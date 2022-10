Rīgas notekūdeņu attīrīšana - nepārtrauktā attīstībā

Turpinot Rīgai un arī visai Baltijas jūrai nozīmīgus darbus nemainīgi augstas vides kvalitātes uzturēšanā, Bioloģiskās attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva" pabeigta vēl divu notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūve. Tie ir nozīmīgs posms visā notekūdeņu attīrīšanas ķēdē.

Apjomīgs darbs Baltijas jūras vides saglabāšanai

Abu pirmreizējo nostādinātāju rekonstrukcija Bioloģiskās attīrīšanas stacijā (BAS) "Daugavgrīva" tika uzsākta 2021. gada oktobrī, un nepilna gada laikā darbi pilnībā pabeigti. SIA "Rīgas ūdens" notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apsaimniekošanas optimizācijas projekta ietvaros plānots rekonstruēt visus 16 stacijā "Daugavgrīvā" esošos nostādinātājus. Tie ekspluatēti jau vairāk nekā 30 gadus, un iekārtu kalpošanas termiņš strauji tuvojas beigām. No sešiem aptuveni 4500 m3 ietilpīgajiem rezervuāriem notekūdeņu pirmreizējai nostādināšanai divi rekonstruēti jau iepriekšējos gados, bet vēl divi uzsākuši darbu septembra beigās. Savukārt no desmit otrreizējiem nostādinātājiem pārbūvēti divi, un šoziem plānots sākt darbu pie nākamā.

BAS "Daugavgrīva" vadītājs Māris Zviedris: "Bioloģiskās attīrīšanas stacija "Daugavgrīva" jau daudzus gadus strādā nepārtrauktā darba režīmā, attīrot Rīgas pilsētas iedzīvotāju radītos notekūdeņus, un rūpējas, lai vidē tie nonāktu jau attīrītā un pilnībā nekaitīgā veidā. Šie nostādinātāji ir ļoti nozīmīgs posms notekūdeņu attīrīšanas ķēdē, līdz ar to var teikt, ka paveikts arī ļoti vērtīgs darbs vides kvalitātes Baltijas jūrā saglabāšanā."

30 gados ir panākta atbilstība tīras vides prasībām

BAS "Daugavgrīva" ir SIA "Rīgas ūdens" struktūrvienība, kas jau kopš 1991. gada nodrošina Rīgas, kā arī vairāku apkārtējo pašvaldību un daļas Jūrmalas sadzīves notekūdeņu attīrīšanu bioloģiskā ceļā. Tās diennakts jauda ir aptuveni 200 000 kubikmetru. Iepriekš Rīgā notekūdeņus attīrīja trīs nelielākas stacijas Juglā, Ķengaragā un Bolderājā, kuras vairs nespēja nodrošināt galvaspilsētas strauji pieaugošā notekūdeņu apjoma attīrīšanu, kā arī šī procesa atbilstību vides prasībām.

Pēdējo 30 gadu laikā Rīgas aglomerācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmā veikti ievērojami ieguldījumi, lai palielinātu savākto notekūdeņu īpatsvaru un uzlabotu BAS "Daugavgrīva" saņemtā piesārņojuma attīrīšanas efektivitāti - realizēti vairāki vērienīgi iekārtu un būvju rekonstrukcijas, kā arī tehnoloģisko risinājumu modernizācijas projekti. Ieviestās tehnoloģijas paredz nepārtrauktus piesārņojuma mērījumus un nekavējošu reakciju tehnoloģiskajā procesā uz jebkurām izmaiņām saņemtajos notekūdeņos. Automatizējot notekūdeņu attīrīšanas procesus, attīrītajos notekūdeņos panākta nozīmīga slāpekļa un fosfora koncentrācijas samazināšanās, bet tas savukārt nozīmē to, ka jūras līcī tiek novadīti ūdeņi, kas ir maksimāli tuvi to dabiskajam, tīrajam stāvoklim. Kopš 1991. gada līdz mūsu dienām Rīgas pilsētā izdevies sasniegt līdz pat 98% notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti.

Rīgu novērtē arī starptautiskā līmenī

Panāktie uzlabojumi Rīgas notekūdeņu attīrīšanas jomā novērtēti arī starptautiskā līmenī – 2021. gadā ar Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) lēmumu Rīgas pilsētai tika atcelts piesārņotājas statuss, kāds tai bija gandrīz 30 gadus - Rīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tika svītrotas no HELCOM tā saucamā "hot spots" jeb "karsto punktu" saraksta.

