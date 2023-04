Rīgas restorānu nedēļa: pirmklasīgas maltītes labākajos galvaspilsētas restorānos

Jau 10. gadu norisināsies galvaspilsētas gardēžu galvenie svētki – Rīgas restorānu nedēļa –, kurā divas reizes gadā – pavasarī un rudenī – labākie Rīgas restorāni aicina iepazīt restorānu kultūru un nobaudīt oriģinālus Baltijas garšu salikumus ar pasaules virtuvju vēsmām. Šopavasar Rīgas restorānu nedēļa norisināsies no 17. līdz pat 30. aprīlim, un tajā piedalīsies vairāk nekā 50 restorānu.

Rīgas restorānu nedēļas koncepts ir pavisam vienkāršs – tā ir iespēja ikvienam gardēdim pamieloties labākajos Rīgas restorānos par īpaši pievilcīgu cenu – 30, 35 vai 40 eiro par trīs ēdienu maltīti. Tā ir īpaši šim notikumam sagatavota ēdienkarte, kur galvenokārt uzsvars likts uz Latvijas un Baltijas reģionam raksturīgām garšām un sezonāliem produktiem, kurus harmoniski papildina dažādu pasaules virtuvju notis.

Pirmo reizi Rīgas restorānu nedēļa norisinājās tālajā 2013. gadā, un ar jaunu jaudu pēc Covid-19 pandēmijas klusuma tā darbību atsāka pērn, ko ar lielu nepacietību gaidīja ne vien ēstmīļi, bet arī paši restorāni, lai atkal rādītu labāko, ko vien prot.

Kā atklāj labi pazīstamais pavārs Mārtiņš Sirmais no 3 pavāru restorāna "Tam labam būs augt", tad Rīgas restorānu nedēļas laikā restorānu burtiski pārņem vietējā publika, par ko ir liels prieks: "Ļoti patīkami, ka vietējie nāk un novērtē, jo viņi jau nemaz tik bieži neiet ārā ēst. Man liekas, ka šī kustība ir ļoti forša, jo cilvēki sapucējas, uzkrāso sarkanas lūpas, uzvelk žaketi un buktētās bikses, un iznāk no savām mājām. Restorānu kultūra pie mums ir ļoti jauna, tāpēc šāda Restorānu nedēļa ir lielisks veids, kā to veicināt."

Vaicāts, kā mūsu restorānu piedāvājums izskatās uz pārējās Eiropas fona, Sirmais atsaka, ka ne tikai uz "vecās Eiropas", bet uz visas kontinentālās Eiropas fona mēs izskatāmies ļoti labi. "Mēs joprojām esam interesanti. Mūsu pluss ir tas, ka mēs joprojām radām un darām, jo lielākā daļa pasaules dzīvo uz atstrādātām klišejām, senām kultūrām un neko nemaina. Mēs joprojām mācāmies, attīstāmies un darbojamies. Mums joprojām mirdz acis. Lielākajai daļai pasaules acis vairs nemirdz, tāpēc arī gastrotūrisms uz Baltijas reģionu kūsāt kūsā," skaidro Sirmais.

Kāpēc apmeklēt Rīgas restorānu nedēļu? Sirmais uzsver divus iemeslus: "Pirmkārt, tas ir sezonāls un ļoti garšīgs ēdiens. Parasti šajā laikā visi restorāni dara labāko, ko vien var izdarīt. Otrkārt – fiksēta cena. Tu vari iet uz lepnu restorānu, kas iepriekš ir publicējis ēdienkarti par konkrētu cenu, tāpēc tu droši zini, ka nepārtērēsies. Tu vari izvēlēties no labākajiem Latvijas restorāniem, bet tev nebūs jāizvēlas no ēdienkartes tikai to, ko vari attiecīgajā brīdī atļauties."

"Mēs Rīgas restorānu nedēļā piedalāmies ne jau tāpēc, ka tas finansiāli būtu ļoti izdevīgi, bet mēs jūtamies ļoti atbildīgi un arī priecīgi par šo sabiedrību, kura arvien vairāk un vairāk iet ārpus mājas ēst uz restorāniem. Mēs gribam dot savu pienesumu. Un, protams, arī ikdienā uzņemt savā restorānā arvien vairāk foršos un patīkamos latviešus un Latvijā dzīvojošos!" mudinoši pauž Sirmais.

