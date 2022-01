'Samsung' interaktīvā gaismas instalācija – uzzini savu vēstījumu 2022. gadam!

Tehnoloģiju zīmols "Samsung" sadarbībā ar latviešu uzņēmumu "Neonlightroom" radījis unikālu gaismas objektu Rīgas centrā, līdzās viesnīcai "Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel". Galvaspilsētas iedzīvotāji un viesi tiek aicināti apmeklēt instalāciju un piedalīties konkursā, publicējot fotogrāfiju sociālajos medijos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Svinot jaunā flagmaņa "Galaxy S21 FE 5G" iznākšanu, "Samsung" radījis košu gaismas objektu "Mans jaunais gads", kas lieliski papildina pilsētvidi un pauž pozitīvu vēstījumu katram garāmgājējam. Četrus metrus augstā instalācija ir mirdzošs burtu jūklis, kurā iespējams meklēt apslēptos vārdus vai, nospiežot instalācijas priekšā esošo pogu, uzzināt savu pareģojumu 2022. gadam. Uzņemot fotogrāfiju ar instalāciju un publicējot to savā "Instagram" kontā vai stāstu sadaļā, atzīmējot @samsunglv, ikvienam ir iespēja piedalīties konkursā par vērtīgu balvu – "Galaxy S21 FE 5G" viedtālruni, "Galaxy Buds2" austiņām, kā arī pēc pasūtījuma izgatavotu neona zīmi.

"Galaxy S21 FE 5G" ir S21 sērijas viedtālruņu turpinājums. Kā ierasts, FE jeb fanu sērijas viedtālrunī apkopotas "Galaxy" lietotājiem pašas nozīmīgākās funkcijas – profesionāla līmeņa kamera, īpaši izturīgs akumulators, kā arī jaudīgs procesors.

"Mūsu mērķis bija radīt vēl neredzētu vides objektu, kurš ataino to, ko vēlamies paust arī ar jaunāko "Galaxy" viedtālruni S21 FE 5G, tās ir inovācijas, radošums un spilgtas, rotaļīgas krāsas. Arī instalācijas gaismas toņi izvēlēti, iedvesmojoties no viedtālruņa modeļu krāsām – lavandas, olīvzaļās, grafīta un baltās. Mēs ceram, ka šis pilsētvides papildinājums ikvienam radīs patīkamas emocijas, taču instalācijā apslēptie vārdi un to vēstījums, ļaus cerīgi paraudzīties uz jauno gadu," stāsta "Samsung" korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijas valstīs Līga Bite.

Instalācijas konstrukcija un programmatūra veidota unikāli šim projektam, sadarbojoties ar vietējo uzņēmumu "Neonlightroom". Kopējā objekta izstrādē izmantoti vairāk kā trīs tūkstoši gaismas diožu lentu, kas manuāli uzstādīti katram burtam. Objektam izmantotas 80 individuālas gaismas kastes, kas programmētas, tā, lai, nospiežot instalācijas pogu, ģenerētu dažādas vārdu kombinācijas.

"Kopējā darbā iesaistījās vairāk nekā desmit dažādu nozaru speciālisti un lielākā darba daļa, kā piemēram, burtu zīmēšana un sistēmas montāža tika veikta ar rokām, taču visi neona burti pūsti no stikla caurulītēm un pēc tam pildīti ar argona gāzi," stāsta "Neonlightroom" pārstāvis Jānis Brolišs.

Instalāciju Elizabetes ielā 55, Rīgā būs iespējams aplūkot līdz 4. februārim un tā pieejama ikvienam garāmgājējam jebkurā laikā. Taču, lai krāsu spēli saskatītu vislabāk un iegūtu izteiksmīgas fotogrāfijas, objektu ieteicams apmeklēt dienas otrajā pusē, kad sāk krēslot vai ir jau satumsis.

Līdzīgi gaismas objekti uzstādīti arī Lietuvā, Viļņā, Paupys tirgus laukumā, kā arī Igaunijā, Tallinā, pretim tirdzniecības centram "Kristiine".