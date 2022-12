'Samsung' noteiktām sadzīves tehnikas sastāvdaļām piedāvā 20 gadu garantiju

Ledusskapja, veļas mazgājamās mašīnas vai veļas žāvētāja iegāde prasa nozīmīgus ieguldījumus, tāpēc ierīcēm jābūt ne tikai energoefektīvām, bet arī izturīgām. "Samsung" ir apņēmies pagarināt savu ražoto produktu dzīves ciklu, tādējādi ne tikai saudzējot dabu, bet ļaujot ietaupīt arī finanšu resursus un laiku, kas jāpatērē jaunas tehnikas iegādei. Tehnoloģiju ražotājs piedāvā veļas mazgājamo mašīnu, veļas žāvētāju un ledusskapju galvenajām komponentēm 20 gadu garantiju, kas ir ilgākā uzņēmuma piedāvātā garantija Eiropā un ASV.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled



Piedāvātā garantija ir attiecināma uz digitālā invertora motoriem un digitālā invertora kompresoriem, kas paredzēti pielāgotiem produktiem. Invertors, kas iestrādāts iekārtās, ir viena no to svarīgākajām detaļām – tas atbild par jaudas plūsmu un līdzstrāvu pārvērš maiņstrāvā.

"Pirmkārt, ilgtspēja sākas mūsu mājās – ikdienas izvēlēm var būt liela ietekme uz planētu. Pateicoties inovatīviem risinājumiem, "Samsung" var piemērot jauno garantiju digitālajām invertoru tehnoloģijām un nodrošināt pievienoto vērtību saviem ierīču lietotājiem arī turpmākajos gados. Praktiski tas nozīmē, ka ierīču rezerves daļas, kas nepieciešamas šādu tehnoloģiju uzturēšanai un apkalpošanai, būs pieejamas 20 gadus. Tāpēc lietotāji var droši izvēlēties "Samsung" produktus, jo mūsu serviss un palīdzība būs pieejami ilgstoši," uzsver Līga Bite, "Samsung" korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijā.

Investīcijas kvalitātē

"Samsung" ir apņēmies nodrošināt izturīgas un augstas kvalitātes ierīces, kas uzlabos dzīvi to lietotājiem. Šī 20 gadu garantija ierīču galvenajām sastāvdaļām kalpo kā pierādījums. Pateicoties apjomīgajām investīcijām, pētniecībai un izstrādei daudzu gadu garumā, uzņēmums spēj piedāvāt patērētājiem kvalitatīvas ierīces, kas apvieno vismodernākās tehnoloģijas skaistā dizainā.

Sākot no ledusskapjiem un beidzot ar veļas mazgājamajām mašīnām – katrs "Samsung" ražotais produkts iziet stingru kvalitātes nodrošināšanas fāzi, kuras laikā tie tiek pārbaudīti, lai nodrošinātu to pareizu darbību vairāku gadu periodā. Šis process ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc "Samsung" ražotie produkti ir tik kvalitatīvi.

25 gadu darba rezultāts

Digitālā invertora tehnoloģija ir būtiska ierīču komponente, kas nodrošina to darbību. Šī tehnoloģija ir vairāk nekā 25 gadu izpētes un izstrādes rezultāts, un ietekmē pilnīgi visu ierīces darbību. Sākot no energoefektivitātes līdz veiktspējai, kā arī galveno ierīču, piemēram, ledusskapju un veļas mazgājamo mašīnu, izturību. Pateicoties 20 gadu garantijai, vienlaikus tiek pagarināts ierīču lietošanas periods un samazināti vides atkritumi.

Veļas mazgājamās mašīnās digitālā invertora tehnoloģija ir iestrādāta digitālā invertora motorā, ko izmanto, lai mazgāšanas cikla laikā izgrieztu un pulsētu veļas mazgājamās mašīnas cilindru. Samsung gadu desmitiem ilgā izpēte un ekspertīze inženierijā nodrošina, ka vairākos aspektos digitālā invertora motors ir daudz progresīvās nekā tie, kas pieejami tradicionālajās veļas mazgājamajās mašīnās.