Arī restorāna "Whitehouse" pavārs Reinis Čerņajevs uzsver, ka Rīgas restorānu nedēļa ir pateicīgs veids, kā popularizēt restorānu kultūru, parādīt sevi un piesaistīt jaunus cilvēkus: "Latvija vienmēr ir bijusi valsts, kas cīnās par labāku kvalitāti un attīstību, līdz ar to arī Rīgas restorānu nedēļā katrs mēģina parādīt labāko, ko nu vien spēj. Tā ir iespēja lielākai masai iepazīt mūsu restorānu un saprast, ka tas nav tikai svētku un baltu galdautu restorāns, kur nosvinēt dzimšanas dienu vai kāzas. Arī ikdienā tu vari atnākt uz restorānu un nobaudīt interesantākas garšas un salikumus."

Vaicāts, kā norit gatavošanās Rīgas restorānu nedēļai, Čerņavskis atsaka, ka darbi uzsākas aptuveni mēnesi pirms pasākuma. "Mēs esam liela komanda un izstrādājam piedāvājumu tieši Rīgas restorānu nedēļai, tāpēc, lai pieturētos pie sava principa, ka restorāna apmeklējumam ir jābūt piedzīvojumam, ir īpaši jāpiedomā pie "price performance" jeb cenas un pakalpojuma kvalitātes attiecības, jo mūsu līmeņa restorānam 40 eiro par trim kārtām nav liela summa. Mēs spēlējamies ar garšām, kombinējam, lai garšu ceļojums būtu tādā pašā līmenī kā ikdienā, kā arī cenšamies piemeklēt interesantus produktus, lai piedāvājums būtu citādāks. Piemēram, šogad mums būs "dry-aged" cūka, kas ir speciāli audzēta," atklāj Čerņavskis.

Restorāna "Entresol" saimnieks Raimonds Zommers Rīgas restorānu nedēļā piedalās jau no pašiem pirmsākumiem un atminas, ka pirmajā reizē apmeklētāji varēja izvēlēties vien no astoņiem restorāniem. Salīdzinājumam – nu to ir vairāk nekā 50.

"Pēc pārtraukuma nozare bija nedaudz bažīga, vai cilvēki pēc pandēmijas maz gribēt iet ārā no mājas un kaut ko darīt, bet mūsu novērojums ir, ka grib, iet un dara, ka šis projekts ir vajadzīgs," atklāj Zommers.

Viņš arīdzan uzsver, ka Rīgas restorānu nedēļas laikā uzskatāmi redzams, ka restorānu apmeklē daudz jaunu viesu, kas atkal un atkal pierāda, ka restorānu kultūra Latvijā attīstās: "Restorāns savā ziņā ir svētki – tā ir atkāpšanās no ikdienas, jo arī nauda ir jāatdod nedaudz vairāk nekā parastā ieskrietuvē. Un mēs redzam, ka nāk cilvēki, kuri parasti pie mums ikdienā nav redzami. Viņi vēlas apskatīties pavāru vaigā, sajust īpašo gaisotni."

Vaicāts, cik laicīgi būtu nepieciešams rezervēt galdiņu, Zommers atsaka – jo ātrāk, jo labāk. "Es ticu, ka interesantākie restorāni jau ir daļēji rezervēti. Cilvēkiem gan ir tendence visu darīt pēdējā brīdī, bet es ieteiktu pēc Lieldienām jau norezervēt sev vietu. Ja mūsu valstī ir tikai daži restorāni, kas ir pilni nedēļu uz priekšu, tad Rīgas restorānu nedēļas laikā pilni ir visi restorāni."

Arī "Entresol" piedāvājumā uzsvars tiek likts uz sezonas produktiem neparastā izpildījumā. Kā atklāj Zommers – šajā pavasarī tās būs paipalu olas, no Vācijas pasūtīti rabarberi un sparģeļi, pašmāju melnie ķiploki. "Mēģinām arī cilvēkus pārsteigt – piemēram, pasniegsim pārpalikumu maizīšu setu, tādā veidā parādot, kā maksimāli izmantot arī to, kas paliek pāri."

"Restorānu nedēļa – tā ir kvalitāte. Tie ir Latvijas tirgū nopērkamie labākie produkti. Kā arī – restorāns vienmēr nozīmē citādāk nekā mājās. Tur mēs varam ēst parastus makaronus ar Boloņas mērci, bet restorānā mēs vēlamies ko neparastāku, citā redzējumā un izpildījumā, lai būtu pārsteiguma moments un atmiņas. Lai parastais kartupelis pārtaptu par neparastu kartupeli. Ir jārada festivāla sajūta! Turklāt, ņemot vērā inflāciju, kas skar teju visu pasauli, opcija paēst restorānā par 40 eiro trīs ēdienus, ir diezgan ekskluzīva," rezumē Zommers.

Ar visu Rīgas restorānu nedēļas piedāvājumu var iepazīties šeit.