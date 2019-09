Rīgā atvērts lielākais videospēļu un spēļu atribūtikas veikals – PSX.LV

2019.gada jūlija sākumā t/c Spice Home tika atklāts lielākais specializētais video spēļu, spēļu elektronikas un aksesuāru veikals – PSX.LV.

PSX.LV veikals ir īpaši orientēts uz „geimeru" auditoriju un sākotnēji specializējās tieši videospēļu un ar tām saistīto aksesuāru pārdošanā, bet jaunajā veikalā t/c Spice Home ar platību 140 km2, koncepcija ir mainījusies, un tas ir pasaulē plaši izplatītais formāts " comic shop" - tikai bez komiksiem.

PSX.LV veikals piedāvā ne tikai plašu video un datorspēļu sortimentu, spēļu konsoles un aksesuārus, bet arī daudz dažādas un neparastas tematiskās dāvanas ar mīļāko spēļu un filmu simboliku.

Piedāvājumā produktu klāsts pēc populārākajām licencēm, tādām kā Marvel, DC Comics, Game of Thrones, Overwatch, Rick and Morty u.c. Preču izvēle ir milzīga, šeit var iegādāties – figūriņas, spēlītes, krūzītes, galda spēles, drēbes, saliekamos modeļus, paklājiņus un pat gultas veļu, kā arī daudz ko citu. Visa mūsdienu (un ne tikai) „pop-kultūra" ir savākta vienā vietā.

Galvenie pārstāvētie virzieni – spēles, filmas un seriāli, komiksi un japāņu anime.

Netiek aizmirsti arī jaunākie „geimeri" – plaši piedāvāti tādi personāži kā Forntite, Five Nights At Freddy's un Minecraft līdz ar strauji pieaugušo popularitāti ieguvušām POP! figūriņām no Funko.

PSX.LV sadarbojas tikai un vienīgi ar pārbaudītiem un uzticamiem spēļu aprīkojuma ražotājiem, un sortimentā tiek iekļauts vienīgi labākais.

Klientu ērtībām PSX.LV vienmēr ir pieejami gan jaunumi, gan spēļu industrijas "klasika". Rīgā PSX.LV veikali darbojas arī tirdzniecības centros „Domina" un „Akropole". Ar PSX.LV veikala preču klāstu var iepazīties mājaslapā www.psx.lv, kur iespējams arī veikt preču pasūtījumu, izvēloties sev vispiemērotāko saņemšanas un apmaksas veidu.

PSX.LV veikalu tīkla videospēļu pārdošanas TOP pēdējos 3 mēnešos:

1. NBA 2K20 PS4/Xbox One/SWITCH

2. Minecraft PS4/Xbox One

3. Mortal Kombat 11 PS4/Xbox One

4. Grand Theft Auto V PS4/Xbox One

5. Legend of Zelda: Breath of the Wild SWITCH

6. Mario Kart 8 Deluxe SWITCH

7. Red Dead Redemption 2 PS4/Xbox One

8. Gears 5 Xbox One

9. Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4/Xbox One

10. Borderlands 3 PS4/Xbox One