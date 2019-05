Rotaļāsimies kopā! Kopīgas rotaļas dara ģimenes laimīgākas

"Rotaļāsimies kopā!" ir pasaules mēroga kampaņa ar mērķi padziļināti informēt un veicināt vecāku izpratni par spēlēšanās nozīmību un ietekmi uz bērnu labklājību un attīstību, kā arī iedrošināt vecākus biežāk veltīt laiku kopīgām rotaļām ar bērniem.

Daļa pieaugušo pietiekami nenovērtē rotaļu nozīmi. Rotaļas, īpaši tās, kurās iesaistās gan vecāki, gan bērni, ir patiešām noderīgi pavadīts laiks, un viens no gudrākajiem lēmumiem, kādu vecāks var pieņemt. Kopīga rotaļāšanās palīdz bērniem attīstībā un padara ģimenes laimīgākas. Šie ir tikai daži no secinājumiem, kas iegūti no 2018. gada LEGO® pētījuma "Priekpilnā spēlēšanās" (Play Well Report), ko sagatavojuši LEGO Group, aptaujājot gandrīz 13 tūkstošus vecāku un bērnu no 9 valstīm. Veiktajā aptaujā vecāki un bērni atbildēja uz jautājumiem, kas saistīti ar rotaļu vietu un nozīmi viņu dzīvēs.

Kādēļ mums vajadzētu atrast laiku kopīgām rotaļām?

LEGO ziņojums atspoguļo ciešo saikni starp kopīgajās rotaļās pavadīto laiku un ģimenes laimes sajūtu. Deviņas no desmit (88 %) ģimenēm, kuras kopā rotaļājas piecas vai vairāk stundas nedēļā, apgalvo, ka jūtas laimīgas, savukārt starp ģimenēm, kuras rotaļām atvēl mazāk nekā piecas stundas nedēļā, tikai septiņas no desmit (75 %) atzīst, ka jūtas laimīgas.

Gan vecāki, gan bērni no kopīgām rotaļām iegūst ļoti daudz. Vecāki stāsta, ka rotaļas ļauj viņiem labāk saprast savu bērnu (94 %), pozitīvi ietekmē arī viņu pašu labklājību (91 %) un laimes sajūtu (72 %), un ka tās palīdz viņiem justies līdzsvarotākiem un atslābināties (86 %). Rotaļas uzlabo komunikāciju un saikni ģimenes starpā (95 %). Gandrīz visi no aptaujātajiem bērniem saka, ka spēlēšanās padara viņus laimīgākus (93 %) un palīdz atpūsties pēc garas dienas skolā (87 %). Turklāt, ja mācīšanos pārvērš rotaļu formā, bērnam mācības padodas labāk (83 %).

Ziņojumā secināts, ka gandrīz trešdaļa (30 %) no ģimenēm pavada mazāk nekā piecas stundas nedēļā kopīgi rotaļājoties. Un katra desmitā (10 %) ģimene kopā spēlējas mazāk nekā divas stundas nedēļā. Turklāt vairāk nekā trešdaļa aptaujāto atzina, ka saskaras ar grūtībām atrast laiku rotaļām gan savu, gan bērnu aizņemtā ikdienas grafika dēļ. Un pat brīžos, kad ģimene beidzot sapulcējas, lai spēlētos kopā, seši no desmit (61 %) vecākiem atzīst, ka viņu uzmanību novērš citas lietas, kā darbs, mājsaimniecības pienākumi un vienmēr blakus esošie viedtālruņi. Satraucošs ir arī fakts, ka viens no pieciem (17 %) bērniem saka, ka ir pārāk aizņemts, lai rotaļātos, un četri no pieciem (81 %) bērniem vēlas, lai vecāki veltītu vairāk laika kopīgām spēlēm.

10 pamatprincipi priekpilnām rotaļām:

Izaicini sevi un savu domāšanas veidu. Veicini brīvas rotaļas. Ļauj bērnam būt rotaļu gaitas noteicējam. Sāc ar fiziski aktīvām rotaļām. Kopīgas fiziskās aktivitātes palīdz ģimenēm saliedēties. Atceries par daudzveidību - tā bērnā tiek attīstīts plašs spēju kopums. Pārāk neiespringsti. Domā par radošumu, nevis par nekārtību. Pieņem bērna kļūdas un palīdzi viņam tās izlabot. Nebaidies būt smieklīgs. Tas palīdzēs kļūt par daļu no bērna pasaules. Ieplāno ģimenes kopīgo rotaļu laiku un pieturies pie tā. Padari ikdienā darāmos darbus jautrus un rotaļīgus.

Kādēļ rotaļāšanās ir tik nozīmīga?

Gandrīz visi (96 %) vecāki novēro, ka rotaļas palīdz bērniem socializēties un sadarboties ar citiem, kā arī uzlabo bērnu komunikācijas spējas un radošumu. Tāpat lielākā daļa (95 %) tic, ka spēles ir būtiskas bērnu labklājībai un attīstībai, tās veicina bērna pašapziņas attīstību, zinātkāri un māca risināt problēmas. 94 % aptaujāto vecāku saka, ka, pateicoties rotaļām, bērni apgūst prasmi mācīties no kļūdām un iemācās uzdot jautājumus. 93 % vecāku uzskata, ka rotaļas attīsta emocionālo inteliģenci (piemēram, empātiju).

Bērni spēlējas, jo tas ir jautri. Rotaļas sniedz laimes sajūtu indivīdiem, ģimenēm un pat visai sabiedrībai. Tādēļ nav brīnums, ka bērni nevēlas atteikties no spēlēšanās, un mums, vecākiem, ir jānodrošina bērniem iespēja veltīt laiku rotaļām.

Pilnu 2018. gada LEGO® pētījumu "Priekpilnā spēlēšanās" vari apskatīt tiešsaistē: https://www.lego.com/en-gb/aboutus/news-room/play-well

LEGO pētījums "Priekpilnā spēlēšanās"

LEGO pētījums "Priekpilnā spēlēšanās" ir LEGO Group globāls pētījums, kas prezentē vecāku un bērnu pieņēmumus par kopīgas rotaļāšanās ieguvumiem, par to, kādām spēlēm bērni dod priekšroku, par uz nākotni orientētām prasmēm, bērnu drošību digitālajā vidē un mācīšanos rotaļājoties. Visi pētījumā iegūtie dati, ja nav norādīts citādi, tika apkopoti no 9249 vecākiem ar bērniem vecumā no pusotra līdz divpadsmit gadiem un 3723 bērniem vecumā no pieciem līdz divpadsmit gadiem. Dati iegūti no kvantitatīvas, tiešsaistē 20 minūtēs aizpildāmas aptaujas, kas veikta deviņos tirgos (Ķīna, Dānija, Francija, Vācija, Meksika, Krievija, Saūda Arābija, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis) no 2018. gada februāra līdz martam.

Pētījums tiks izmantots, lai informētu par tālāko LEGO Group darbu, kā arī iedvesmotu un palīdzētu augt un attīstīties nākotnes būvētājiem ar rotaļu palīdzību. Pētījums aicina lasītājus izmantot iegūto informāciju, iesaistīties sarunās par kopīgas rotaļāšanās nozīmi un turpināt pētīt šo jautājumu, lai arvien labāk saprastu, kā iedrošināt un apgādāt bērnus un ģimenes ar piederumiem, laiku un vietu, kas nepieciešama, lai rotaļas tiktu aizsargātas un uztvertas kā prioritāte.

