Robotu cīņa jeb kurš kuru: Hobot Legee vai Xiaomi Roborock

Nu jau mēs esam 21. gadsimtā, bet ilgi solīta mašīnu sacelšanās vēl joprojām nenotiek. Toties ir zināma sadzīves atvieglošana, pateicoties robotiem, kuriem var uzticēt ne visai patīkamus mājas darbus. Šobrīd sev palīgos var izvēlēties visdažādākos robotus. Te viss ir atkarīgs no jūsu mērķiem. Ja jums ir liela māja ar plašiem "skatlogiem", tad robots logu tīrītājs kļūs par jūsu labāko draugu. Savukārt, tiem cilvēkiem, kuriem rūp grīdu tīrība, labi kalpos roboti putekļu sūcēji un grīdas slaucītāji.

2000. gadu sākumā tirgū sāka parādīties pirmie roboti putekļu sūcēji, un atrast sev piemēroto variantu nebija grūti. Šodienas izvēles greznums liek aizdomāties, meklēt informāciju un atsauksmes, skatīties video apskatus Youtube un mēģināt nekļūdīties.

Šis raksts jums noderēs, ja jau kādu laiku bijāt aizdomājušies par robotu, kurš palīdzētu ar mitru tīrīšanu. Mēs notestējām un salīdzinājām divus populārus modeļus, un, lūk, kas no tā ir sanācis.

Mūsu "izmēģinājuma trusīši" ir robots Legee-688 no Taivānas ražotāja HOBOT un robots Roborock S6 no Ķīnas ražotāja Xiaomi. Zīmols HOBOT kļuva slavens ar saviem logu tīrīšanas robotiem, kuri guva plašu popularitāti visā pasaulē, līdz ar ko paplašināt produktu līniju līdz grīdas tīrīšanas robotam šķita tikai loģiski. Bet Xiaomi zīmols pēdējos gados kļuva populārs, pateicoties plašam produkcijas klāstam un lieliskai "kvalitāte/cena" korelācijai.

Pirms sāksim runāt par robotu "fičām", ir viena atruna: ir jāsaprot, ka abām ierīcēm ir savs pozicionējums un nolūks. Tā, robots Legee-688 ir vairāk paredzēts grīdu slaucīšanai, tātad mitrai tīrīšanai, kaut gan tās savāc arī putekļus. Savukārt, Roborock S6 primāri ir domāts putekļu sūkšanai, bet grīdu mazgāšanas funkcija ir tikai patīkams bonuss. Kāpēc mēs tā domājam? Lasiet tālāk.

Grīdu tīrība

Kompakts robots Legee-688 vienā reizē var uzkopt platību līdz 150 kv.m., akumulatora ietilpība ļauj ierīcei darboties līdz pat 1,5 stundām bez uzlādes, pārvietojoties ar ātrumu līdz 20 cm sekundē. Putekļus un citus netīrumus robots savāc 500 ml apjomīgajā tvertnē ar HEPA-filtru, bet ūdenim ir paredzēta 320 ml tvertne.

Savukārt, robots Roborock S6 vienā reizē tiks galā ar teritoriju līdz 200 kv.m., jo tā akumulatora ietilpība šai ierīcei sasniedz līdz pat 2,5 stundas bez uzlādes. Šim robotam ir lielāks konteiners (640 ml) putekļiem un citām sīkām daļiņām, kuras uz āru nelaidīs HEPA-filtrs. Toties ūdens tvertne ir krietni mazāka – tikai 140 ml. Tas nozīmē, ka jums vajadzēs papildināt ūdens daudzumu, ja jums ir liela uzkopjama platība. Šī ūdens tilpuma pietiek apmēram 65 kv.m. platībai.

