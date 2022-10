Rudens nogurums tuvojas! Četras lietotnes emocionālās veselības uzlabošanai

Dienām kļūstot arvien īsākām un termometra stabiņam tuvojoties nulles atzīmei, daudzi no mums sāk izjust nogurumu, garastāvokļa pasliktināšanos un vēlmi ieritināties segās, lai brīvo laiku pavadītu iemīļoto filmu kompānijā. Taču pāris filmas un siltas tējas neuzlabos fizisko un emocionālo pašsajūtu ilgtermiņā. Par laimi, mūsdienās ir bez maksas pieejamas daudz un dažādās viedās lietotnes, kas palīdz rūpēties par emocionālo labsajūtu ērti un inovatīvi.

"Emocionālās veselības nozīme ikdienas dzīvē ir pelnīti uzsvērts faktors laimīgas sabiedrības veidošanā. Pēdējā laikā šis jautājums tiek aktualizēts ne tikai publiskajā telpā, bet arī tiek ieviesti arvien vairāk viedie risinājumi, kas palīdz viedtālruņu lietotājiem atrast sev piemērotāko veidu labsajūtas uzlabošanai. Katram no mums ir individuālas vajadzības un vēlmes, tāpēc esmu apkopojis lietotnes, kas noderēs dažādām ikdienas situācijām un noguruma uzveikšanai," stāsta Mikus Tillers, "Huawei" produktu apmācību vadītājs.

Kvalitatīvs miegs – pirmais solis enerģijas pieplūdumam

Kvalitatīvs miegs ir viens no svarīgākajiem faktoriem ne tikai mūsu psiholoģiskās, bet arī fiziskās veselības uzturēšanai. Aptuveni trešdaļa dzīves tiek pavadīta guļot, un, lai nodrošinātu kvalitatīvu miegu, nepietiek tikai ar ērtu matraci un piemērotu spilvenu. Svarīgi ir arī atrast optimālo miega ilgumu, režīmu un izprast labas atpūtas pamatus.

"Miega pārlūkošanas lietotnes ne tikai sniedz padziļinātu ieskatu atpūtas kvalitātē, bet arī noderīgus padomus. Piemēram, "Sleep Cycle" ir viena no visdaudzpusīgākajām lietotnēm, kas palīdz labāk izprast dažādus miega stāvokļus un kvalitāti. Lietotne analizē kustības un skaņas nakts laikā, lai novērtētu galvenos miega kvalitātes parametrus. Turklāt lietotne izvēlas piemērotāko laiku, kad atskaņot modinātāju, balstoties uz lietotāja uzstādīto atmošanās laiku. Attiecīgi lietotājs varētu nereti tikt agrāk pamodināts, taču tajā brīdī miegs būs bijis "vistrauslākais", cilvēkam jūtoties labāk un možāk pēc atmošanās brīža," stāsta tehnoloģiju eksperts.

Atbrīvošanās no liekām domām

Meditācija ir lieliska aktivitāte, kas ne tikai palīdz atpūsties, bet arī uzlabot koncentrēšanās spējas. Tas ir īpaši noderīgi, kad dzīve šķiet pārāk strauja un rūpju pilna, apgrūtinot pat vienkāršu ikdienas uzdevumu izpildi. Regulāri praktizēta meditācija palīdz mazināt stresu un nogurumu, tādējādi uzlabojot pašsajūtu.

"Meditējot ir svarīgi koncentrēties uz savu ķermeni un elpošanu, neaizraujoties ar domām par rītdienas darba uzdevumiem vai vakariņu plāniem. Lai atvieglotu meditācijas uzsākšanu, ir vērts lejupielādēt lietotni "Headspace: Meditation & Sleep", kas pieejama "Huawei AppGallery" lietotņu veikalā. Lietotne apkopo ne tikai simtiem dažādu meditācijas veidu un vingrinājumu, bet arī ieteikumus, kas palīdzēs koncentrēties un pareizi elpot. Turklāt lietotnē ir dažādas skaņas, kas stimulē atslābināšanos seansu laikā," stāsta Tillers.

Laimes hormonu meklējumos

Rūpējoties par psiholoģiskām problēmām, nevajadzētu aizmirst arī par fizisko veselību. Regulāras aktivitātes un vingrinājumi ir ļoti svarīgi, lai veicinātu muskuļu kustību, tādējādi mazinot ikdienišķas locītavu sāpes un spēka trūkumu.

"Kustība pati par sevi neatrisina visas problēmas, taču sports var palīdzēt regulēt miega režīmu, uzlabot vielmaiņu, kā arī vingrošanas laikā izdalītie laimes hormoni jeb endorfīni uzlabo pašsajūtu un garastāvokli. Tādas lietotnes kā "Fitify Workouts" piedāvā vairāk nekā 850 dažādus spēka un stiepšanās vingrinājumus, kuriem nav nepieciešams papildus aprīkojums, tāpēc ir ideāli piemēroti iesācējiem vai tiem, kuri nevēlas veikt papildus ieguldījumus jauna inventāra iegādei," iesaka eksperts.

Paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks

Ēdiens ir galvenais organisma enerģijas avots, tāpēc tas ir būtisks vispārējās labsajūtas faktors. Veselīga uztura ievērošana var palīdzēt stabilizēt garastāvokļa svārstības un uzlabot koncentrēšanās spējas.

"Daudzi ir dzirdējuši no angļu valodas tulkoto teicienu "mēs esam tas, ko mēs ēdam" ("you are what you eat"). Šis apgalvojums ilustrē veselīga uztura nozīmi. Jo vairāk vērtīgu uzturvielu un vitamīnu mēs uzņemam, jo labāk mēs jūtamies. Taču regulāra maltīšu gatavošana ne tikai aizņem daudz laika, bet arī prasa izdomu, lai katru dienu nebūtu jāpārtiek no kartupeļiem ar biezpienu vien. Lai atrastu savam ēstgatavošanas prasmju līmenim atbilstošas receptes, kas iekļautu visas vajadzīgās uzturvielas, laba izvēle ir lietotne "YAZIO Calorie Counter". Lietotne ļauj sekot līdzi, vai ikdienā tiek uzņemts pietiekami daudz ēdiena un uzturvielu, izvēloties sev piemērotu diētas plānu un izmantojot piedāvātās receptes. Katru dienu veltot nedaudz vairāk laika kvalitatīvas maltītes pagatavošanai vai garākai pastaigai svaigā gaisā, ilgtermiņā ļaus justies enerģiskāk pat rudens drūmajās dienās," novēl eksperts.