Robots 'Ecovacs Airbot' parūpēsies, lai jūsu mājoklī būtu tīrs un svaigs gaiss

Uzņēmums "Ecovacs Robotics" iepazīstina ar savu augstākās klases jaunumu – pasaulē pirmo robotu gaisa attīrītāju un mitrinātāju "Airbot". Robots ne tikai pats pārvietojas pa mājokli, attīrot gaisu no putekļiem, bet savu darbu var darīt arī jautri un rotaļīgi, piepildot mājokli ar mūziku, kas tiek atskaņota no tajā iebūvētājiem stereo skaļruņiem. Turklāt tam ir platleņķa HD kamera, "Ecovacs" balss asistents, kas ir labi pazīstams tiem, kuru īpašumā ir produktīvie un lieliski strādājošie "Ecovacs" putekļu sūcēji, tas var atsvaidzināt gaisu jūsu mājoklī, uzturēt atbilstošu mitruma līmeni, kā arī veikt UV dezinfekciju. Modernā "AIVI 3D" šķēršļu konstatēšanas tehnoloģija un "TrueMapping 2.0" navigācija palīdz tam ātri orientēties vidē.

Sasniegums sadzīves robotu tirgū

Uzņēmums "Ecovacs Robotics", kas specializējas sadzīves robotu tehnikas jomā, nolēma paplašināt savu ražoto robotu klāstu – paralēli jau labi pazīstamajiem grīdu un logu mazgāšanas robotiem "Deebot" un "Winbot", uzņēmuma sortimentā vietu ir atradis interesants un novatorisks, gaisu telpās attīrošs un mitrinošs robots "Airbot". Tas ir pirmais un pagaidām vienīgais šāda veida "Ecovacs" robots, kuram ir piešķirts nosaukums "Z1", taču ticu, ka pēc kāda laika "Airbot" sērija tiks paplašināta. Gaisu attīrošo robotu "Airbot" droši var saukt par sasniegumu tirgū – "Ecovacs" pārliecina, ka robots "Airbot", kas ir aprīkots ar modernāko elektroniku un kuram ir daudz unikālu, pat negaidītu funkciju, ir pasaulē pirmais gaisa attīrīšanas robots pašgājējs.

Iegādājoties šo robotu, jums vairs nebūs jāsatraucas, ka gaisā lido putekļi, bet aromāts mājoklī nav tāds, kā gribētos: kad robots būs pabeidzis darbu, aromāts mājoklī būs tāds, kādu būsiet izvēlējies, bet jūsu plaušās nonāks tikai tīrs un dezinficēts gaiss. Tāpēc elpojiet dziļi!

Skatoties no attāluma, robota dizains var likties nedaudz dīvains – maza muciņa ar ritentiņiem. Taču tas ir robots, nevis skulptūra modernisma stilā. Paskatoties vērīgāk, var redzēt, ka talantīgi dizaineri arī klasiskam cilindram ir spējuši piešķirt interesantus akcentus. Krāsas ir tādas pašas, kā lielākajai daļai "Ecovacs" robotu: mierīga krāsu gamma pelēki melnos toņos. Šāda krāsu gamma ir pieskaņojama lielākajai daļu mājokļu interjeru. Šā robota dizainu ir izstrādājusi slavenā Dānijas studija "Jacob Jensen Design".

Universāls – ar HEPA filtru, gaisa dezinficēšanas, mitrināšanas un atsvaidzināšanas funkciju

Pirmais novatoriskais "Ecovacs Robotics" gaisa attīrīšanas robots "Airbot" attīra gaisu no baktērijām, ziedputekšņiem, ar neapbruņotu aci neredzamajām putekļu ērcītēm, pelējuma, formaldehīdiem (bezkrāsaina gāze ar nepatīkamu specifisku aromātu), kas, ieejot mājoklī, liek nodomāt: "Kāds smags gaiss!". Tam ir paredzēta modernā gaisa attīrīšanas sistēma, kuras produktivitāte ir 659 m3/h un kurai ir savā klasē augstākais H13 HEPA filtrs. Pateicoties šim filtram, tiek likvidēts līdz 99,97 % no visām gaisā esošajām kaitīgajām putekļu daļiņām (kuru izmērs ir no 0,3 mikrometriem). Iebūvētais UV dezinfekcijas modulis likvidē līdz 99,9 % baktēriju.

