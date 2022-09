Rīgā atvērts ļoti īpašs un omulīgs mēbeļu salons

Mēbeles nav tikai priekšmeti mūsu mājās. Tās rada noskaņu, piešķir telpai auru un rūpējas par to, lai mums būtu ērta un skaista dzīvošana. Lai mēbeļu iegādes process būtu izdevīgs, patīkams un ātrs, Rīgā atvērts jauns, pavisam neparasts mēbeļu salons. Kā jaunais mēbeļu salons atšķiras no citiem un ko tajā var iegādāties – par to lasiet turpinājumā.

Ar ko jaunais mēbeļu salons ir īpašs?

Rīgā, Purvciemā, Gunāra Astras ielā 3A atvērtais "Gintaro" mēbeļu salons no daudziem citiem atšķiras ar atmosfēru, kas tā vien aicina uzvilkt mājas halātu, paņemt grāmatu un iekārtoties uz kārtīgu atpūtu mīkstā klubkrēslā vai sofā. Šī atmosfēra mēbeļu salonā ir ļoti svarīga, jo palīdz saprast un sajust, kuru no mēbelēm izvēlēties savam mājoklim. Komfortablo iepirkšanos vēl sirsnīgāku padarīs siltas, aromātiskas kafijas tase, ko pasniegs salona darbinieki.

Vai salonā ir plašs mēbeļu stilu piedāvājums?

"Gintaro" mēbeļu salona piedāvājums ir ļoti plašs – stila, materiālu, faktūru un krāsu daudzveidība pārsteigs pat prasīgākos mēbeļu pircējus – piemērotas mēbeles atradīsies gan klasikas, gan modernisma, "Hitec", itāļu greznuma vai koka faktūru cienītājiem.

Kā saprast, vai mēbele iederēsies interjerā?

Salonā mēbeļu kompozīcijas veidotas mūsdienīgā Instagram stilā – tās nav vienmuļas mēbeļu rindas, noformējums imitē atsevišķu telpu iekārtojumu, lai būtu pēc iespējas vieglāk "saredzēt" konkrēto mēbeli dabiskā vidē, savas istabas, sava koridora, virtuves vai kabineta interjerā. Šādas kompozīcijas veidotas ar mērķi, lai mēbeļu salona apmeklējums kalpotu kā interjera iedvesmas avots – daudzi salona apmeklētāji atzīst, ka tieši salona apmeklējums klātienē ir palīdzējis "ieraudzīt" savas sapņu istabas realizējumu.

Virtuves mēbeļu projekta uzzīmēšana – bez maksas

Mēbeļu iegāde vai maiņa parasti prasa gan laika, gan naudas līdzekļu ieguldījumu. Laika un naudas ietaupījums ir īpaši nozīmīgs, ja runa ir par virtuves iekārtas izvēli un pasūtīšanu. "Gintaro" komanda apzinās virtuves pārmaiņu projekta sarežģītību – virtuvei ir jābūt ērtai, funkcionālai un stilīgai, bet virtuves pasūtīšanas procesam – saprotamam un izdevīgam. Lai padarītu virtuves pārmaiņu projektu izdevīgāku, "Gintaro" mēbeļu salona dizaineri paskaidros sarežģītās nianses un bez maksas uzzīmēs topošās virtuves mēbeļu projektu. Droši uzdodiet savu jautājumu profesionāļiem!

Un kā ar inovācijām?

"Gintaro" mīksto mēbeļu klāsts ir viens no svarīgākajiem salona akcentiem, daudziem modeļiem tirgū nav analogu un tos var iegādāties tikai šajos salonos. Viens no inovatīvākajiem un pieprasītākajiem produktiem ir dīvāns – transformeris, kuru var pārvērst par stūra dīvānu un pat mainīt stūra atrašanās vietu, vai izklāt kā ērtu guļamvietu ar pilnvērtīgu ortopēdisko matraci.

Mēbeles "Gintaro" salonā – ērti, izdevīgi un ātri

Iespēja izvēlēties mēbeles visām mājokļa telpām vienā salonā ir ērti un izdevīgi gan laika, gan naudas ziņā, tāpēc šajā salonā var iegādāties gan vienkāršus pakaramos, gan sarežģītus mēbeļu risinājumus lielām un mazām telpām. Uzticamība, ērtība un laba cena ir svarīgākie aspekti, ko cilvēki meklē mēbeļu iegādes procesā, kā vienu no būtiskākajiem salona direktora Irina Puzane min arī mēbeļu piegādes ātrumu: "Mūsu galvenais uzdevums ir uzturēt populārāko un iecienītāko preču pieejamību, lai pircējs varētu saņemt savu pasūtījumu uzreiz vai dažu dienu laikā un izbaudīt savas jaunās ērtās mēbeles." Gaidīsim "Gintaro" mēbeļu salonā ar tasi aromātiskas kafijas!