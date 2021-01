Redzes lāzerkorekcija – kā pareizi izdarīt izvēli?

Redzes asuma samazināšanās ir tieši saistīta ar vispārējās dzīves kvalitātes pasliktināšanos. Cik reizes jums ir nācies mainīt savus plānus, atteikties no automašīnas vadīšanas, ielūkoties attālumos ceļojumos, izvairīties no pasākumu apmeklēšanas vai lūgt garāmgājējiem palīdzību tikai tāpēc, ka brilles palikušas mājās vai līdzi nav kontaktlēcu konteinera? Kā tas ir – piedzīvot pastāvīgas neērtības? Tikai tie, kuri atrodas mūžīgā atkarībā no brillēm un kontaktlēcām, var saprast, kāda laime ir redzēt visu bez papildu optikas.

Daudzi klienti, nonākot pie oftalmologa, sūdzas par acu saspringumu pēc kontaktlēcu nēsāšanas, ka arī par galvassāpēm un diskomfortu pēc briļļu lietošanas. Daži cilvēki apzināti atsakās no brillēm vai kontaktlēcām, jo izjūt diskomfortu sportojot, peldoties baseinā, ceļojot. Daudzi uzskata, ka brilles neļauj izskatīties pievilcīgi.

Mūsdienās oftalmologu rīcībā ir progresīvas tehnoloģijas un modernākās acu lāzeroperācijas metodes, kas palīdz atbrīvoties no neērtībām. Viena no šādām metodēm ir redzes lāzerkorekcija, kura strauji attīstās un piedāvā dažādus inovatīvus risinājumus Jūsu ērtībai un drošībai.

Redzes lāzerkorekcija ir efektīva un paredzama

Vēlme iegūt brīvību no ikdienas brillēm vai kontaktlēcām un nepieciešamība redzēt apkārtējo pasauli bez ierobežojumiem – ir tikai daži no iemesliem, kas motivē veikt acu lāzeroperāciju. Redzes lāzeroperācijai ir augsta drošības pakāpe, tā nodrošina visaugstāko iespējamo redzes asumu, tiek veikta ambulatori, kā arī nodrošina ātru un stabilu rezultātu. Ja nav kontrindikāciju, lāzerkorekcija novērš tuvredzību (līdz –10 OD), tālredzību (līdz +5 OD) un astigmātismu (līdz ± 3 OD).

Pirms doties uz redzes lāzerkorekciju, iesakām uzzināt vairāk par to, kam ir nepieciešama šāda veida redzes korekcija, kā tā notiek un kādas metodes tiek izmantotas redzes atjaunošanai.

Lāzerkorekcijas tehnoloģijas





Prof. Igora Solomatina vadībā tika veiktas pirmās acu operācijas Baltijas valstīs 1999. gadā. Kopš tā laika viņš ir palīdzējis atgūst brīvību no brillēm un kontaktlēcām vairākiem tūkstošiem pacientu. Dr. Solomatins stāsta, ka šodien pastāv trīs redzes lāzerkorekcijas paaudzes, kas atšķiras pēc nosaukuma, operācijas gaitas, atlabšanas īpatnībām un cenas.

1. paaudze. Virspusēja redzes lāzerkorekcija

Pārstāvji: "PRK", "Epi–LASIK", "LASEK", "Trans-Epi LASIK".

Gads: 1986

Pielietojums: tuvredzība, tālredzība, astigmātisms.

Metode. Manuāli vai izmantojot eksimēra lāzeru, tiek noņemts plāns epitēlija slānis, tad lāzers maina redzes formu pēc individuāli sagatavotas redzes korekcijas programmas, atbrīvojot no nepieciešamības valkāt brilles vai kontaktlēcas

Rehabilitācijas periods: redze tiek atjaunota 3–7 dienu laikā, bet stabilizējas tikai pēc 3­–4 mēnešiem.

Priekšrocības:

+ operācija ir saudzējoša radzenes audiem. Tas kļūst par galveno izvēles kritēriju, ja pacientam ir anatomiski ierobežojumi, piemēram, plānas radzenes gadījumā.

+ operācijas izmaksas ir salīdzinoši zemas.

Trūkumi:

- sāpes un diskomforts acīs saglabājas vienu nedēļu pēc operācijas,

- redze neuzlabojas uzreiz,

- pilnīga redzes stabilizācija notiek 3–4 mēnešu laikā;

- metode ir efektīva tikai tuvredzības korekcijai līdz –6 OD, astigmatisma līdz –3 OD un hiperopijas korekcijai līdz +3 OD.

2. paaudze. "LASIK", "Femto–LASIK"

Gads: 1989/2004

Pielietojums: tuvredzība, tālredzība, astigmatisms.

