Rudzu maizes noslēpumi

Jeb kā 100% īstas rudzu maizes ēšana var uzlabot veselību?

Mūsdienās ir tik bezgala daudzveidīga un bagātīga ēdienu izvēle, ka varētu likties – kam gan mums vajadzīgi tie ierastie un labi zināmie, ja ir iespēja turpat vai ik dienas izmēģināt kaut ko jaunu un eksotisku?

Un tomēr ir tradīcijas, kas ikvienai tautai, izturot laika un vēstures pārbaudījumus, arvien tiek saudzētas un lolotas.

Ja atceramies, savulaik mēģināja pareģot grāmatu pazušanu, bet tās joprojām ir cieņā ( un labākās tiek izķertas kā karsti pīrādziņi!). Ar maizi ir līdzīgi - Latvijā rudzu maizi ir ēduši gadu simtiem un tā joprojām ieņem goda vietu. Un ne velti!

"Lāči" mēģināja izpētīt, kur tad slēpjas tas rudzu maizes noslēpums, tas pievilcības spēks, kas liek maizi godināt un arvien likt galdā – vai tas rodams garšā, smaržā vai citās īpašībās?

Par garšu un smaržu šaubu nav – pēc tradicionālās sentēvu receptes ceptā rudzu maize vienmēr būs garda un sātīga. Bet kā ir ar veselīgumu un daudzajām labajām minerālvielām un vitamīniem, kas esot rudzu pilngraudu maizē?

Atbildes nu ir rastas- pēc " Lāču" ceptuves īpaša pasūtījuma tika veiktas rudzu maizes sastāva analīzes dažādās laboratorijās. Un mums ir lieliskas ziņas - mīti par rudzu maizes veselīgumu nepavisam NAV mīti! Īstajā rudzu maizē patiesi IR ļoti daudz cilvēka veselībai nepieciešamu minerālvielu un vitamīnu.

Šoreiz pastāstīsim par dažām rudzu maizītes vērtīgajām īpašībām un to, kā tās ietekmē mūsu veselību. Īstā rudzu maize ikdienā tiešām var būt lielisks palīgs labas veselības uzturēšanā, palīdzot izvairīties no vairākām mūsdienās vistipiskākajām saslimšanām. Līdz ar to jāpiekrīt zinātniekiem – rudzu maize ir ideāls produkts mūsdienu cilvēkam, jo ir izcils šķiedrvielu, magnija un daudzu citu vitamīnu un minerālvielu avots.

PAAUGSTINA ORGANISMA AIZSARGSPĒJU

Jā, tieši tā – rudzu maizītē esošais Magnijs un B grupas vitamīni paaugstina organisma aizsargspēju pret slimībām. Apēdot 3 šķēlītes 100% rudzu miltu maizes ( jeb 170g – 200g), mēs varam uzņemt nozīmīgu daļu no ik dienas nepieciešamā vitamīnu un minerālvielu daudzuma.

UZLABO VIELMAIŅU UN PALĪDZ CĪNĪTIES PRET LIEKO SVARU

Tā kā rudzu maizes sastāvā ir arī antioksidanti, B grupas vitamīni un olbaltumvielas, tad šis komplekss ir lielisks palīgs cīņā pret lieko svaru, jo uzlabo vielmaiņu. Turklāt tajā esošās šķiedrvielas radīs sāta sajūtu un samazinās apetīti maltīšu starplaikos.

NODROŠINA ORGANISMAM LIELĀKU IZTURĪBU UN SPĒKU

Šķiedrvielu jeb ogļhidrātu uzņemšana svarīga ne tikai sportistiem vien! Rudzu maizītes iekļaušana ikdienas maltītēs piešķirs organismam lielāku izturību un spēku, nostiprinās imunitāti un palīdzēs cīņā ar saslimšanām.

NORMALIZĒ HOLESTERĪNA UN CUKURA DAUDZUMU ASINĪS

Rudzu maizē esošās šķiedrvielas ir ārkārtīgi vērtīgas arī tādējādi, ka palīdz normalizēt holesterīna un cukura daudzumu asinīs.

PALĪDZ UZTURĒT LABU MUTES UN ZOBU VESELĪBU

Jā, lai cik pārsteidzoši neizklausītos, bet arī labai mutes un zobu veselības uzturēšanai ir svarīgi ēst rudzu maizi, jo tiks nodrošinātas tik vajadzīgās šķiedrvielas, turklāt maizes ēšana masē smaganas.

Bet- ņemiet vērā, ka pēc maizes ēšanas obligāti jāiztīra zobi, jo maizes mīkstumiņam ļoti patīk pielipt pie zobiem!

Rūpējieties par savu veselību un izvēlieties īstu 100% rudzu maizi no Latvijā audzētiem rudziem – Lāču maizi! Veseli ēduši!