Sākusies šī gada kruīza sezona Rīgas ostā

Sestdien, 22. aprīlī, ar līnijas "Plantours Cruises" kuģa "Hamburg" ienākšanu ostā uzsākta šī gada kruīzu sezona Rīgā. Kuģis "Hamburg" savu Baltijas jūras kruīzu uzsāka 20. aprīlī Hamburgā, un tā ietvaros apmeklēs arī Gdaņsku, Klaipēdu, Tallinu, Helsinkus, Mariehamnu, Stokholmu, Visbiju, Bornholmu, Kopenhāgenu, kruīzu noslēdzot 30. aprīlī Ķīles ostā. Interesanti, ka arī pagājušā gada kruīzu sezonu Rīgas ostā atklāja ar šī paša kuģa "Hamburg" uzņemšanu. "Tā kā pagājušā sezona ostā bija ļoti veiksmīga ar rekordaugstu kruīza kuģu apmeklējumu skaitu – 99 apkalpoti kuģi, un sagaidītu 10 miljono pasažieri, – tad uzskatām šo par labu zīmi, un sagaidām tikpat veiksmīgu sezonu arī šogad," tā Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

2023. gada kruīza sezona Rīgas ostā solās būt gana daudzveidīga un krāsaina. Šosezon ir pieteiktas 63 kruīza kuģu vizītes. Tas gan ir mazāk nekā pērn, jo saistībā ar ģeopolitisko situāciju daudzas kruīza kompānijas neiekļauj Baltijas jūras austrumu ostas savos maršrutos. Tajā pašā laikā tiek prognozēts, ka pasažieru skaits uz ienākošajiem kruīza kuģiem šosezon būs lielāks nekā tas bija pagājušā sezonā.

Sezonas laikā Rīgā ienāks 22 dažādu kruīza līniju flotes kuģi, to vidū arī divas līdz šim Rīgā nebijušas kruīza līnijas – "Ambassador Cruise Line" no Lielbritānijas un "Vantage Travel" no ASV. Seši kruīza kuģi Rīgas ostu apmeklēs pirmo reizi, un pēc tradīcijas notiks to svinīgā sagaidīšana. Sezonas laikā paredzētas 14 vizītes, kas ilgs divas dienas ar kuģa palikšanu ostā arī pa nakti, atstājot arī lielāku pienesumu Rīgas tūrisma un viesmīlības nozarei.

Lielākie no šogad Rīgā plānotajiem kruīza kuģiem ir ASV līnijas "Holland America Line" kuģis "Nieuw Statendam", kas Rīgu apmeklēs pirmo reizi, un kura garums sasniedz 299 m, kā arī itāļu kruīza līnijas "Costa Crociere" kuģis "Costa Fascinosa", kura bruto tonnāža ir 113 321 GT un uzņemto pasažieru skaits var sasniegt 3800 cilvēkus. Plānots, ka 2023. gada kruīza sezona noslēgsies 28. septembrī ar kuģa "Rotterdam" vizīti.

Pirmais šīs sezonas kuģis "Hamburg" ir neliels kruīza kuģis – tā garums ir 144 metri, bruto tonnāža ir 15 067 GT, bet maksimālais pasažieru skaits ir 420. Uz kuģa ir eši klāji un 197 pasažieru kajītes. Tāpat kā citi kompānijas "Plantours Cruises", "Hamburg" izceļas ar izcilu pasažieru servisu un personalizētu klientu apkalpošanu gan pirms kruīza, gan tā laikā. Galvenā apkalpošanas valoda uz kuģa ir vācu, un lielākā daļa pasažieru ir no Vācijas, Austrijas un Šveices.

"Plantours Cruises" var pieskaitīt nišas kruīzu segmentam, ko raksturo neparastu maršrutu izveidošana un visdažādāko ostu apmeklējumi. Tieši šādas nišas kruīzu kompānijas ir viens Rīgas ostas kruīzu piesaistes stratēģijas mērķa segmentiem.