RSMT projekts 'Māceklis šodien – meistars nākotnē' tuvojas noslēgumam

Pieredzes apmaiņas projekti ir kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu mācību procesā ne tikai augstākās, bet arī vispārējās un profesionālās izglītības iegūšanas procesā. Savstarpēja dalīšanās ar zināšanām sekmē izglītojamo un pedagogu izaugsmi, kā arī nozares attīstību kopumā. Rīgas Stila un modes tehnikuma īstenotajā Erasmus+ programmas mācību mobilitātes projektā "Māceklis šodien – meistars nākotnē" kopumā neatsveramo ārvalstu pieredzi ieguvuši 73 dalībnieki, un šobrīd projekts tuvojas noslēgumam.

Projekta "Māceklis šodien – meistars nākotnē" mērķis ir pavisam vienkāršs – sniegt iespēju izglītojamajiem pilnveidot savas zināšanas un prasmes, praktiski mācoties ārvalstu izglītības iestādēs vai darba vidē ārvalstu uzņēmumos. Pretendēt dalībai projektā varēja jebkurš tehnikuma izglītojamais, tomēr vieta projektā bija "jāizcīna", izturot atlases konkursu. Mācību mobilitātes laikā dalībnieks trīs nedēļu garumā praktizējas un pilnveidoja savas profesionālās prasmes kādā Rīgas Stila un modes tehnikuma ārvalstu sadarbības partnera mācību iestādē vai darba vidē, kā arī iepazina uzņemošās valsts tradīcijas un kultūru. Diemžēl epidemioloģiskā situācija iespaidoja arī projekta īstenošanu, tomēr līdz ar mācību gada noslēgumu Rīgas Stila un modes tehnikums noslēgs arī projektu "Māceklis šodien – meistars nākotnē".

Šī brīža situācijā tehnikuma izglītojamie, īpaši tie, kas pārstāv skaistumkopšanas nozari, jo sevišķi novērtē iespēju praktizēties darba vidēs ārvalstīs un iegūt prasmes profesionālu mentoru vadībā. Piemēram, topošās SPA speciālistes, praktizējoties Lietuvā "Egles" Sanatorijā Birštonas, ne tikai pilnveidoja relaksējošās masāžas, jaunākās tehnoloģijas un procedūras, bet arī apguva tehnikas darbam ar klientiem gadījumos, kur viņu veselības stāvoklis nosaka ierobežojumus, bet kur SPA procedūras būtiski uzlabo klienta labsajūtu un garastāvokli. Arī vizuālā tēla stilisti praksē Spānijā varēja baudīt un atklāt stilista darba radošo, intensīvo darba pusi, praktizējoties teātra trupas vai profesionālā fotogrāfa komandās, veidojot gan frizūras, gan grimu un tērpus. Šie it tikai daži piemēri no topošo profesionāļu pieredzēm.

Rīgas Stila un modes tehnikums šobrīd piedāvā plašāko mācību programmu klāstu stila segmentā Latvijā, piedāvājot tādas mācību programmas kā frizieris, frizieris stilists, vizuālā tēla stilists, vizāžists, kosmētiķis, SPA speciālists, manikīra un pedikīra speciālists, kā arī īsteno izglītības programmas tekstila nozarē, sagatavojot drēbniekus un tērpu izgatavošanas speciālistus, un vizuālās mākslas nozarē – fotogrāfus un multimediju dizaina speciālistus. Iespējas piedalīties projektos tiek piedāvātas visu mācību programmu izglītojamajiem, ko jaunieši arī veiksmīgi un labprāt izmanto. Piemēram, fotogrāfi devās pie partneriem gan uz Portugāli, gan uz Lietuvu, savukārt tērpu izgatavošanas speciālisti praktizējās Somijas izglītības iestādē.

