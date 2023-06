Samanta Tīna plastiskajam ķirurgam: 'Tagad es zinu, ar ko jūs mani apstrādāsiet!'

Pašmāju dziedātāja Samanta Tīna viesojas Nordesthetics plastiskās ķirurģijas klīnikā tepat, netālajā Kauņā, lai noskaidrotu atbildes uz kutelīgiem jautājumiem – vai tiešām ar plastiskajām operācijām aizraujas tikai pēc uzmanības izslāpušie, kā implanti izmaina mātes piena garšu, vai tie var uzsprāgt un kādas var būt citas plastisko operāciju blakusparādības

Medicīnas tehnoloģiju attīstība mudina apsvērt plastiskās ķirurģijas iespējas, lai, nopelniem bagātā ķirurga Andrjusa Pajedas (Andrius Pajeda) vārdiem, "atgūtu to, kas zaudēts" vai risinātu estētiskas problēmas, uzlabojot dzīves kvalitāti. Ķirurgs nenoliedz, ka plastiskā ķirurģija ir stereotipiem apvīta nozare: "Cilvēki domā, ka plastiskie ķirurgi brauc ar sarkaniem Ferrari, bet tā notiek tikai filmās." Andrjus Pajeda ir Nordesthetics klīnikas plastiskās un rekonstruktīvās ķirurģijas ārsts ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi. Krūšu palielināšana, sejas liftings, liposakcija, māmiņas pārvērtības – tās ir tikai dažas no operācijām, ko ikdien veic klīnikā Nordesthetics.

Sarunas laikā ar šarmanto dziedātāju ķirurgs atklāj darba aizkulises, demonstrējot Samantai Tīnai šausminošus instrumentus un vēstot, ka visbiežāk pie viņa palīdzību meklē nevis tie, kas tiecas iegūt kaut ko, kā viņiem nav, bet gan tie, kas vēlas atgūt zaudēto: "Parasti tā ir grūtniecība, novecošana vai traumas, bet viennozīmīgi – dzīves laikā zaudētais." Klīnikā iespējams veikt arī māmiņas pārvērtības (mommy makeover) jeb vairākas operācijas vienlaikus, kas paredzētas pirmsdzemdību formas atgūšanai, kad tas neizdodas pašas māmiņas spēkiem: "Jūs varat vingrināt muskuli, bet ne audus ap to."

Klīnikā Nordesthetics darbojas veseli deviņi ķirurgi, kas padara to par vienu no lielākajām Eiropā un lielāko un uzticamāko plastiskās ķirurģijas klīniku Baltijas valstīs. "Pie mums ierodas arī pacienti no Latvijas," neslēpj ķirurgs, "un es domāju, ka ir pilnīgi normāli doties tur, kur var atrast labāku kvalitāti par zemāku cenu. Jūs nevarat citur atrast pieredzējušākus ārstus un augstāku kvalitāti par to, ko piedāvājam mēs." Uz vairāk nekā 3000 operācijām gadā atceļo pacienti ne tikai no kaimiņvalstīm, bet arī no Lielbritānijas, Īrijas, Skandināvijas un citām zemēm. Nordesthetics specializējas kombinēto plastisko operāciju veikšanā, tādā veidā ietaupot pacienta laiku, naudu un arī veselību, bet pēc operācijas pacientam tiek sniegta iespēja būt ķirurga tuvumā: "Mēs vēlamies, lai Jūs paliktu tuvumā. Ja kaut kas atgadās, es varu atbraukt pie Jums un palīdzēt, cik vien iespējams."