Lai izvērtētu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūras ekoloģiju, 1992. gadā tika izveidots nozīmīgo piesārņojuma vietu ap Baltijas jūru saraksts jeb "hot spots". Rīga tajā tika iekļauta dēļ iedzīvotāju radītā piesārņojuma un nepietiekami attīrīto notekūdeņu vidē novadīšanas: 40 – 50% rūpniecības notekūdeņu tika novadīti sadzīves kanalizācijā bez iepriekšējas to attīrīšanas, un pirms pieslēgšanās Rīgas pilsētas vairāk nekā 1200 kilometrus garajam kanalizācijas tīklam vāji attīrīti vai pilnībā neattīrīti notekūdeņi viegli varēja nonākt Daugavā un apkārtējos ezeros.

Rīgas jūras līcī – jau pilnībā attīrīti notekūdeņi

Nupat rekonstruētie nostādinātāji ir neaizvietojams posms notekūdeņu attīrīšanas ķēdē. No pilsētas pa kanalizācijas spiedvadiem notekūdeņi tiek sūknēti uz BAS "Daugavgrīva", kur iesākumā nonāk pieņemšanas kamerā, pēc tam – mehāniskajās restēs, kur tiek atdalīts rupjais piesārņojums (plastmasas iepakojums, dažādi izstrādājumi u.tml.), bet tad - smilšu uztvērējos, no kuriem tālāk pirmreizējos nostādinātājos, kur noslēdzas notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas posms. Dzelzsbetona baseinos notiek atlikušo un vēl neizšķīdušo organisko nosēdumu nostādināšana, ko tālāk izmanto biogāzes ieguvei. Savukārt notekūdeņi tiek virzīti uz bioloģisko procesu aerācijas baseiniem, kur ar aktīvo dūņu palīdzību 24 stundu laikā notiek notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana. Pēdējais notekūdeņu attīrīšanas posms ir otrreizējie nostādinātāji, notekūdeņu nostādināšanai un aktīvo dūņu hidrostatiskai atdalīšanai. Pēc tam pilnībā attīrītie notekūdeņi tiek izvadīti Rīgas jūras līcī - no krasta līnijas 2,4 kilometru attālumā un aptuveni 15 metru dziļumā.





Arī iedzīvotāji var parūpēties par jūras tīrību

Viens no draudiem apkārtējai videi, Rīgas ūdenstilpnēm, Daugavai un līdz ar to arī Baltijas jūrai ir iedzīvotāju radīto nepietiekami attīrīto notekūdeņu nokļūšana gruntsūdeņos. Šāda situācija joprojām ir vērojama apkaimēs, kur daļa rīdzinieku turpina izmantot neatbilstošas lokālās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas. Rīgas vides eksperti zina teikt – gan Daugavā, gan Buļļupē, gan Ķīšezerā un Juglas ezerā ūdens kvalitāte ir vērtējama kā vidēja, un piesārņojuma izcelsmes analīzes konstatējušas, ka būtisku ietekmi rada piesārņojums no privātmāju lokālajām kanalizācijas sistēmām. Savukārt viss, ko atstājam gruntsūdeņos, agri vai vēlu nonāk jūrā. 97% Baltijas jūras cieš no eitrofikācijas – tas nozīmē, ka ūdenstilpnē ieplūst pārāk daudz barības vielu no lauksaimniecības, industriālajiem un mājsaimniecību notekūdeņiem un izraisa dažu aļģu sugu pārmērīgu augšanu un jūras vides degradēšanos - tā ziņo HELCOM jeb Baltijas jūras vides aizsardzības komisija.

Rekonstrukcijas darbu ietvaros abiem rezervuāriem, kuri ir aptuveni 40 metru diametrā un atrodas 4,5 metru dziļumā, uzstādītas jaunas nerūsējošā tērauda metālkonstrukcijas un atjaunots betona aizsargslānis, izbūvēta jauna cauruļvadu sistēma un jaunas elektrības un automātikās vadības sistēmas. Kopumā izmantoti aptuveni 1000 m3 betona un teju 60 tonnas stiegrojuma. Darbus veica būvfirma SIA "Velve", projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 2,7 miljoni eiro.