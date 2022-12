'Samsung Bespoke' sadzīves tehnika – iedvesmojošas inovācijas un dizains

"Samsung Bespoke" virtuves un sadzīves tehnikas konceptu raksturo iedvesmojošas inovācijas un personalizējams dizains. Tā ir iespēja patērētājiem pielāgot plašu ierīču klāstu, izvēloties ne tikai vēlamās funkcijas, bet arī tādas dizaina detaļas kā krāsas, materiālus un apdari. Tas ļauj pieskaņot sadzīves tehniku atbilstoši savai gaumei, dzīvesstilam un mājokļa interjeram. Energoefektīvās ierīces kalpos ilgi – uzņēmums piedāvā veļas mazgājamo mašīnu, veļas žāvētāju un ledusskapju galvenajām komponentēm 20 gadu garantiju.

Savienojamība ar "SmartThings"

Mākslīgā intelektā (AI) bāzētās inovācijas ļāvušas pilnveidot tehnoloģijas un attīstīt to funkcijas. Pateicoties savienojamībai ar Wi-Fi, piemēram, ledusskapi, cepeškrāsni, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu var savienot "SmartThings" lietotnē. Pateicoties spēcīgai un savienojamai ekosistēmai, ierīces var attālināti vadīt, pārraudzīt to darbību un resursu patēriņu, kā arī saņemt noderīgus ieteikumus. AI analizē lietotāja paradumus, pielāgojot un optimizējot katras iekārtas iestatījumus. Tas ļauj ne tikai saudzēt resursus, bet padara tādas ikdienišķas lietas kā ēst gatavošanu un veļas mazgāšanu īpaši ērtas.

Bezrūpīga un viegla ēdiena pagatavošana

"Samsung Dual Cook Flex" cepeškrāsnij ir divas gatavošanas zonas – augšējā un apakšējā –, kuras darbojas neatkarīgi viena no otras vai abas kopā. Gatavojot mazāku maltīti, iespējams izmantot tikai augšējo daļu jeb pusi no cepeškrāsns. Tas ļaus patērēt par 20% mazāk elektroenerģijas, salīdzinot ar to, cik iztērētu, izmantojot visu cepeškrāsni. Savukārt, gatavojot vairākus ēdienus, abas zonas var izmantot vienlaikus ar dažādiem temperatūras un laika iestatījumiem. Piemēram, vienu zonu var izmantot gaļas cepšanai, bet otru – dārzeņu tvaicēšanai. Cepeškrāsns durvis ir elastīgas un atveramas divos veidos – augšējo cepeškrāsns daļu var atvērt, neietekmējot apakšējo zonu, vai atvērt pilnībā, lai izmantotu visu cepeškrāsni. Turklāt par cepeškrāsns tīrīšanu nebūs jāuztraucas – tajā iestrādāta katalītiskā tīrīšanas sistēma, kas absorbēs taukus, kas rodas gatavošanas laikā un cepeškrāsns pati attīrīsies.





Funkcionāls ledusskapis ar stilīgu dizainu

Bespoke sērijas ledusskapi būs iespējams pieskaņot savam virtuves interjeram, izvēloties vēlamo krāsu un materiālu. Ja nepieciešams nodrošināt ietilpību, kas lielākā nekā 390 litri, iespējams savienot un kombinēt vairākus ledusskapja moduļus. Turklāt kombinēt var arī to krāsas, izveidojot savu unikālo ledusskapja dizainu. Ledusskapjos iestrādāta "SpaceMaxTM" augstas efektivitātes izolācijas sistēma, kas ļāvusi samazināt tā iekšējos diametrus, padarot ledusskapja sienas vēl plānākas, bet ietilpību – lielāku. Ledusskapja aizmugurējā sienā ir iestrādāta "Metal Cooling" plāksne, kas palīdz uzturēt optimālu iekšējo temperatūru. Ēdiens saglabāsies svaigs, neatkarīgi no tā, cik bieži tiks atvērtas ledusskapja durvis.

Bet pateicoties "Optimal Fresh+" tehnoloģijai, produktu uzglabāšanas kasti var sadalīt divās zonās un iestatīt dažādu temperatūru. Labā puse ir piemērota augļu un dārzeņu uzglabāšanai, bet kreisā puse ir vēsāka, tāpēc būs īpaši piemērota gaļas uzglabāšanai. Vēlamo mitruma līmeni iespējams iestatīt "Humidity Fresh+" atvilktnē. Tas nodrošinās, ka svaigus produktus varēsi uzglabāt divreiz ilgāk, saglabājot to dabisko tekstūru, garšu un aromātu.

Jaudīga un higiēniska mājokļa uzkopšana

Efektīva mājokļa tīrīšana iespējama arī bez piepūles. Bezvadu putekļu sūcējam "Bespoke Jet" ir "All-in-one Clean StationTM" jeb tīrīšanas stacija, kas vienlaikus ļaus efektīvi gan iztukšot putekļu tvertni, gan uzlādēt akumulatoru. Tajā iestrādāta piecu pakāpju filtrēšanas sistēma HEPA, kas nodrošinās, ka tiks aizturēti līdz pat 99,999% smalko putekļu, kā arī tiks samazināts alergēnu daudzums. Antibakteriālais putekļu maisiņš par 99,9% kavē baktēriju veidošanos un nodrošina higiēnisku tvertnes iztukšošanu. Putekļu sūcējam ir viegla konstrukcija – manuālā korpusa svars ir tikai 1,44 kg un tas ir par 24% vieglākas nekā citi Samsung putekļu sūcēji. Ietilpīgais akumulators nodrošina sūkšanu līdz pat 1 stundai, bet ērti iztukšojamā un mazgājamā putekļu tvertne ļaus vienmēr to uzturēt higiēniski tīru. Maināmie uzgaļi ļauj to transformēt un pielāgot dažādu virsmu, priekšmetu tīrīšanai – to iespējams izmantot ne tikai putekļu savākšanai, bet arī grīdu mazgāšanai.

Labs palīgs mājas darbos būs arī "Samsung Jet Bot AI+" putekļu sūcējs – robots. Tajā iestrādāta tehnoloģija, kas tiek izmantota arī pašbraucošajās automašīnās. Putekļu sūcēja kamera ir spējīga identificēt dažāda veida objektus, jo "apmācīta", izmantojot vairāk nekā miljons dažādu priekšmetu attēlu. Bet tā procesors, pateicoties objektu atpazīšanas tehnoloģijai, uzkopšanas procesā nodrošinās drošu attālumu starp dažādiem priekšmetiem. Ja uz grīdas būs palicis lādētājs, bezvadu austiņas vai citi sīkumi, par to nebūs jāuztraucas. Turklāt, ja pievienosi to lietotnei "SmartThings", tajā iestrādātā kamera ļaus uzraudzīt mājokli vai tajā esošos mājdzīvniekus arī prombūtnes laikā. Wi-Fi savienojums ļaus to arī attālināti vadīt un kontrolēt no jebkuras vietas – iestatīt tīrīšanas grafiku, zonas, kurās putekļusūcējam būs liegta piekļuve un sekot līdzi uzkopšanas progresam.

