas aizsāka šo darbu Baltijā, un bijām vieni no pirmajiem arī Eiropā. Mūsu galvenais lepnums ir mūsu pacienti, kas uztic mums rūpes par savu redzi un nereti atzīst, ka lēmums veikt redzes lāzerkorekciju bijis labākais viņu dzīves lēmums un investīcija. Tūkstošiem pacientu no Latvijas un ārzemēm, veicot pie mums redzes lāzerkorekciju, būtībā ir uzlabojuši savas dzīves kvalitāti," uzsver dr. Andrejs Solomatins.

Izvēlieties brīvību no brillēm arī Jūs!

"Manuprāt, ir ļoti daudz cilvēku, kuri joprojām baidās, saklausoties kaut kādus mītus, bet necenšoties izprast jautājumu, un tas liedz viņiem pieņemt lēmumu. Tāpēc es ļoti vēlos iedvesmot ikvienu – tas ir labākais lēmums, ko esmu pieņēmusi savā dzīvē!" stāsta Sindija Bokāne, kas bija spiesta valkāt brilles kopš skolas gadiem.

"Mani pārbaudīja uz 5–7 dažādām ierīcēm, kā arī iepilināja acīs, lai paplašinātu acu zīlītes un precīzāk noteiktu acu parametrus. Tas deva pilnīgu izpratni par manu acu stāvokli un iespēju izvēlēties atbilstošu redzes korekcijas metodi. Man ļoti patika, ka visām pārbaudēm tika veltīta atsevišķa diena. Pēc izmeklējuma mēs ar ārstu izvēlējāmies vienu no man piemērotām redzes lāzerkorekcijas metodēm," savā pieredzē dalās Sindija.

Savukārt Gunita, kas strādā skaistumkopšanas nozarē par manikīra un vakara grima speciālisti, atzīst, ka briļļu nēsāšana sagādājusi daudz neērtību, tāpēc mēģinājusi lietot kontaktlēcas, bet saskārusies ar nepatīkamu, dedzinošu sajūtu acīs.

"Konsultācijas laikā uzzināju visu par to, kas ir tuvredzība un tālredzība, kā arī – kā notiek redzes korekcijas operācija. Pārbaudes bija patiešām daudz un dažādas, un man šķita, ka šeit viss tika darīts patiešām profesionāli. Veicot diagnostiku, izvēlējāmies man ērtu operācijas datumu un laiku. Redzot savu rezultātu, es droši varu teikt, ka dzīve bez brillēm un kontaktlēcām noteikti ir tā vērta, lai kādu dienu izlemtu visu mainīt! Šobrīd nav jādomā par to, vai man ir līdzi brilles, un vai es varu lietot kontaktlēcas, lai justos ērti un labi redzētu, un tas ir patiešām lieliski!" sajūsmināta ir Gunita.

Zane Jansone-Langina, pati pēc profesijas optometriste, atzīst, ka brilles patikušas vienmēr, taču bijis gadījums, kad tieši pirms operācijas tās salūzušas, un, esot ārzemēs, nonākusi pavisam bezpalīdzīgā stāvoklī. Tas licis aizdomāties un pieņemt lēmumu veikt redzes lāzerkorekciju, lai tādas grūtības vairs neatkārtotos.

"Kāpēc es to neizdarīju agrāk? Manuprāt, galvenais mīts bija tāds, ka pēc operācijas ir liels komplikāciju risks. Faktiski ķirurgs, kā arī lāzers un jaunās tehnoloģijas ievērojami samazina iespējamos riskus. Otrs mīts – es uzskatīju, ka ļoti plānas radzenes gadījumā nevar veikt redzes lāzerkorekciju. Tas, protams, ir atkarīgs no redzes stiprumiem, bet arī man radzene nebija īpaši bieza, tāpēc ārsts man ieteica FEMTO lāzeru, jo tas ļauj ne tikai samazināt riskus, bet arī saglabāt radzenes biezumu pēc operācijas.

Vēl viens liels mīts, kas man lika vilcināties, bija tas, ka uzreiz pēc operācijas nevar doties uz darbu, tāpēc ir jāņem slimības lapa un nav iespējams strādāt. Uzreiz pēc operācijas varēju viegli veikt savus ikdienas pienākumus. Nākamajā dienā nostrādāju pilnas deviņas stundas – pilnu darbadienu, un tā tiešām nebija tāds apgrūtinājums," stāsta Zane.

Daudzi pacienti atzīst, ka redzes korekcija bija labākais lēmums viņu dzīvē. Vai ir vērts atlikt pilnvērtīgu dzīvi uz vēlāku laiku? Mēs augstu vērtējam mūsu pacientu uzticību, tāpēc sniedzam iespēju jau šodien sākt ceļu uz izcilu redzi. Lai veiktu acu pārbaudi un saņemtu oftalmologa ieteikumus Dr. Solomatina Acu centrā, ir jāpiesakās pa tālruni +371 67 217 317 vai tiešsaistē, aizpildot anketu.