Protams, tie ir tikai pliki cipari, no kuriem nevar secināt par robotu veiktspēju. Ja salīdzināt putekļu savākšanas efektivitāti, tad abām ierīcēm nav ne vainas un ar šo darbu tās tiek galā ļoti labi. Bet mazgāšanu labāk uzticēt Legee-688, jo tā konstrukcija ir paredzēta tieši mitrai uzkopšanai un pulēšanai, savukārt Xiaomi robotam mazgāšanas funkcija vairāk izskatās kā mārketinga triks. Pateicoties lielai ūdens tvertnei, divām tīrāmam salvetēm ar lielu platumu, robots Legee-688 tiešām mazgā grīdu, kamēr Roborock S6 tikai samitrina. Roborock S6 ir regulējama šķidruma padeve uz salveti, bet realitātē tas nesniedz pievienotas vērtības, jo nekādi neatspoguļojas uz grīdas tīrības.

Tomēr Roborock S6 ir labāka navigācija un izcila manevrētspēja, tas labāk apiet dažādas barjera un atsevišķos gadījumos tiek pāri vadiem, neaizķeroties. Robots var pārbraukt pāri samērā augstiem sliekšņiem, savukārt visaugstākais slieksnis, ar kuru robots Legee-688 var tikt galā, ir apmēram 0,5 cm augsts. No vienas puses tas ir pluss, jo tas nozīmē, ka robots patvaļīgi nebrauks uz paklājiem un tas arī bija paredzēts dizainā. Bet no otras puses, ja mājās ir vairāki šādi šķēršļi, tad tas prasīs vairāk uzmanības – robotam vajadzēs palīdzēt tikt pāri barjerām.

Trokšņu līmenis

Diemžēl, šajā galaktikā vēl nav izgudrots neviens putekļu sūcējs, kurš savu melno darbu darītu pilnīgā klusumā. Līdz ar to ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību trokšņu līmenim, jo tas ir svarīgi, lai savās mājās jūs justos komfortabli un nevajadzētu meklēt ausu aizbāžņus, ieslēdzot robotu-palīgu.

Abi testējamie roboti ir diezgan klusi vai, pareizāk sakot, – nav skaļi. Robota Legee-688 trokšņa līmenis nepārsniedz 62 db, bet Roborock S6 rūc diapazonā 54-67 db. Ražotāji pievērš šim indikatoram lielu uzmanību, tāpēc Xiaomi pēdējai robota versijai uzlaboja motoru tā, lai saglabātu jaudu, bet samazinātu trokšņu līmeni.

Protams, robotu skaistums ir tajā, ka var ieslēgt palīgu un aiziet projām no mājām – tīrīšana notiks bez cilvēka iejaukšanās. Bet ja jūs paliekat mājās, tad, ticiet mums, jūs būsiet pateicīgi par klusāk strādājošo ierīci (daudziem kaķiem un suņiem tas noteikti nodrošinātu mierīgāku dzīvi!)

Izlietojamie materiāli

Abiem robotiem komplektācijā ietilpst papildu HEPA filtri. Legee-688 ir 3 filtri un 3 sānu birstes – tātad var diezgan ilgi iztikt bez izlietojamo materiālu piepirkšanas. Savukārt, Roborock S6 ir tikai 1 HEPA-filtrs un nav nomaināmas birstes.

Legee-688 ir neilona sānu birste, bet Roborock S6 ir silikona birste, kas apsola ilgāku kalpošanas laiku. Silikons labāk tiek galā ar uzkopšanu, jo birstei nav sariņu, kuri ātri izdilst un zaudē formu. Toties silikona birste var diezgan nepatīkami "skanēt", kad robots tīra grīdu blakus mēbelēm vai citiem objektiem. Birstīte sitās pret tiem ar raksturīgu skaņu, un šad tad pēc šīs skaņas var saprast, ka robots ir iestrēdzis un ir jānāk tam palīgā.

Xiaomi robota komplektācijā ir 2 tīrāmās salvetes, kuras var mazgāt un lietot atkārtoti, un 1 komplekts no 10 vienreizlietojamām lupatiņām. Laikā, kad cilvēki sāka vairāk rūpēties par ekoloģiju un mazāk izmantot vienreizlietojamas lietas, šis papildpiedāvājums izskatās diezgan dīvaini. Turklāt lupatiņas ir gana plānas, tāpēc robotam braucot pa grīdu, lupatiņa sakrokojas un to vajag atkal un atkal iztaisnot.