Mitrināšanas un gaisa atsvaidzināšanas moduļus var izvēlēties. Mitrināšanas (bez miglas) modulis, kurā ietilpst 2 l ūdens, nodrošina komfortablu vidi telpās un uztur stabilu mitruma līmeni. Gaisa mitrināšanas ātrums – 400 ml/h, ar tā viegli papildināmo tvertni pietiek visai dienai, tāpēc telpā visu laiku var tikt uzturēts atbilstošs mitruma līmenis. Ja vēlēsieties, lai mājoklī valda patīkams aromāts, var izmantot papildu gaisa aromatizētāju kapsulas un radīt pilnībā jaunu atmosfēru mājoklī. Kā jau tika minēts, gaisa mitrināšanas modulis un aromatizētāju kapsulas tiek pārdotas atsevišķi. Par to, kā šis robots attīra gaisu, pārliecināsieties ļoti ātri – jau pēc pārdesmit minūtēm sajutīsiet, ka gaiss ir svaigāks, atrasties istabā ir daudz patīkamāk.

"Airbot Z1" ir daudz sensoru, kuru daudzums palīdz tam orientēties telpā un izvairīties no šķēršļiem, taču divi sensori ir saistīti ar robota galvenajām funkcijām: jaunās paaudzes lāzera PM2.5 cieto daļiņu (putekļu) sensors, kas reāllaikā fiksē gaisa kvalitāti, un gaistošo organisko savienojumu (GOS) detektors, kas mēra šo piesārņotāju koncentrāciju telpu gaisā. Šie sensori koriģē gaisa attīrīšanas robota "Airbot" darbu –, kad robots fiksē gaisa kvalitātes pasliktināšanos konkrētā zonā, tas sāk to attīrīt. Robots ne tikai fiksē gaisa kvalitāti, bet arī mēra gaisa temperatūru un mitrumu istabā. Visus datus par gaisa kvalitāti var redzēt ekrānā. Ja ir slinkums meklēt, ko nozīmē PM2,5 vai GOS skaitļi, gaisa kvalitāte tiek izteikta arī četrās krāsās: no zilas, kas nozīmē, ka viss ir kārtībā, līdz sarkanai – laiks rīkoties.

Mākslīgais intelekts, navigācija un citas "Airbot" viedās lietas

Tāpat kā robots-putekļu sūcējs "Ecovacs Deebot X1", kuru izmēģināju pirms pusgada, arī gaisa attīrītājs un mitrinātājs "Airbot" telpā orientējas lieliski, istabas skenē ātri. Tiesa, "Airbot" robotam nav jāpārvietojas tik daudz, cik tas ir jādara grīdu tīrīšanas robotam, kuram ir jāiztīra visi stūrīši, – gaisa attīrītājs-mitrinātājs apstājas konkrētā vietā istabā un kādu laiku tajā darbojas – nav nepieciešamības pārvietoties pa visu istabu. Pārvietojas robots klusi, atgādina ledusskapja dūkšanu, taču ierīce var darboties arī skaļāk – robota korpusā ir iebūvēti 7 W jaudas stereo skaļruņi, tāpēc robots var ne tikai attīrīt gaisu, bet arī atskaņot mūziku, translēt radio u. tml.

Viena no robota priekšrocībām – AIVI 3D šķēršļu noteikšanas un izvairīšanās funkcija, kas atpazīst un palīdz izvairīties no dažādiem šķēršļiem (apaviem, uz grīdas esošajiem vadiem, rotaļlietām u.tml.). Mēģināju to apmānīt ar dažāda izmēra priekšmetiem, bet objektu noteikšana patiešām darbojas labi – robots izvairās no tam izliktajām lamatām, labi orientējas telpās, palīdzība tam nav nepieciešama. Tā kā robots "Airbot" ir paredzēts lielākas platības un tilpuma mājokļiem, tas fiksē šķērsli arī tad, ja līdz tam ir aptuveni 10 m.