"Samsung" digitālie invertori nodrošina lielāku precizitāti un jaudu, vienlaikus radot mazāk trokšņa un vibrāciju. Uzlabotā precizitāte un jauda nozīmē ātrāku un efektīvāku veļas mazgāšanu, bet samazināts troksnis un vibrācijas līmenis nodrošina, ka mazgāt veļu iespējams jebkurā diennakts stundā, neuztraucoties, piemēram, par ģimenes locekļu miera traucēšanu. Stabilā un vienmērīgā darbība padara veļas mazgājamās mašīnas laika gaitā izturīgākas, samazinot bojājumus, ko rada to biežā lietošana.

Savukārt, ledusskapjos ir iestrādāti digitālie invertora kompresori, kas, vienkārši runājot, ir ierīces "sirds" un cirkulē auksto gaisu pa tā nodalījumiem. Kompresori viedi pielāgo jaudu atkarībā no apstākļiem, nevis vienkārši ieslēdzas un izslēdzas, kad tas nepieciešams. Tas nozīmē, ka ledusskapji nodrošinās darbību ar lielākiem jaudas iestatījumiem intensīvas izmantošanas laikā, piemēram, dienas laikā, un ar samazinātiem jaudas iestatījumiem, taupot enerģiju laikā, kad ierīce tiek lietota mazāk – naktī. Tāpat tas var arī pielāgot un iestatīt pakāpeniski jaudu, lai taupītu enerģiju un pagarinātu ledusskapja lietošanas laiku, samazinot ieslēgšanas un izslēgšanas ciklus.

Abas digitālās invertoru tehnoloģijas ledusskapjos un veļas mazgājamajās mašīnās ir sertificējusi "Verband Deutscher Elektrotechniker" (VDE) inženieru komanda neatkarīgā trešās puses testēšanas institūtā, kas dibināts 1893. gadā un ir ieguvis atzinību, pateicoties saviem augstajiem standartiem. Pēc vairāk nekā 4000 testēšanas cikliem "Samsung" veļas mazgājamā mašīna ar digitālo invertora motoru saņēma VDE marķējumu, apliecinot tās drošību un kvalitāti.

Uzzini vairāk par ilgtspējīgām un augstas energoefektivitātes ierīcēm Samsung.lv!

--------------

1. 20 gadu garantija attiecināma tikai uz Eiropas Savienībā pieejamajiem ledusskapju, veļas mazgājamo mašīnu un veļas žāvētāju invertora motoriem un kompresoriem, kā arī uz ASV tirgū pieejamajiem digitālajiem invertoru motoriem un kompresoriem, kas atrodami ledusskapjos un veļas mazgājamajās mašīnās

2. 20 gadu garantija digitālajām invertoru tehnoloģijām (motors/kompresors) attiecināma tikai uz ledusskapjiem un veļas mazgājamajām mašīnām, ko ražo "Samsung" un to apakšuzņēmēji . 20 gadu garantija neattiecas uz ārpakalpojumu produktiem

3. Parasti mazgāšanas un centrifūgas cikliem trokšņa samazināšanas līmenis ir attiecīgi 5 dBA un 3 dBA. Dati ir balstīti uz ERP marķējumu, F500 8kg 1400rpm WF80F5E5P4W ar digitālo invertora motoru un Vistula 8kg 1400rpm WF1804WPC ar universālo motoru

4. Piešķīrusi Vācijas elektrisko, elektronisko un informācijas tehnoloģiju asociācija ("Verband Deutscher Elektrotechniker" – VDE). Faktiskais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no izmantošanas apstākļiem. VDE sertifikācija piešķirta tikai konkrētiem "Samsung" ledusskapju modeļiem