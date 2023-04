Rīgas lidostas tuvumā esošo uzņēmumu simbioze kā biznesa tūristu piesaistīšanas stūrakmens

Par spīti dažādiem pēdējo gadu pārbaudījumiem pasažieru skaits gan lidostas "Rīga", gan lidsabiedrības "airBaltic" apkalpoto pasažieru skaits turpina pieaugt – viens no biznesa tūrisma atgūšanās iemesliem ir tieši ar lidostu saistīto biznesu aktivitāte, kas Rīgai devusi iespēju atgūt pēdējo gadu laikā zaudētās pozīcijas.

2022. gadā netālu no lidostas atklāta pirmā "Hampton by Hilton" viesnīca Rīgā, kas pašlaik arī ir pirmā un vienīgā zīmolotā viesnīca tieši līdzās lidostai "Rīga". Šādas tā sauktās "lidostas viesnīcas" lielākajā daļā Eiropas galamērķu nav nekāds jaunums, un tās galvenokārt izmanto tieši biznesa tūristi, lidsabiedrību apkalpes vai pat atpūtnieki, kuri meklē cenas un kvalitātes līdzsvaru ilgākas uzturēšanās laikā.

"Lidostas viesnīcas pēc savas būtības un mērķa tirgus atšķiras no viesnīcām, kas atrodamas pilsētas centrā, jo mūsu unikālais pārdošanas punkts ir tieši atrašanās vieta," stāsta "Hampton by Hilton Riga Airport" ģenerāldirektore Terēze Vecvanaga. Šāda tipa viesnīcām ir vairākas priekšrocības – galvenā no tām ir viesu laika un enerģijas ietaupījums – nakšņošana lidostas viesnīcā nozīmē to, ka nav jārēķinās ar ilgu braucienu transportā, lai pagūtu uz lidojumu, kā arī tā ir iespēja no rītiem mosties vēlāk. Tādējādi arī viesu pašsajūta pirms vai pēc lidojumiem ir ievērojami labāka. Tāpat lidostas viesnīcas ir iespēja ievērojami ietaupīt naudu par autostāvvietas izmantošanu, kā arī tā ir vieta, kur saņemt maltīti jebkurā diennakts laikā.

"Rīgā bija jūtams šādas viesnīcas trūkums vismaz pēdējos 10 gadus, par ko liecina arī lielais pieprasījums. Jau pirmajos divos mēnešos kopš atvēršanas "Hampton by Hilton Riga Airport" sasniedza 100% aizpildījumu, un 2022. gadu noslēdzām ar vidējo aizpildījumu 69% apmērā, un šis skaitlis turpina palielināties katru dienu," viņa stāsta.

Lai gan kopējais ceļotāju skaits turpina pieaugt, kā stāsta Toms Andersons, lidsabiedrības "airBaltic" viceprezidents pārdošanas jautājumos, tūristu plūsma uz Latviju vēl nav sasniegusi ekvivalentu pieprasījumu situācijai pirms 2020. gada marta, taču liela nozīme ir arī paša uzņēmuma aktīvam darbam, lai pozicionētu Rīgu kā pievilcīgu galamērķi.

"Lai veicinātu un mainīto potenciālo valsts viesu uztveri par Latviju – no karas zonas netālu esošu, taču drošu NATO dalībvalsti – ziemas sezonā esam veikuši diezgan daudz preventīvu aktivitāšu," stāsta Toms Andersons . "Šogad "airBaltic" turpina paplašināties gan attiecībā uz flotes izmēru, gan pārvadātajiem pasažieriem, gan veiktajiem lidojumiem, galamērķiem un darbinieku skaitu."

