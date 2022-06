Riskējām un uzbūvējām rūpnīcu Rīgā. 'Baltic Bearing' tagad ir 53 valstīs visā pasaulē

Ideja likās ja ne neprātīga, tad vismaz strīdīga. Uzbūvēt no nulles lielāko Baltijā gultņu ražošanas rūpnīcu? Ieguldīt iekārtās, cehos, piesaistīt speciālistus? Izveidot klasisku rūpniecisko ražotni valstī, kur ikdienišķa parādība bija rūpniecības iznīcināšana? Ideja izskatījās apšaubāma. Pirms 10 gadiem.

Pirms 10 gadiem tā bija gandrīz avantūra. Šodien rūpnīca "Baltic Bearing Company-Riga" ražo 11 milj. gabalu gultņu gadā, tai ir 79 izplatītāji un tā pārdod savus gultņus 53 valstīs visā pasaulē.

Kāds ir BBC-R gultņu panākumu un pieaugošās popularitātes iemesls?

Būtība ļoti vienkārša – kvalitāte. "Baltic Bearing Company-Riga" vēl celtniecības stadijā ieguldīja ļoti ievērojamu summu savas kvalitātes kontroles laboratorijas izveidē.

Kad 1987.gadā Kabackas mežā netālu no Varšavas avarēja IL-62 un dzīvību zaudēja 183 cilvēki, vēl neviens nezināja, ka par katastrofas iemeslu bija zema spiediena turbīnas gultņa bojājums. 1950. gada augustā amerikāņu kompānijas TWA lidmašīna L-749 avarēja netālu no Kairas tieši dzinēja vadošās vārpstas gultņa bojājuma dēļ. Nu ko par lidmašīnām, jebkurš no mums zina, kas var notikt ja riteņa rumbas gultnis sabruks vai ieķīlēsies, kad mēs, neko nenojaušot, atvaļinājuma ceļojuma laikā veicam pagriezienu ar savu mašīnu...

Kvalitātes garantija – lūk pati svarīgākā īpašība, kurai jābūt šajā ražošanā. Tādēļ tika izveidota ultramoderna laboratorija, iegādātas lieliskas iekārtas un pieaicināti labākie speciālisti. Lielākās pasaules kompānijas veica obligāto rūpniecības produkcijas kvalitātes kontroles auditu, un tikai pēc tam kļuva par "Baltic Bearing Company-Riga" klientiem.

BBC-R gultņi tiek ražoti ļoti daudzos veidos – no maziem lodīšu gultņiem, kuri tiek izmantoti nelielos elektrodzinējos (EMQ sērija), līdz masīviem sfēriskiem gultņiem, kurus izmanto sarežģītā tehnikā, kur nepieciešama milzīga drošības rezerve, piemēram, izrakteņu karjerās strādājošām drupināšanas iekārtām.

Jaunā AGRO BBC-R līnija, paredzēta lauksaimniecības tehnikai kļūst arvien populārāka – savu parametru cena/kvalitāte rezultātā. "Baltic Bearing Company-Riga" izdevās izveidot produktu, kas kvalitātes ziņā nav sliktāks par ievērojamu konkurentu kvalitātei, bet ir ievērojami lētāks. Noslēpums tāds, ka kompānijas darba svarīgākais aspekts vienmēr bijis tā sauktā piegādātāju attīstība. Tas ir mērķtiecīgs darbs ar konkrētiem sagatavju piegādātājiem, kura jēga tāda, lai radītu tādus apstākļus piegādātājam, lai viņš būtu ieinteresēts pastāvīgā savas produkcijas kvalitātes uzlabošanā. Ja pareizi veidot šo segmentu, tad iegūstam apbrīnojamus rezultātus, kuri formē noturīgu kvalitatīvas produkcijas ražošanas procesu – no sagataves izgatavošanas līdz gatavās produkcijas izlaišanai.

Rūpnīca "Baltic Bearing Company-Riga" atrodas Rīgas Brīvostas teritorijā, Mangaļsalā. Uzņēmumā strādā apmēram 100 cilvēku, vairums no kuriem, ir pastāvīgs kolektīvs – kadru mainība uzņēmumā minimāla.

"Baltic Bearing Company-Riga" – jauna kompānija, kura tika izbūvēta uz mūsdienīgas KMS – menedžmenta kvalitātes sistēma, bāzes. Absolūti visiem ražošanas tehnoloģijas procesiem ir kvalitātes kontroles punkti, bet ražošanas ķēdītes izveidotas tādā veidā, lai būtu iespēja ātri adaptēties konkrēta klienta prasībām. Šī tehnoloģiskā elastība ļauj kompānijai organizēt produkcijas ražošanu un izlaišanu, kas atbilst speciālām prasībām vai individuāliem pieprasījumiem.

Īpaša priekšrocība situācijā, kad krasi kļuva dārgāki pārvadājumi un loģistikas tirgus nopietni sašūpojas, kļuva ātra preču piegāde pasūtītājam. "Baltic Bearing Company-Riga" pievērš loģistikas aspektam paaugstinātu uzmanību, tieši tādēļ izbūvēja savu rūpnīcu Brīvostas teritorijā un noregulēja sadarbību ar veiksmīgām loģistikas kompānijām.

Turpmākajos kompānijas plānos ir ievērojama darbības paplašināšana, jau nopirkts zemes gabals Tehnoloģiskajā parkā Mežgarciemā, šajā gadā tur sāksies jauna ražošanas-noliktavu kompleksa celtniecība. Rēzeknē atrodas kompānijas noliktava ražošanas-montāžas līnija korpusu gultņiem.

Latvijas BBC-R rūpnīcas zīmols kļūst populārs visā pasaulē, no Taivānas līdz Portugālei, no Peru līdz Alžīrai. "Baltic Bearing Company-Riga" panākumi – tiešs un tūlītējs apliecinājums Latvijas rūpniecības konkurētspējai globālajā gultņu tirgū.