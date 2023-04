Rīgu plāno iekļaut vairākos luksusa klases pasaules kruīza maršrutos

Pasaules kruīza tūrisma industrija turpina atgūšanos pēc gandrīz divu gadu pandēmijas izraisītās dīkstāves, un tiek gaidīts, ka šogad kruīza kuģu pasažieru skaits pasaulē pārsniegs 30 miljonus, līdz 2028. gadam pasaules kruīzu kuģu floti papildinot ar vēl 66 jauniem kruīza kuģiem.

Arī Eiropā ceļojošo kruīza pasažieru skaits uzrāda augšupejošu tendenci un šogad plānots sasniegt jau 80% no 2019. gada rādītājiem. Vienlaikus industrijas ekspertu vidū šobrīd īpaša uzmanība tiek veltīta Ziemeļeiropai un Baltijas jūras reģionam, kas kara un no kruīza kartes izslēgtās Pēterburgas dēļ pašlaik atrodas sarežģītā situācijā. Kā zināms, tieši Pēterburga iepriekš bijusi viens no tūristu pieprasītākajiem un pirktākajiem Baltijas jūras kruīza maršrutu galamērķiem. Šosezon drošības apsvērumu, neskaidrības par ģeopolitisko notikumu attīstību un pieprasījuma krituma dēļ vairākas, īpaši ASV tirgū strādājošās kruīza līnijas, ir izvēlējušās pārplānot savus maršrutus, uz laiku pārtraucot kruīzu maršrutus Baltijas jūrā, īpaši tās Austrumu krasta ostās, tādējādi tajā ir sagaidāms kruīza vizīšu skaita samazinājums.

"Neskatoties uz kopējo ainu reģionā, esam mērķtiecīgi strādājuši, lai Rīga kruīza segmentā šogad, arī salīdzinājumā ar kaimiņu ostām, izskatītos labi. Šosezon Rīgā ienāks 22 dažādu kruīza līniju flotes kuģi, to vidū arī divas pilnīgi jaunas kruīza kuģu līnijas "Ambasador Cruise Line" no Lielbritānijas un "Vantage Travel" no ASV, kā arī seši vēl iepriekš Rīgā nebijuši kruīza laineri. Pēc vairāku gadu pārtraukuma pie mums atgriezīsies tūrisma nozarei interesantais kruīzu explorer segments ar tā flagmani "National Geographic Explorer", savukārt tuvāko trīs gadu laikā Rīgas ostā varētu būt sagaidāmas arī vairākas, iepriekš pie mums neredzētu luksusa klases kruīza kuģu vizītes," stāsta Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, piebilstot, ka šogad Rīgas ostā kruīza kuģi plānoti arī ziemas sezonā.

Aizvadītajā nedēļā Rīgas brīvostas pārvalde kopā ar sadarbības partneriem Riga RoPax Terminal, Riga Cruiseship Agency un Rīgas Pasažieru osta piedalījās pasaulē lielākajā kruīza nozares forumā Seatrade Cruise Global, kas norisinājās Fortlauderdeilā, ASV. Šis ir nozīmīgākais industrijas pasākums, kurā ik gadu tiekas kruīza kompānijas, kuģu aģenti, ostu un tūrisma industriju profesionāļi no vairāk nekā 100 valstīm, lai iezīmētu nākamo sezonu kruīza maršrutus un dibinātu jaunus ilgtermiņa biznesa kontaktus.

"Tiekoties ar tādām pasaules līmeņa kruīza kompānijām kā "Princess Cruises", "TUI Cruises, Azamara", "MSC Cruises", "Silversea Cruises", "Virgin Voyages", "Costa", "AIDA", "Royal Carribean Cruises", "Holland America", "Ponant", "Windstar Cruises", "Fred Olsen", "The World Residences at Sea", "Disney Cruise Line" un citām, dzirdējām labas atsauksmes un interesi par Rīgu, kas apliecina mūsu potenciālu kruīza segmenta tālākai izaugsmei. Kā šī gada Seatrade Cruise Global panākumu noteikti jāmin arī uzsāktās sarunas ar vairākām ekskluzīvās nišas kruīza līnijām, kas saviem pasažieriem piedāvā pat vairāku gadu ilgus kruīzus apkārt visai pasaulei, un kuri šobrīd ir gatavi iekļaut Rīgu savos pasaules kruīzu tūru maršrutos 2025. un 2026. gadā," rezumē Zeltiņš.

Tendences industrijā liecina, ka globālajā kruīza segmentā tradicionālo ekskursiju vietā aizvien palielinās pieprasījums pēc unikāla, personiskāka tūrisma piedāvājuma kruīzu pieturvietās. "Aug interese par autentisku pieredzi krastā, iespēju satikties un komunicēt ar vietējiem iedzīvotājiem, daudz personiskāk iepazīt vietējās tradīcijas, kultūru un visu interesanto, ko varam piedāvāt, citiem vārdiem, pēc "tailor made" tūrisma piedāvājuma," stāsta Jānis Vilciņš, "Riga Cruiseship Agency" kruīzu kuģu apkalpošanas vadītājs, kura pastāvētā kompānija aktīvās kruīzu kuģu sezonas laikā kuģu pasažieru apkalpošanai nodrošina darbu vairāk nekā 200 dažāda veida piegādātājiem: gidiem, transporta uzņēmumiem, muzejiem, restorāniem u. c. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

"Rīgā un reģionā ir labs, konkurētspējīgs piedāvājums, bet arī mūsu kaimiņi ir labi. Laikā, kad globālā industrija, kas ik gadu akumulē ne mazāk kā 30 miljardus dolārus, aktīvi meklē jaunus maršrutus, tai skaitā, alternatīvu Pēterburgai, un ir gatava daudz vairāk tērēt galamērķos, būtu īpaši svarīgi, lai mēs visi, tai skaitā, arī pilsēta un valsts tūrisma organizācijas šobrīd izpildītu visus mājasdarbus, lai ieinteresētu jaunas kruīza kompānijas un varētu piedāvāt pēc iespējas plašāku, unikālu tūrisma piedāvājumu," saka Rīgas brīvostas pārvaldnieks, uzsverot, ka kruīza kuģu industrija ir turīga nozare, kur mērķtiecīgi strādājot, arī finansiāli ieguvēji var būt visi – pilsēta, tūrisma un pakalpojuma nozare un valsts kopumā.