"Airbot" navigācija ir tikpat laba, kā "Ecovacs" putekļu sūcējiem – mājokļa plāns tiek izveidots ātri un pietiekami precīzi. Robots ir aizsargāts pret apgāšanos – tā korpusa apakšpusē iebūvētais sensors mēra attālumu starp pamatni un grīdu, respektīvi, ja robots fiksē lielāku attālumu, piemēram, ka tā priekšā ir trepes lejup virzienā, – tas apstāsies.

Interesanta šā robota funkcija – sekošana cilvēkam. Pasakot robotam "seko man", robots atbild: "pastāvi mirkli mierīgi, es tevi nolasīšu", un pēc dažiem acumirkļiem tas jau būs gatavs sekot "saimniekam" – es staigāju pa istabu, bet robots, atskaņojot radio ziņas, brauc man pakaļ. Tiesa, krēslā, ja persona ir apģērbusies tumšās drēbēs, tas cilvēku pazaudē, rotē, mēģina to atrast, apmēram "pastāvi mierīgi, es tūlīt" – taču nevajadzētu arī gribēt, lai tas atpazītu tumšu objektu uz tumša fona.

Vadība, mobilitāte, gabarīti

Kā jau minēju, "Ecovacs Airbot" ir kamera. Lietotnē, ieslēdzot kameru, redzēsiet ne tikai istabas attēlu, bet varēsiet arī attālināti vadīt robotu no jebkuras vietas. Attēls ir skaidrs un detalizēts, jebkurā laikā, dienā vai naktī. Neatkarīgi "TÜV Rheinland" eksperti, kuri testē tehniskas sistēmas un izstrādājumus visā pasaulē un kuri pārbaudīja robota attālinātas vadības, mājokļa filmēšanas funkciju darbu, apstiprina, ka šo funkciju izmantošana ir droša.

Robota vadības lietotne ir vienkārša, intuitīva, vadīt robotu attālināti ir viegli: telefona ekrānā vari redzēt savu istabu, bet ekrāna malā ir redzams aplis ar četrām bultiņām – izmantojot šīs bultiņas, tu vari vadīt robotu. Turklāt robots darba sākumā izveido mājokļa plānu, kuru var redzēt lietotnē, kā arī koriģēt. Izmantojot plānu, robotu var nosūtīt uz konkrētu istabu (atcerieties atstāt vaļā durvis), lai tas varētu tajā darboties vai pārbaudīt gaisu, kamēr esam darbā. Atgriežoties mājās, robotu ir interesantāk vadīt ar balss asistenta "Yiko" starpniecību – pasauc, pasaki, kas tam ir jāizdara, un tas to izdara.

Vēl viena iespēja – esot prom, aprunāties ar mājiniekiem ar robota starpniecību. Arī šim mērķim noder robota lietotne. Taču interesanti ir tas, ka mājās esošie cilvēki var atrasties jebkurā istabas, kurā atrodas robots, vietā, staigāt no viena gala uz otru – viss būs dzirdams lieliski, jo šim robotam ir 6 mikrofoni.

"Airbot" sver 14 kg, tāpēc to nav grūti pārnest mājoklī no viena stāva uz citu. Tā diametrs ir aptuveni 360 mm, augstums – 523 mm, tāpēc izvērtējot funkcijas un to daudzumu, tas patiešām nav liels. Robotam ir 5200 mAh litija jonu baterija, kas tā stacijā tiek uzlādēta aptuveni trīs stundu laikā. Tieši tikpat ilgu laiku robots strādā maksimālā režīmā.

Vērtējums

Pret pašu robotu man nekādu pretenziju nav: tehniskā ziņā – "Airbot" ir ļoti moderns robots, kas labi veic savu darbu, darbojas precīzi. Taču vai mūsu mājoklī ir nepieciešams tāds robots kā "Airbot"? Kamēr tāda nav, par to spriest ir ļoti grūti, jo nav, ar ko salīdzināt. Tomēr – par gaisa attīrīšanas ierīci noteikti ir vērts padomāt, ja jums ir svarīga gaisa kvalitāte, atmosfēra mājoklī un mājinieku veselība. Un tagad es noteikti izvēlētos, nevis stacionāru ierīci, kas visu laiku atrodas vienā vietā, jo pēc kāda laika būs slinkums pārnest to no vienas istabas uz citu, bet gan robotu "Airbot" – gan mobilitātes, gan interesanto papildu funkciju dēļ.