Sākas pieteikšanās biznesa apmācībām ambicioziem uzņēmējiem

Līdz 2022. gada 27. februārim Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi tiek aicināti pieteikties dalībai SEB bankas īstenotajā Izaugsmes programmā. Tās ir apmācības ambicioziem uzņēmumu vadītājiem un to komandām, lai kopīgiem spēkiem nonāktu pie receptes 10x straujākai biznesa izaugsmei. Programmā piedāvāsim vērtīgas vietējo un starptautisko biznesa ekspertu lekcijas un darbnīcas, kā arī individuālo mentoringu.

Šo programmu SEB banka īsteno sadarbībā ar inovāciju vadības uzņēmumu "Helve". Tā līdzdibinātāja un vadošā partnere Līva Pērkone uzsver: "Ambiciozu uzņēmumu vadītājiem vienmēr ir būtiski turpināt attīstīt savas zināšanas, jo mainās gan tirgus, gan patērētāju paradumi. Izaugsmes programmas pamatā ir teorijas līdzsvarošana ar praktisku piemēru izpēti, gūstot iespēju apgūt labāko pieredzi no jaunuzņēmumiem un citiem izciliem nozares ekspertiem.

Programmas galvenais mērķis ir palīdzēt ambicioziem uzņēmumiem attīstīt inovatīvu produktu vai pakalpojumu, novērtēt un realizēt jau esošu biznesa ideju vai atrast jaunas biznesa iespējas, lai spētu augt 10 reizes ātrāk. Daži no svarīgākajiem virzieniem, kas turpinās ietekmēt biznesa attīstību turpmākajos gados ir vides, sociālās un pārvaldes ilgtspējas jautājumi, kuri jāņem vērā ikvienam uzņēmējam, kurš vēlas panākt arī sava biznesa ilgmūžību. Tādēļ šajā Izaugsmes programmas kārtā īpašu uzmanību veltīsim šiem aspektiem.

Pieteikšanās Izaugsmes programmai ir līdz 27. februārim un dalība programmā ir bez maksas.

Programmas lekciju tiešraides būs pieejamas bez maksas jebkuram interesentam SEB bankas "Facebook" profila tiešraidēs un portālā "Delfi". Plašāka informācija par programmu un lekciju kalendāru: seb.lv/izaugsmes-programma

Kuriem uzņēmumiem programma ir vērtīga

Programma paredzēta maziem un vidējiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kas darbojas vismaz 2 gadus, un, kuru apgrozījums sasniedz 200 000 eiro gadā.

Uzņēmuma darbības joma nav būtiska, bet uzņēmumam jāspēj skaidri definēt mērķus, kurus tas ar programmas palīdzību vēlas sasniegt. Dalība Izaugsmes programmā īpaši vērtīga būs, ja uzņēmums ir:

Jauns uzņēmums ar ambīcijām augt;

Pieredzējis uzņēmums, jaunu attīstības virzienu meklējumos;

Saskāries ar pārmaiņu radītām sekām biznesā.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: "Lai arī izaugsme ir viens no biznesa dzīves cikliem, tomēr nereti praksē uzņēmumiem, rodas grūtības sasniegt iecerēto mērķi. Ne vienmēr tas ir finansiālu iemeslu dēļ, reizēm pietrūkst zināšanas par biznesa procesiem, aktualitātēm vai arī profesionāls skats no malas. Tāpat arī pasaulē nemitīgi notiek ekonomiskas, sociālas, tehnoloģiskas un citas pārmaiņas, ko jāprot gudri izmantot savā labā. Ticam, ka Latvijas uzņēmumi ir konkurētspējīgi arī ārvalstu mērogā, un lai palīdzētu to sekmēt, turpinām īstenot Izaugsmes programmu, kas guvusi ļoti labu novērtējumu no tās absolventiem. Jo vairāk mums būs veiksmīgu uzņēmēju, jo turīgāka būs valsts un tās iedzīvotāji."

Kā programmu vērtē absolventi

Kā atzīst Oņega Circene, A/S "Roga-Agro" padomes priekšsēdētāja, dalība Izaugsmes programmā palīdzēja uzņēmuma idejai kļūt par skaidru mērķi un uzsākt to īstenot. "Programmai pieteicāmies, jo vēlējāmies iegūt zināšanas un pārliecību, ka mūsu ideja par jauna produkta ražošanu ir īstenošanas vērta. Programmas norises laikā sapratām, ka iespējas ir plašas un mūsu ideja gūst atbalstu. Rezultātā esam gatavi radīt labu un pieprasītu produktu, balstoties ne vien uz līdzšinējo pieredzi, bet arī izmantot jauniegūtās zināšanas un kontaktus. Esam arī uzsākuši darbu pie tā, lai jau šogad laistu tirgū pirmos produktus."

Vairāki programmu izgājušie uzņēmumu vadītāji norāda – jo konkrētāki būs uzņēmuma izvirzītie mērķi, jo lielāka iespēja tos programmas laikā arī realizēt.

Programmas dalībniece, Centrālās Laboratorijas vadītāja Stella Lapiņa iesaka nākamajiem dalībniekiem laikus padomāt, kādu produktu vai pakalpojumu viņi vēlētos attīstīt programmas laikā. Viņa arīdzan mudina saprast, ka dalībniekiem netiks pasniegta jau gatava zivs. "Toties programma nodrošina perfektu makšķeri," piebilst Lapiņa.

Vērtīgs ieguvums dalībniekiem ir arī iespēja programmas praktiskajā daļā darboties kopā ar citu uzņēmumu pārstāvjiem, apmainīties ar viedokļiem un vērtējumu, kā arī, iespējams, pats svarīgākais – radīt jaunas biznesa sadarbības starp dažādu nozaru uzņēmumiem, ko jau pierādījuši aktīvākie iepriekšējo programmu dalībnieki.