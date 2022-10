Rīgā uzstāsies elektroniskās mūzikas zvaigznes Dino Lenny un Shall Ocin

29.oktobrī, Helovīna priekšvakarā divās Digital Art House telpās - Skolas ielā 2, Rīgā, notiks Helovīnam veltīts pasākums "Pray In The Power Of N:OW". Pasākumu organizē latvieši sadarbībā ar Ukrainā zināmiem elektroniskās mūzikas pasākumu rīkotājiem. Galvenās vakara zvaigznes būs Dino Lenny no Apvienotās Karalistes un Shall Ocin no Argentīnas. Kopā ar viņiem uzstāsies vēl septiņi mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Ukrainas.

Dino Lenny vārds ir labi pazīstams elektroniskās mūzikas cienītājiem. Jaunībā viņš sāka strādāt par radio dīdžeju Itālijas dienvidos (kopā ar slaveno itāli Claudio Coccoluto), bet 90. gadu beigās atgriezās dzimtajā Londonā. Viņa karjera uzplauka pēc tam, kad viņš sāka remiksēt INXS, Underworld, Missy Elliot, Timbaland mūziku un sadarboties ar Scissors Sisters, Wu Tang Clan, Madonnu un Stīva Lolas izdevniecību Viva Rec. Dino Lenny ieraksti, kuru vidū ir arī hits "Change The World" ne reizi vien ir nodrošinājuši viņam Essential New Tune statusu Pita Tong radio šovā, un 2011. gadā viņš kopā ar Skin un Underworld uzstājās koncertā Brikstonas akadēmijā. Kopš pagājušās desmitgades vidus Dino Lenny ir regulāri darbojies tādās ietekmīgās melodiskā house izdevniecībās kā Rebellion, Bedrock, Crosstown Rebels, Innervisions un Maceo Plex Ellum Audio paspārnē. Viņš arī vada savu izdevniecību Fine Human Records.

Tāpat kā Dino Lenny, arī Shall Ocin producē mūziku kopš 90. gadu otrās puses. Viņš vienmēr cenšas savu mūziku pacelt jaunā, vēl neapgūtā līmenī, plaši izmantojot modulāros sintezatorus, analogās ritma mašīnas un pielāgotus efektu blokus. Rezultāts ir nevainojami skaņdarbi, kas atpazīstami ar radošiem bītiem, spēcīgām basa līnijām un negaidītiem efektiem, kas vienmēr aizved klausītāju emocionālā ceļojumā uz deju grīdas. Ocin mūziku var atrast Ellum Audio, Hotflush, Truesoul, Bpitch Control, Last Night on Earth, Hot Creations, Systematic, Get Physical, Culprit, Leftroom un citur. Viņš ir arī viens no elektroniskās mūzikas izdevniecības "Clash Lion" dibinātājiem, kas producē tehno, electro house un dažāda veida eksperimentālo elektronisko mūziku.

Galvenajā deju laukumā headlineriem pievienosies melodiskā un ērģeļmūzikas skanējuma mākslinieki: Kole Audro no Lietuvas un Barseghian no Latvijas. Divos vinila setos otrā zālē uzstāsies Chilayz un jaunais latviešu duets Jazzy Marky & Nick Ustinov, kuriem pievienosies Leri no Ukrainas, Max Merola un S.K. no Latvijas.

Pasākuma sākums plkst. 21:00, bet plkst. 23:00 tiks atklāta galvenā deju zāle. Ieeja ir no 18 gadu vecuma. Biļetes ir pieejamas Resident Advisor vietnē.

Dress kods: grēcīgā baznīca