Xiaomi robotam pie uzlādes stacijai ir paredzēts speciāls plastmasas paliktnis, kas pasargā grīdu no mitruma, kas var rasties, kad jūs uzreiz pēc tīrīšanas nenoņēmāt mitru tīrāmo salveti. Legee-688 tāda paliktņa nav. Turklāt, ierīcei iekšā ir konteiners ar ūdeni, un, lai izvairītos no nepatīkamas smakas, būtu vēlams turēt to atvērtajā veidā.

Mobila aplikācija

Abiem robotiem ir mobilas aplikācijas, kuras ir pieejamas Google Play un App Store platformās. Atsevišķi būtu jāatzīmē, ka Hobot Legee aplikācija ir tulkota arī latviešu valodā, bet Xiaomi aplikācija Mi Home bez virknes eksotisko valodu ir pieejama angļu un krievu valodās.

Bez aplikācijām var izdzīvot, bet tās visai uzlabo robotu darbību un sniedz plašākas izmantošanas iespējas. Piemēram, var redzēt reālā laika karti un istabas zonas, kuras roborts jau ir iztīrījis, kā arī iestatīt regulāras tīrīšanas laiku — piemēram, katru dienu, plkst. 12, robots "pamodīsies" un ies tīrīt, mazgāt un slaucīt. Šīs funkcijas ir pieejamas abiem robotu modeļiem. Roborock S6 var uzdot tīrīšanu noteiktajās dienās, laikos un istabās, savukārt Legee-688 papildu tam ļauj izvēlēties uzkopšanas režīmu — intensīvu, ar ūdeni, ekoloģisku utt.

Mobila aplikācija palīdzēs pasargāt mājas no "graušanas". Legee-688 pats nebrauks uz paklājiem, bet Roborock S6 vajadzēs izveidot mapi un uzdot ierobežojumus, lai tas nebrauktu uz paklājiem, savādāk tas aizķersies ar ūdens tvertni un iesprūdīs. Šim nolūkam aplikācijā var uzstādīt aizlieguma zonas, piemēram, ap paklāju vai gar aizkariem, lai robots apbraukā "aizliegtos" objektus. Ja jūs veiksiet pārkārtošanās, pārbīdīsiet mēbeles vai nopirksiet jaunu tepiķi, visas esošas tīrīšanas shēmas aplikācijā varēs atjaunot. Abiem robotiem ir vēl speciāla aizsardzības funkcija — tā saucamā "klints noteikšana" (cliff detection), kas neļauj ierīcēm nokrist no trepēm privātmājā.

Runājot par pārvaldes iespējām, ir jāpasaka, ka robota Legee-688 komplektācijā ir tālvadības pults, kas noderēs vecāka gada gājuma cilvēkiem vai arī cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, kuriem varbūt ir pa grūtu tikt galā ar viedtālruņiem un aplikācijām.

Rezumējot, būtu jāsaka, ka izvēloties robotu-palīgu, vispirms būtu jāsaprot, kas ir jūsu primārais mērķis. Ja jūs vēlaties tikt vaļā no putekļiem un ikdienas uzkopšanas, tad Xiaomi Roborock S6 ir labs risinājums. Ikdienas robota palaišana ļauj atbrīvoties ne tikai no netīrām grīdām, bet arī no putekļiem uz citām virsmām — plauktiem, klavierēm, gleznām, galdiem. Putekļu daudzums kļūst ievērojami mazāks, kas ir ne tikai patīkami, bet arī veselīgi.

Gadījumā, kad jums ir nepieciešama regulāra un kvalitatīva mitra uzkopšana, tad ir vērts izvēlēties Hobot Legee-688, jo tā darbību var pielīdzināt roku tīrīšanai. Robots būs lielisks palīgs alerģiskiem cilvēkiem, ģimenēm ar maziem bērniem un veciem cilvēkiem. Tas arī tiks galā ar telpām ar paaugstināto netīrumu pakāpi. Ierīce prasa vairāk uzmanības un regulāru apkopi, bet ieguldītais darbs atmaksājas ar rezultātu — tīrām grīdām, tīrāku gaisu un gandarījumu par to, ka darbu izpildījis kāds cits.