Tehnikuma vadība uzskata, ka, regulāri nodrošinot iespēju piedalīties projektos, iespējams veicināt jauno profesionāļu iemaņu pilnveidošanu atbilstoši pieprasījumam ne vien Latvijas darba tirgū, bet arī starptautiski. Turklāt nozīmīgs ir arī fakts, ka projekti kā "Māceklis šodien – meistars nākotnē" ļauj attīstīt savas kompetences, iepazīstot profesijas darba vidi, prasības un tendences Eiropas Savienībā ne vien jaunajiem profesionāļiem, bet arī pedagogiem. Mācībspēku lielākais ieguvums ir iespēja izzināt mācību metožu specifiku ārvalstu izglītības iestādēs un darba vidēs, kā arī atvest tās atpakaļ uz Latviju, lai labākos piemērus ieviestu arī šeit.

Rīgas Stila un modes tehnikums uzsver, ka izglītības iestādēm ir jāiesaistās izglītojamā kopējā izaugsmē, ne tikai profesijas apguvē, jāveicina, lai tehnikumu absolvētu kompetenti, zinoši un prasmīgi profesionāļi, lai pedagogi pilnveidotos un gūtu izaugsmes iespējas, uzturot un kopjot savu profesionalitāti, kā arī pielāgojot to laikmeta diktētajiem noteikumiem. Tieši šādi, iesaistoties līdzīgos projektos un kļūstot par daļu no Eiropas profesionālās izglītības telpas, iespējams veicināt arī nozares attīstību. Pastāvīgi mainīgajā ikdienā ne vien profesionālu, bet arī praktiski noderīgu un daudzveidīgu pieredzi iespējams iegūt piedaloties starptautiskajos projektos. Tā Latvijas izglītības iestādēs iespējams ieviest tendences, kas ir cieņā citviet, bet Latviju vēl nav sasniegušas. Tāpat, pateicoties sadarbības projektiem, tehnikumā aizvien vairāk tiek aktualizēti globāli svarīgi temati un to integrēšana mācību un tehnikuma vērtību saturā, kā, piemēram, ilgtspējas un "zaļās domāšanas" aktivitātes.

Tiem, kas izvēlējušies apgūt profesionālo izglītību, ir jābūt pieejamai iespējai izzināt mācību procesu, profesijas nianses un darba vidi arī starptautiskā līmenī. Latvijas profesionālās izglītības iestādes Eiropas izglītības telpā nebūt nav zemāka līmeņa, tieši otrādi, mēs varam sniegt tikpat lielu ieguldījumu, daloties ar savām mācību procesa niansēm, kā saņemam no ārvalstu kolēģiem, dažās jomās pat par galvas tiesu pārspējot kolēģus ārvalstīs. Tādēļ, balstoties veiksmīgajā līdzšinējā pieredzē un izglītojamo interesē, Rīgas Stila un modes tehnikums arī nākotnē rūpēsies par to, lai regulāri īstenotu šādus projektus. Noslēdzot projektu "Māceklis šodien – meistars nākotnē", tehnikums cer šī brīža Covid-19 nevēlamo ietekmi veiksmīgi pārvarēt un jau drīz īstenot nākamos projektus, lai Latvijas darba tirgū ienāktu augsta līmeņa jauna profesionāļu paaudze.

Erasmus+ mācību mobilitātes programmas projektā "Māceklis šodien – meistars nākotnē" Rīgas Stila un modes tehnikums sadarbojās un saka lielu paldies 12 dažādiem partneriem 8 valstīs: Portugālē apmācības organizācijai BragaMob, Spānijā profesionālās izglītības skolai IES Henri Matisse un Centros de studios LUMEN un apmācības organizācijai ESMOVIA, Slovākijā Frizieru un vizāžistu profesionālajai vidusskolai Bratislavā, Ziemeļmaķedonijā skaistumkopšanas skolai Akademia Leontic, Bulgārijā apmācības organizācijai ETN/Bulgaria Gateway, Lietuvā Viļņas biznesa pakalpojuma profesionālās apmācības centram, Karalius Mindaugos profesionālās apmācības centram un Klaipedas pakalojuma un biznesa profesionālai skolai, Igaunijā Tartu profesionālās izglītības apmācības centram un Somijā konsorcijam Gradia. Projektu līdzfinansē Eiropas savienības Erasmus+ programma, līguma numurs: 2018-1-LV01-KA116-046919.