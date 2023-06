Rīgā drīzumā durvis vērs vaļā lielākais konfekšu veikals Latvijā 'Rainbow Candy'

Šīs vasaras sākumā 10.jūnijā, Maskavas ielā 267 durvis vērs vaļā Latvijas lielākais konfekšu veikals ,,Rainbow Candy". Veikala produkcija iekļaus vairāk nekā 600 dažādu garšu, kas spēs lutināt ikvienu saldummīli. Pateicoties veikala plašajam saldumu klāstam ,,Rainbow Candy" ierindosies lielāko konfekšu veikalu rindā visā Latvijā.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

,,Rainbow Candy" produkcija tiek vesta no Zviedrijas, kas ir Eiropas lielvalsts saldumu ražošanas industrijā, tas sniedz ,,Rainbow Candy" veikalam privilēģijas piedāvāt saldumus, kādus Baltijas valstīs līdz šim nebija iespējams nedz iegādāties, nedz baudīt. Veikala koncepcija tiek balstīta uz cilvēku brīvu vaļu miksēt sev vēlamās garšas vienā iesaiņojumā, kas ir liels plus, ikvienam, kas vēlas piedzīvot garšu ,,eksploziju".

Agnese Rasiņa uzņēmuma ,,Rainbow Candy" pārstāve:

,,Jāuzsver, ka ,,Rainbow Candy" ir ģimenes uzņēmums un mūsu veikala mērķis ir radīt konfekšu paradīzi ikvienam apmeklētājam ,,ievedot" to konfekšu piedzīvojumā. Mūsu veikalā Jums būs iespēja iegādāties vairāk kā 600 dažādu garšu, kas ir īpaši izraudzītas no uzņēmuma puses, lai apmierinātu ikviena klienta vēlmi. Garšas buķetē tiks piedāvātas dažāda sāļuma un salduma pakāpes, sākot no dažāda veida šokolādēm un beidzot ar lakricu".

Uzņēmums ir padomājis arī par pierīgas iedzīvotājiem, kuriem būs iespēja nobaudīt gardās konfektes iegādājoties tās internetveikalā.