Samaziniet apkures izdevumus: izvēlieties kādu no labākajiem gaisa-ūdens siltumsūkņiem

Kad gāzes cena kāpj debesīs

Gāzes apkure šobrīd kļuvusi par vienu no dārgākajiem apkures risinājumiem. Ir skaidrs, ka gāzes sadārdzināšanās tik drīz nebeigsies, tāpēc daudzi no mums meklē alternatīvas. Viens no vienkāršākajiem risinājumiem ir aizvietot gāzes katlu ar gaisa-ūdens siltumsūkni.

Nomainiet neizdevīgo gāzes katlu pret gaisa-ūdens siltumsūkni

Gāzes apkures sistēma parasti sastāv no divām daļām: no grīdas apsildes vai radiatoriem un no gāzes katla, kas silda sistēmā cirkulējošo ūdeni. Tādā gadījumā gaisa-ūdens siltumsūkņa uzstādīšana ir īpaši vienkārša: jādemontē gāzes katls, un tā vietā jāuzstāda siltumsūknis. Ja pietiek telpas, siltumsūkni var arī kombinēt ar jau esošo gāzes katlu. Tad nav vajadzības utilizēt esošo apkures iekārtu.

Gaisa-ūdens siltumsūknis tagad un nākotnē ir viens no lētākajiem apsildes veidiem un atšķirībā no daudziem citiem risinājumiem neprasa lielas sākotnējās investīcijas, bet atmaksājas jau pēc pāris gadiem. Ar gaisa-ūdens siltumsūkni var samazināt privātmājas ziemas apkures izdevumus vidēji četras–piecas reizes, bet ir liela varbūtība, ka šis skaitlis vēl pieaugs. Pie tam siltumsūknis ir arī dabai draudzīgs, drošs un vienkāršs lietošanā.

Kvalitatīvus gaisa-ūdens siltumsūkņus var iegādāties "KlimataVeikalā".

Tieši tagad ir īstais laiks

Skaidrs, ka tagad, kad priekšā siltais un saulainais laiks, nevienam nav īpašas vēlmes domāt par apkures problēmām. Aukstais laiks vēl ir aiz kalniem, un domās jau gozējamies pludmales smiltīs. Taču patiesībā tieši tagad ir īstais laiks mainīt apkures sistēmu. Kā jau mēs visi zinām, šībrīža situācija pasaulē ir izraisījusi negaidītu gāzes cenu celšanos, kas nozīmē, ka nepieciešamība pēc alternatīviem apkures risinājumiem aizvien pieaugs. Ražotājiem ir grūti ātri noreaģēt uz krasu pieprasījuma palielināšanos, un tas savukārt var izraisīt problēmas ar piegādi. Lai nodrošinātu sev ziemā siltas telpas par pieņemamām cenām, apkures sistēmu ieteicams mainīt vasaras mēnešos. Vasarā ir vienkāršāk veikt nepieciešamos izbūves darbus, kā arī nenāksies aizkavēt apkures sezonas uzsākšanu iekārtas piegādes kavēšanās dēļ.





Piemērots risinājums ikvienai mājai

Vai tā būtu rindu māja vai daudzstāvu māja laukos, ikvienai no tām gaisa-ūdens siltumsūknis būs piemērots risinājums. Sūkņa izvēle atkarīga no apsildāmās platības: mazākas, līdz 130 m2 mājas apsildei "KlimataVeikala" eksperti iesaka "Panasonic Aquarea 7 kW". Nedaudz lielākai, līdz 180 m2 mājai – "Panasonic Aquarea T-Cap 9 kW", bet līdz 280 m2 liela mājokļa apsildei – "Panasonic Aquarea T-Cap 12 kW" ierīci.

Jāņem vērā, ka, cik ir dažādu mājokļu, tik dažādi ir arī risinājumi. Lielajā dažādo jaudu ierīču piedāvājumā ir viegli apjukt, tāpēc noteikti ir ieteicams konsultēties ar speciālistiem.

"KlimataVeikala" speciālistiem ir liela pieredze, lai palīdzētu atrast tieši jūsu mājai piemērotāko risinājumu. Viņi izskata katru situāciju individuāli un piedāvā labāko risinājumu, lai ikviens klients būtu apmierināts.

Uzziniet, kāds risinājums būtu vispiemērotākais jūsu mājoklim un atvadieties no nesamērīgi dārgās gāzes apkures.

*Ar gaisa-ūdens siltumsūkni vidējas privātmājas ziemas apkures cenas, salīdzinot ar gāzes apkuri, samazinās līdz četrām-piecām reizēm.