Rīgas dzeramā ūdens pārbaudes pierāda tā kvalitāti

Vasarā rīdzinieki aizvien biežāk aktualizē jautājumus par dzeramā ūdens kvalitāti pilsētas ūdensvadā. Tos rezumējot, SIA “Rīgas ūdens” ar pilnu pārliecību var informēt īsi un konkrēti – ūdens Rīgā ir kvalitatīvs, veselībai drošs un augstākajiem standartiem atbilstošs.

Pārbaudes sākas jau pie ūdens ņemšanas vietām

SIA "Rīgas ūdens" ražošanas process notiek nepārtraukti un tikpat nepārtrauktā režīmā darbojas dzeramā ūdens kvalitātes kontrole. Kā norāda Apvienotās ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas (AŪKKL) vadītāja Anda Puļķe, "dzeramā ūdens pārbaude notiek katru darba dienu, bet ne retāk kā reizi trīs dienās" – šis precizējums ir gadījumiem, ja pēc kārtas iegadās vairākas svētku dienas. Taču tas attiecas tikai uz ūdens pārbaudēm pilsētā – dzeramā ūdens ražošanas vietās pārbaudes notiek pilnīgi noteikti katru dienu. Praktiskā norise ir šāda: no rīta tiek paņemti ūdens paraugi ķīmiskām, bakterioloģiskām u.c. analīzēm no ūdens ņemšanas punktiem to sagatavošanas vietās – pazemes ūdensgūtvēs un Ūdens sagatavošanas stacijā "Daugava". Šajā stacijā tiek ņemti ūdens paraugi gan pirms un pēc filtriem, gan citos ūdens sagatavošanas posmos līdz pat tā saucamajam otrajam pacēlumam, no kurienes ūdens jau tiek nosūtīts pilsētai.

Ikdienas pārbaudes tiek veiktas arī no ūdens krāniem

Savukārt Rīgas pilsētā dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes regulāri tiek veiktas atbilstoši iepriekš apstiprinātam plānam vismaz astoņos dažādos punktos - Juglā, Ķengaragā, Iļģuciemā un citur, pēc iespējas aptverot dažādas galvaspilsētas apkaimes. Pārbaudes tiek veiktas no patērētāju ūdens krāniem, bet to izvēles galvenie nosacījumi – tiem ir jābūt pieejamiem ikdienas pārbaudei, tātad nepieciešama nepārtraukta un regulāra piekļuve. Piemēram, dažviet ūdens ņemšanas testēšanai notiek kafejnīcā, citur – degvielas uzpildes stacijā, vēl kaut kur skolā vai sociālās aprūpes iestādē u.tml. Vēl viens nosacījums – šādām pārbaudēm neder vietas, kur pirms krāniem uzstādīti ūdens filtri. Jāuzsver, ka šīs astoņas vietas ir obligātās pārbaužu ņemšanas vietas, bet reizi mēnesī pārbaudes tiek veiktas no kopumā 30 monitoringa punktiem – to rezultāti tiek iesniegti Veselības inspekcijai.

Brīvkrāni pievienoti iknedēļas ūdens pārbaužu grafikam

Jūnija sākumā medijos publiski parādījās kāda iedzīvotāja izteiktās šaubas par ūdens kvalitāti publiskajā dzeramā ūdens ņemšanas vietā Vērmanes dārzā, kurām gan nebija pamatojuma – AŪKKL veiktās analīzes visos sešos jaunajos brīvkrānos apliecināja, ka ūdens atbilst visām normām. Lai likvidētu jebkādas šaubas par dzeramā ūdens kvalitāti brīvkrānos, vasaras sezonas laikā pilsētas parkos vismaz reizi nedēļā notiek ūdens pārbaudes. Anda Puļķe apstiprināja, ka visas līdz šim veiktās pārbaudes ir apliecinājušas brīvkrānu dzeramā ūdens kvalitāti. Līdz ar to var ar pilnu pārliecību apgalvot, ka arī brīvkrānos, kas atrodas Vērmanes dārzā pie bērnu rotaļu laukuma, Ziedoņdārzā, Esplanādē aiz Latvijas Mākslas muzeja ēkas, Mežaparkā pie zoodārza ieejas, Dzegužkalna parkā un Krišjāņa Barona ielas bērnu sporta laukumā, pieejamais dzeramais ūdens ir lietošanai pilnīgi drošs.

