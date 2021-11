Redzes lāzerkorekcija soli pa solim: detalizēts operācijas dienas apraksts

Redzes lāzerkorekcija ir drošs un ātrs redzes atjaunošanas veids, taču daudzi cilvēki turpina valkāt brilles un kontaktlēcas, neņemot vērā neērtības, acu nogurumu un galvassāpes. Vienus attur bailes, citus ‒ informācijas trūkums par sagatavošanos, operācijas gaitu un atveseļošanos pēc procedūras. Dr. Solomatina Acu centra oftalmologs Andrejs Solomatins skaidro, kā patiesībā notiek redzes lāzerkorekcija, kam ir jāpievērš uzmanība un kā sagatavoties procedūrai.

Redzes lāzerkorekcijas galvenās priekšrocības ir efektivitāte, ātrums, drošums un ilgtermiņa rezultāti. Lāzera refrakcijas ķirurģija nepārtraukti attīstās: rodas progresīvākas tehnikas un tiek ieviestas jaunas paaudzes iekārtas ‒ vēl precīzākas un uzticamākas ‒, kas ļauj veikt procedūru ar maksimālām ērtībām pacientam. Visi terapeitiskie pasākumi pirms operācijas, tās laikā un pēc operācijas tiek veikti ambulatori.

Sagatavošanas periods

Kur sākas ceļš uz izcilu redzi? Vispirms pacientam ir jāierodas uz konsultāciju pie pieredzējuša oftalmologa, lai veiktu padziļinātu divu stundu acu diagnostiku un individuāli izvēlētos piemērotāko redzes lāzerkorekcijas metodi. Saskaņojot klienta vēlmes un ārsta ieteikumus, tiek noteikta operācijas diena. Ir svarīgi precīzi ievērot ārsta ieteikumus visos operācijas sagatavošanas un veikšanas posmos, kā arī pēc tās.

Lietojot mīkstās lēcas, kontaktlēcu lietošana ir jāpārtrauc 10 dienas pirms izmeklēšanas un operācijas, bet cieto lēcu – mēnesi iepriekš. Pārbaudes laikā tiks iepilināti pilieni, kas paplašina acu zīlīti, tāpēc esiet gatavi tam, ka redze var būt miglaina visu dienu, un pēc acu ārsta apmeklējuma neplānojiet vadīt automobili.

Operācijas diena

Pacients ierodas klīnikā, kur kopumā pavada 2-3 stundas. Pie ieejas viņu sagaida medmāsa un aizved pie oftalmologa, lai veiktu pirmsoperācijas pārbaudi. Pēc tam pacients tiek nogādāts atpūtas telpā, kur viņš saņem vienreizējās lietošanas komplektu operācijai: halātu, ko uzvilkt uz drēbēm, cepuri un bahilas.

Tiklīdz operāciju zāle ir gatava, medmāsa pavada pacientu un palīdz apgulties. Ķirurgs iepilina anestēzijas pilienus un uzstāda aparātu maigai plakstiņu fiksēšanai procedūras laikā. Pacienta sirdsmieram ķirurgs komentē visas savas darbības.

Operācija sākas ar plāna radzenes atloka veidošanu, izmantojot femtosekundes lāzeru vai mikrokeratomu.

Ārsts brīdina, ka viss ir gatavs, un tad lāzers sāk savu darbu, ko pavada aparātam raksturīgās skaņas. Manipulācijas laikā pacients var sajust vieglu spiedienu, aromātu kā zobārsta kabinetā un dzirdēt aparāta dūkoņu. Tajā pašā laikā pacients redz, ka mirgo zaļa gaismiņa. Lāzera stars uz katru aci iedarbojas 10-15 sekundes, un šajā laikā pacients nejūt sāpes vai diskomfortu. Visas operācijas laikā ķirurgs un medmāsa uzrauga pacienta pašsajūtu, lai viņš varētu atslābināties un vienkārši skatīties uz mirgojošo punktu.

Pēc lāzerkorekcijas radzenes virsējā slāņa atloks atgūst savu vietu, un acīs tiek iepilināts īpašs šķīdums. Šuves netiek uzliktas radzenes strukturālo īpašību dēļ, jo tā dziedē bez papildu manipulācijām. Plakstiņu fiksators tiek noņemts. Operācija ir beigusies.

Pacientam palīdz piecelties no operāciju galda un lūdz paskatīties sienas pulkstenī. Pēc daudzu pacientu atsauksmēm, šis ir emocionālākais brīdis ‒ vairums no viņiem uzreiz redz laiku, lai gan pirms 15 minūtēm viņi to nevarēja saskatīt bez brillēm un kontaktlēcām. Redze tiek pilnībā atjaunota, vidēji dažās dienās, bet tieši šis pirmais iespaids paliek atmiņā uz visiem laikiem.

Visa procedūra operāciju zālē, sākot ar anestēzijas pilienu iepilināšanu un beidzot ar to, ka ķirurgs pēc operācijas pārbauda acis, ilgst 15-20 minūtes. Medmāsa pavada pacientu uz atpūtas telpu, lai viņš nedaudz atpūšas, un pēc pusstundas viņš jau var doties mājās.

Pirms pacienta laišanas mājās, ārsts vēlreiz pārbauda operētās acis un sniedz ieteikumus, kurus ir svarīgi ievērot pirmajā laikā pēc redzes korekcijas. Lai kontrolētu lāzeroperācijas rezultātu, pacientam tiek noteiktas divas kontroles pārbaudes – nākamajā dienā un pēc mēneša. Pacientu ir vēlams pavadīt mājās no klīnikas, jo jebkura operācija ir satraukums, un no lieka stresa ir ieteicams izvairīties.

Atveseļošanās periods

Redzes lāzerkorekcijas dienā ir ieteicams valkāt saulesbrilles un nenoslogot acis. Lasīt, skatīties TV un strādāt pie datora nav aizliegts, bet ilgstoša slodze ir nevēlama. Nedrīkst pieskarties acu zonai ar rokām, spiest uz acs ābolu, kā arī jāvairās no saskares ar ūdeni un šampūnu. Klīnikā pacients saņem sīkus norādījumus ar visiem ieteikumiem pēcoperācijas periodam.

Agrīnās rehabilitācijas periodā var būt nepatīkamas sajūtas: neskaidra redze, svešķermeņa sajūta acī, dedzinoša sajūta, jutīgums pret gaismu un asarošana, bet parasti jau nākamajā dienā tās pāriet, un pacients var pilnībā izbaudīt savu lielisko redzi. Lai atvieglotu simptomus, ir jālieto ārsta izrakstītie pilieni un stingri jāievēro to lietošanas shēma.

Ko ir svarīgi zināt?

Redzes asuma mazināšanās ir tieši saistīta ar vispārējās dzīves kvalitātes pasliktināšanos. Redzes lāzerkorekcija ir iespēja pacientiem ar tuvredzību, tālredzību un astigmatismu atteikties no brillēm un kontaktlēcām. Šodien Dr. Solomatina Acu centra oftalmologu rīcībā ir progresīvas tehnoloģijas, bagāta pieredze un modernākās efektīvas redzes korekcijas metodes, kas garantē pacientiem optimālu rezultātu un drošumu.

Daudzi pacienti atzīst, ka redzes korekcija bija labākais lēmums viņu dzīvē. Vai ir vērts atlikt pilnvērtīgu dzīvi uz vēlāku laiku? Augstu vērtējam mūsu pacientu uzticību, tāpēc sniedzam iespēju jau šodien sākt ceļu uz izcilu redzi.