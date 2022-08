Rīgā durvis ver mūsdienīga studentu un jauno profesionāļu mītne, kas veidota pēc Rietumeiropas standarta

Rīga ne ar ko nav sliktāka par Parīzi, Londonu vai Berlīni – ar šādu ideju Rīgā jau pavisam drīz tiks atvērta "SHED Co-living Riga" studentu un jauno profesionāļu studio tipa dzīvokļu ēka, kas ir pilnīgi jauns studentu un jauno profesionāļu izmitināšanas produkts Latvijas tirgū. Projekts atrodas Mūkusalā netālu no Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra. Šāda tipa studentu un jauno profesionāļu mājokļi ir izplatīti daudzās Eiropas valstīs, taču Latvijā tas ir pirmais šāda tipa projekts.

Veidot pašam sevi un savu apkārtni

"SHED Co-living Riga" būs 240 pilnībā mēbelēti vienvietīgi vai divvietīgi moderni studio tipa dzīvokļi ar privātām virtuvēm un vannas istabām, taču šī studentu un jauno profesionāļu nama priekšrocības nebeidzas aiz istabiņas sliekšņa.

Iemītniekiem ir pieejama virkne dažādu koplietošanas telpu, kas ir piemērotas savstarpējās komunikācijas veicināšanai – kopstrādes telpas, atpūtas zona ar iespēju uz projektora skatīties filmas, koncertus vai sporta notikumus, sporta zāle, mājīgs pagalms un terase. Bez dzīvokļos pieejamajām virtuvēm iemītniekiem ir iespēja izmantot arī plašu un modernu kopīgo virtuvi, kur atrodama visa nepieciešamā sadzīves tehnika. Tāpat pieejama svaigi malta kafija un gardas uzkodas no pašapkalpošanās automātiem.

Par visām šīm telpām un ērtībām studentu nama iemītniekiem nav jāmaksā papildus, jo šīs priekšrocības ir iekļautas viena mēneša īres maksā. Tāpat regulāri tiks organizēti dažādi pasākumi, lekcijas, semināri un citas aktivitātes, kuru mērķis ir saliedēt iemītnieku kopienu vēl vairāk.

"SHED Co-living Riga" ir ne tikai jumts virs galvas, bet arī vieta, kur pilnvērtīgi attīstīties un augt kā personībai. Projekta nosaukums "SHED" simbolizē atbrīvošanos no "vecā sevis", tādējādi mudinot tā iemītniekus veikt pārmaiņas savā dzīvē: gūt jaunu pieredzi, atklāt sev kaut ko jaunu un izmantot visas dzīves dotās iespējas.

"Šīs studentu un jauno profesionāļu mājas mērķis ir nodrošināt to, lai tās iemītnieki vienmēr varētu justies droši un ērti, tāpat kā savās mājās. Bet tajā pašā laikā mēs vēlamies, lai viņi iziet ārpus savas komforta zonas un atklāj jaunas lietas, pastāvīgi aug un attīstās," stāsta Egle Garniene, projekta attīstītāja "I asset management" Eiropas studentu mājokļu fonda ģenerāldirektore, kura vada arī Viļņas un Kauņas studentu mājokļu kompleksus.

""SHED" nodrošina visus nepieciešamos apstākļus, lai šeit būtu iespēja radīt kaut ko jaunu, atklāt jaunas lietas, atrast jaunus draugus un domubiedrus un, protams, veidot pašam savu dzīvi saskaņā ar savu redzējumu. "SHED Co-living Riga" vide un visas šeit pieejamās ērtības mudina iemītniekus būt harizmātiskiem, aktīviem un tiekties sasniegt patiešām augstus mērķus," viņa stāsta.

Rietumeiropa kā privāto studentu mītņu piemērs

Saskaņā ar datiem, ko sniegusi tirgus izpētes un konsultāciju firma "Bonard", kas specializējas dažādu klašu īres dzīvojamo īpašumu tirgū, studentu mītņu skaits Rietumeiropā, jo īpaši Lielbritānijā, "Benilux" reģionā, Francijā un Vācijā, vidēji ir lielāks nekā Dienvideiropā vai Centrālajā Austrumeiropā, kur studentu un jauno speciālistu izmitināšanas tirgus attīstība vēl nav sasniegusi savu potenciālu.

Piemēram, Parīzē kopumā ir pieejamas 622 studentu mītnes un 75 039 studentu gultas (28% gultu ir privātās rezidencēs), Londonā ir pieejama 351 studentu mītne un 96 247 gultas (57% no tām privātās rezidencēs), savukārt Berlīnē ir 115 studentu mītnes un 21 637 gultas, no kurām privātas ir 33%.

Tajā pašā laikā Rīgā ir pieejamas 37 studentu mītnes un 8641 gultas, no kurām vien 979 ir privātās rezidencēs. Salīdzinot ar kopējo studentu skaitu, kas Rīgā ir 62 289, gultasvietas ir pieejamas vien 14% studentu. Ņemot vērā jauno profesionāļu pieplūdumu dažādās nozarēs, dzīvesvietu trūkums ir izjūtams vēl akūtāk, tāpēc šīs problēmas aktīvi mēģina risināt arī darba devēji.

Studentu pozitīvie iespaidi

"SHED Co-living Riga" attīstītājs ir Lietuvas aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "I asset management", kam pieder 50% no Kauņā esošā studentu nama "Solo Society". Šī studentu mītne ir gandrīz identiska Viļņā esošajai "SHED Co-living Vilnius", pēc kuras piemēra tiek veidota arī "SHED Co-living Riga". Studenti, kuri dzīvo "Solo Society", atzīmē, ka mitināšanās šāda tipa vietā ir ne tikai attaisnojusi, bet pat pārspējusi cerības.

"Vislabākais šeit ir tieši kopienas un privātuma sajaukums. Atšķirībā no citām studentu mītnēm, privātuma šeit netrūkst, taču, ja rodas vēlme komunicēt ar citiem cilvēkiem, atliek vien iziet no istabiņas. Un pats galvenais, ka šeit ir piemērotas vietas, lai to darītu – trenažieru zāle, terase, un tamlīdzīgi. Esmu samērā klusa, taču dažreiz tomēr vēlos komunicēt, un man ir svarīgi, lai, to darot, es justos ērti. Tāpēc šī vieta man ir lieliski piemērota," stāsta Kristīna, medicīnas studente no Vācijas.

"Kopstrādes telpas, jumta terase, vieta velosipēdu uzglabāšanai. Kas vēl var būt nepieciešams? Vannas istaba nav jādala ar citiem iedzīvotājiem, kā tas parasti ir kopmītnēs. Domāju, ka plusi atsver mīnusus. Man patīk gan komunicēt ar citiem cilvēkiem interesantās vietās, gan pabūt vienam. Un šī vieta ir ideāli piemērota abām šīm lietām," stāsta tur dzīvojošais students Odinaka no Norvēģijas.

Kā stāsta Odinaka, pirms ierašanās ir bijušas zināmas šaubas, taču, redzot, kāda ir dzīve šeit, šāda tipa mājvietu viņš iesaka arī citiem studentiem un jaunajiem profesionāļiem, kuriem ir radusies interese par šādu iespēju.

"SHED Co-living Riga" studentiem savas durvis vērs jau šoruden. Studentu mītnes pārstāvji aicina apmeklēt oficiālo mājaslapu un uzzināt par projektu vairāk. Studio tipa dzīvokļu rezervācija ir iespējama jau tagad, un, kā apliecina projekta pārstāvji, brīvo vietu skaits strauji sarūk.