Dati rāda, ka šī gada pirmajā ceturksnī lidsabiedrība pārvadājusi teju 770 tūkstošus jeb par 77% vairāk pasažieru nekā pirms gada. Tas nozīmē, ka lidsabiedrība mērķtiecīgi virzās pretī pirmspandēmijas rezultātiem, un visdrīzāk šī gada laikā tos varētu arī sasniegt vai pat pārsniegt. "Droši varam sacīt, ka, pandēmijai mazinoties, pieprasījums pēc tūrisma braucieniem no Latvijas turpina augt, savukārt darījumu braucienu apjoms jau tuvojas tādiem rādītājiem, kādi tie bija 2020. gada sākumā," stāsta "airBaltic" viceprezidents pārdošanas jautājumos Toms Andersons .

Kā stāsta "airBaltic" un "Hampton by Hilton" pārstāvji, lidostas infrastruktūras uzlabošanai un nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai ir izšķiroša nozīme biznesa tūristu pieplūduma veicināšanā. Tā, piemēram, "airBaltic" saviem biznesa tūrisma pasažieriem piedāvā īpašu korporatīvo programmu, kas sniedz iespēju ne tikai iegādāties biļetes par īpašām cenām biznesa un ekonomiskajām klasēm uz uzņēmumam nozīmīgākajiem galamērķiem, bet arī atsevišķu kontaktpersonu lidsabiedrībā, kas nodrošina atbalstu dažādu jautājumu risināšanā. Tajā pašā laikā "Hamton by Hilton" saviem biznesa tūrisma viesiem sniedz dod iespēju ne tikai izvairīties no sastrēgumiem, kas var ietekmēt laicīgu nokļūšanu lidostā, bet arī piedāvā izmantot konferenču un sanāksmju telpas, kurās pieejams viss nepieciešamais aprīkojums. Tādējādi pat teorētiski savstarpēji nesaistīti uzņēmumi veido sava veida simbiozi, kas ievērojami palielina Rīgas kā biznesa tūrisma galamērķa pievilcību.

Pēdējo trīs gadu pārbaudījumi uzņēmumiem ir snieguši nenovērtējamu pieredzi, kas ļauj ātri pielāgoties visdažādākajām situācijām – pakalpojumus, kas vērsti uz tūristu piesaisti, tagad papildina arī visdažādākās programmas, kas ļauj ātri sagatavoties jebkādām pārmaiņām. "Esam ieviesuši vairākas viesu drošības programmas, piemēram, "Hilton CleanStay", kas balstās uz stingriem tīrības standartiem, savukārt "Hilton EventReady" programma ir paredzēta sanāksmēm un pasākumiem, un piedāvā risinājumus, lai nodrošinātu pārdomātus veidus, kā satikties un pulcēties," stāsta "Hilton Riga Airport" ģenerāldirektore Terēze Vecvanaga.

Toms Andersons ir pārliecināts, ka lidsabiedrības biznesa tūristu pieplūdumu pavisam noteikti var veicināt, un tieši tas ir airBaltic galvenais virzītājspēks: "Attīstoties un piedāvājot plašāku lidojumu klāstu, airBaltic demonstrē pasaulei, ka Rīga ir simpātisks, ilgtspējīgs, drošs, viegli sasniedzams galamērķis ar augstu ekonomisko potenciālu. Latvija ir sasniedzama no visas Eiropas galvenajiem darījumu centriem, un šī savienojamība un lidojumu tīkls atvieglo gan lielāku konferenču, gan uzņēmumu sapulču rīkošanu. Turklāt virzienu un lidojumu daudzums ir būtisks faktors un mūsu ieguldījums."

""Hilton" mērķis jebkurā tirgū ir klientu noturēšana, atkārtotu rezervāciju veicināšana un jaunu biznesa iespēju nostiprināšana, tajā pašā laikā kultivējot viesu uzticību," stāsta Terēze Vecvanaga. "Ņemot vērā visu, ko "Hampton by Hilton" spēj piedāvāt saviem viesiem, tieši atrašanās vieta ir tas, kas piesaista ceļotājus visvairāk, un tieši tāpēc lidostas viesnīcām ir šī unikālā priekšrocība pār citām viesnīcām, kas atrodas pilsētas centrā – neatkarīgi no tā, cik augstas kvalitātes pakalpojumus tās var nodrošināt."