Metode. Izmantojot mehānisku ķirurģisku instrumentu – mikrokeratomu ("LASIK" metode) vai femtosekundes lāzeru ("Femto-LASIK" metode) – tiek veidots "vāciņš" ~ 160 mikronu biezumā. "Femto-LASIK" lāzera tehnoloģija ir daudz precīzāka, salīdzinot ar "LASIK" metodei izmantoto mehānisko instrumentu tehnoloģiju. Abos gadījumos "vāciņš" tiek atlocīts sānos, redzes korekcija tiek veikta izmantojot eksimēra lāzeru, kas maina radzenes formu, saskaņā ar noteikto redzes korekcijas programmu. "Femto-LASIK" operācijas laikā tiek veidots ļoti plāns "vāciņš" – tikai 100 mikronu biezumā. Tas nozīmē, ka pacientam paliek vairāk radzenes materiāla. Šī operācija ir komfortabla pacientam, jo netiek veikts grieziens ar mehānisko instrumentu. Tā ir saudzīgāka, kā arī ļauj labot augstās dioptrijas.

Rehabilitācijas periods: redzes atjaunošana notiek jau pirmajās 2–3 stundās.

Priekšrocības:

+ redzes asums ir līdzīgs ar vai tuvu 100%,

+ redzes uzlabošanas efekts tūlīt pēc operācijas,

+ redzes lāzerkorekcija ir nesāpīga un vidēji aizņem tikai 1,5 sekundes 1 dioptriju korekcijai;

+ "Femto-LASIK" metode nodrošina mazāku diskomfortu pacientam nekā klasiskā "LASIK" korekcija,

+ "vāciņš" pēc "Femto-LASIK" operācijas lieliski iederas savā vietā,

+ "Femto-LASIK" metode ir īpaši ieteicama cilvēkiem, kuru profesijas ir saistītas ar augstu riska pakāpi, kur ir iespējamas acu traumas: sportistiem, karavīriem un citiem.

Trūkumi:

- nav piemērots pacientiem ar ļoti plānām radzenēm;

- "Femto-LASIK" operācija ir salīdzinoši dārgāka.

3. paaudze. "ReLEx SMILE"

Gads: 2011

Pielietojums: tuvredzība, astigmatisms.

Metode. Izmantojot femtosekundes lāzeru, radzenes biezumā tiek nogriezta apaļa lēca - lentikula. At lāzera palīdzību tiek veikts griezums smaida formā, pacelti audi un noņemta lentikula. Šī redzes korekcijas metode nesabojā radzenes augšējos slāņus.

Rehabilitācijas periods: redze tiek atjaunota gandrīz uzreiz pēc operācijas.

Priekšrocības:

+ droša tehnoloģija – radzenes "vāciņš" netiek nogriezts un automātiski tiek izslēgtas ar griezieniem saistītas komplikācijas,

+ acis tiek koriģētas, saudzējot radzenes augšējos slāņus,

+ mazāk radzenes bojājumu – garengriezuma garums ir tikai daži milimetri, kas ir par 80% mazāk nekā "LASIK" vai "Femto-LASIK" metodēs,

+ lāzerkorekcijas procedūra un atveseļošanās process ir nesāpīgs,

+ nodrošina izcilus rezultātus, pat ja rodas lielas refrakcijas kļūdas, un neatkarīgi no radzenes individuālajām īpašībām,

+ ļoti zems "sausās acs" sindroma attīstības risks.

Trūkumi:

- nenovērš tālredzības problēmu,

- operācijas izmaksas ir augstākas nekā citām metodēm.

Dr. Solomatina Acu centrā jau ilgus gadus ir pieejamas vairākas redzes lāzerkorekcijas metodes –visu trīs paaudžu pārstāvji. Acu ārsts rekomendē, kura metode ir piemērotāka katram klientam. Šo izvēli nosaka radzenes individuālās īpašības, kā arī tuvredzības, tālredzības vai astigmātisma pakāpe.

Noteikumi redzes lāzerkorekcijas veikšanai

Priekšnoteikums ir vecums – jābūt vismaz 18 gadus vecam. Gadu pirms operācijas pacienta redzei jābūt relatīvi stabilā stāvoklī.

Kontrindikācijas

Sarežģījumi redzes lāzerkorekcijai ietver grūtniecību un zīdīšanu, relatīvos vecuma ierobežojumus. Dažas autoimūnas un ķermeņa sistēmas slimības, aktīvos iekaisuma procesus, tīklenes deģeneratīvas izmaiņas un citas acu slimības. Tai skaitā progresējošu tuvredzību, anatomiskās īpatnības un dažus citus aspektus.

Rehabilitācijas periods

Redzes lāzerkorekcija ir nesāpīga, tā notiek ambulatori un prasa minimālu rehabilitācijas periodu. Pēc operācijas ir jāizvairās no infekcijām un acu bojājumiem, tāpēc uz kādu laiku ir jāatsakās no baseina un sporta kluba apmeklēšanas.