Ūdens garšas īpašības diktē arī lietošanas biežums

Par Rīgas ūdens kvalitāti (un tā vizuālo izskatu) iedzīvotāju domas ir dažādas – kādam tajā šķiet pārāk daudz dzelzs, kādu neapmierina garša, cits sūdzas par uzduļķojumiem, labajā krastā dzīvojošie sajūsminās par Pārdaugavā pieejamo ūdeni no Daugavas, savukārt tiem labāks šķiet labajā krastā dzīvojošajiem piegādātais ūdens no pazemes ūdensgūtvēm. "Ir bijušas pat pretenzijas, ka virtuvē ūdens ir garšīgāks nekā tā paša dzīvokļa vannasistabā vai otrādi," smejas laboratorijas vadītāja Anda Puļķe.

Par uzduļķojumiem – iespējams, kaut kur tuvumā notikuši remontdarbi un/vai bijis ūdensapgādes pārtraukums, pēc kura uz laiku iespējams pastiprināts uzduļķojums. Savukārt par ūdens garšu – AŪKKL vadītāja Anda Puļķe norāda, ka daudzdzīvokļu mājās tā tiešām varētu atšķirties, piemēram, rīta un vakara stundās, jo naktī ūdens tiek lietots mazāk un vienkārši tas ir sastāvējies cauruļvados, līdz ar to mainās garšas īpašības. Tas pats attiecas uz jau minēto gadījumu par virtuvi un vannasistabu, jo nav izslēgts, ka ūdens dzīvoklī tiek piegādāts pa atsevišķiem stāvvadiem, kuros attiecīgajās diennakts stundās var būt atšķirīga plūsma. Risinājums – ūdeni pirms lietošanas vienkārši mazliet notecināt. Protams, ūdens garšu ietekmē arī namu iekšējo tīklu tehniskais stāvoklis, taču, kā uzsvēra speciāliste, tas neietekmē ūdens kvalitāti no drošas lietošanas aspekta, jo ūdens ir nepārtrauktā pārbaudītāju uzraudzībā.

Rīgā ūdens ir labāks nekā citviet Eiropas valstīs

Arī par ūdens kvalitāti no tā sastāva viedokļa rīdziniekiem nav iemesla satraukties. Ja salīdzina dzeramā ūdens kvalitāti dažādās Eiropas pilsētās, piemēram, Atēnās hlora līmenis tajā ir nesalīdzināmi lielāks nekā Rīgā, jo šeit no virszemes ūdensgūtves iegūtā ūdens dezinfekciju veic ar ozonēšanu (no pazemes ūdensgūtvēm tas notiek gandrīz dabīgā ceļā), un hlors tiek pievienots minimālās devās. AŪKKL uztur nemainīgi augstu savu darba kvalitāti, tāpēc ne velti nupat Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs piešķīra laboratorijai atkārtotu akreditāciju dzeramā ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu fizikāli ķīmiskai un mikrobioloģiskai testēšanai. SIA "Rīgas ūdens" laboratorijā strādā augsti kvalificēti speciālisti - maģistri vai bakalauri dabas zinātnēs, mikrobiologi, ķīmiķi u.tml., līdz ar to speciālistu kompetence ir atbilstoši augstā līmenī.

Ūdens paraugus testēšanai pieņem arī privātās laboratorijas

No iedzīvotājiem AŪKKL gan ūdens paraugus tā kvalitātes testēšanai nepieņem (pārbaudēm tiek pieņemti ūdens paraugi tikai no jauniem pieslēgumiem centralizētajai ūdens apgādes sistēmai, kuru testēšanas rezultātus pieprasa uzņēmums), taču Rīgā ir pietiekami daudz akreditētu laboratoriju, kurās tas ir iespējams. Ja ūdens kvalitāte rada aizdomas vai vērojams pārāk ilgs uzduļķojums, iedzīvotāji var zvanīt uz SIA "Rīgas ūdens" bezmaksas dienas informatīvo tālruni 8 000 21 22 un informēt par neatbilstošu ūdens kvalitāti. Uzņēmuma speciālisti noskaidros, kas pie vainas šādiem īslaicīgiem sarežģījumiem, taču rezumējot: "Rīgā ir ļoti kvalitatīvs dzeramais ūdens. Un drošs lietošanā," uzsvēra Anda Puļķe.

Apvienotās ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas speciālistu darba galds vienmēr ir noklāts dažādiem pārbaudāmajiem paraugiem.

Mikrobioloģisko rādītāju noteikšanai sagatavotie ūdens paraugi tiek ievietoti termostatā.

Ūdens paraugu ņemšanas vieta Ūdens sagatavošanas stacijā "Daugava".