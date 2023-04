'Rock Machine'– velosipēdi visai ģimenei. Latvijā atgriežas slavenais divriteņu zīmols

Labas ziņas visiem aktīvās atpūtas cienītājiem – pēc vairāku gadu pārtraukuma Latvijā ir atgriezušies pasaulē labi pazīstamie "Rock Machine" zīmola sportiskie velosipēdi! Tos var iegādāties gan klātienē SIA "IT Sales" veikalā INTOP, Rencēnu ielā 10a, Rīgā, gan arī interneta veikalā "Intop.lv".

Čehu zīmola "Rock Machine" velosipēdi tirgū ir pieejami jau kopš 1994. gada, un popularitāti tie izpelnījušies savu universālo īpašību dēļ – augsta kvalitāte, izturīgums, estētisks dizains un pieejama cena, kā arī plašs modeļu klāsts gan sievietēm, gan vīriešiem, arī elektriskie velosipēdi, līdz ar to ikviens varēs izvēlēties tieši sev atbilstošāko.

2000. gadā "Rock Machine" ienāca Eiropā un gandrīz acumirklī kļuva par tirgus līderi, bet pēc deviņiem gadiem zīmolu iegādājās labi pazīstamā velosipēdu korporācija "Bike Fun International" un, liekot pie darba savus labākos ekspertus, ķērās pie modeļu pārveidošanas, gan uzlabojot rāmja konstrukciju, gan izstrādājot jaunus dizainus.

"Rock Machine" zīmola velosipēdi ir paredzēti plašam lietotāju lokam un vajadzībām – sākot no ikdienas pārvietošanās pa pilsētu un beidzot ar nervus kutinošu izbraucienu cienītājiem pa grambainām meža takām. Augstā montāžas kvalitāte un ergonomiskais dizains nodrošina gan drošību, gan ilgu kalpošanu, gan komfortu.

Kas izceļ "Rock Machine" velosipēdus starp citiem? Tie tiek montēti uz izturīga alumīnija rāmja, kas nāk komplektā ar slavenā ražotāja "Shimano" komponentiem, un gandrīz visi modeļi ir aprīkoti ar vairāku ātrumu pārnesumkārbu un augstas klases amortizējošām dakšām, kuras ražojuši tādi pasaulslaveni zīmoli kā "RockShox", RST un "Sutour".

Līdztekus vieglajiem un izturīgajiem rāmjiem "Rock Machine" velosipēdi ir aprīkoti arī ar lielisku amortizāciju, tie ir viegli manevrējami un montēti no augstvērtīgiem komponentiem, līdz ar to ir piemēroti dažādiem braukšanas apstākļiem un intensitātei.

Tā kā SIA "IT Sales" ir ekskluzīvā "Rock Machine" zīmola velosipēdu izplatītāja Baltijā, plašā klāstā ir pieejami arī dažādi "Rock Machine" velosipēdu aksesuāri, rezerves daļas un ekipējums. Gan velosipēdus, gan to aprīkojumu var aplūkot interneta veikalā, kā arī izvēlēties uz vietas veikalā kopā ar konsultantu.

Ne mazāk svarīgs aspekts – SIA "IT Sales" piedāvā arī velosipēdu remontu un apkopi, līdz ar to jūs saņemsiet pilna spektra veloservisu – sākot no velosipēda iegādes un beidzot ar profesionālu apkopi pirms jaunās velosezonas.

SIA "IT Sales" darbojas arī kā vairumtirgotāja, tāpēc, ja arī jūs saviem klientiem vēlaties piedāvāt augstvērtīgos "Rock Machine" velosipēdus, esat aicināti sazināties par sadarbības iespējām, rakstot e-pasta vēstuli rm@itsales.lv vai zvanot +371 26943333.