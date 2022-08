SEB banka: uzņēmēji gatavi ieguldīt ilgtspējā, gaida valsts atbalstu

Valsts atbalsts un dažādi granti ir būtiskākais faktors, kas liek uzņēmējiem ieguldīt ilgtspējas iniciatīvās, liecina SEB bankas veiktā aptauja Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vidū. Tikai kā otrs nozīmīgākais faktors Latvijā ir minēts tas, ka ieguldījumi ilgtspējā veicinās uzņēmuma konkurētspēju un uzlabos reputāciju klientu, sadarbības partneru un darbinieku acīs. "Lai arī ilgtspējas jautājumi jau labu laiku ir uzņēmumu dienaskārtībā, tomēr daudziem nereti vēl pietrūkst zināšanu un izpratnes par ilgtermiņa ieguvumu," saka Elīna Dlohi, SEB bankas Mazo un vidējo uzņēmumu segmenta vadītāja.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Vai ir īstais laiks investēt ilgtspējā?

Sarunājoties ar uzņēmējiem, bieži saskaramies ar jautājumu: Vai šobrīd ir vērts investēt? Varbūt labāk nogaidīt? Protams, visām nozarēm un visām situācijām nav un nebūs viena pareizā atbilde. Tomēr, mēģinot saprast, vai jēdzīgāk ir ieguldīt vai gaidīt, vajadzētu ņemt vērā dažus nozīmīgus apsvērumus.

Pirmkārt, centrālās bankas jau ir paziņojušas par likmju celšanu, lai ierobežotu inflāciju. Tas nozīmē, ka aizņēmumu likmes augs gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. "Bezmaksas" vai tuvu nulles likmei esošo aizdevumu laiks ir pagājis, kas nav nekas traģisks, jo cikliskums ekonomikā mums ir iemācījis to, ka agri vai vēlu šai situācijai būtu bijis jāmainās. Tiesa, attiecība uz bankas pievienoto procentu likmi, ir novērojams pretējs efekts, jo daudzu uzņēmumu finansiālā situācija iepriekšējos gados ir uzlabojusies un par finansiāli spēcīgiem uzņēmumiem ir vērojama banku konkurence.

Otrkārt, katra atlikta investīcija nozīmē risku atpalikt konkurences cīņā. Ja konkurents būs ieguldījis, piemēram, jaunā autoparkā, bet jūs ne, pēc gada vai diviem tas vienalga būs jādara un izmaksas tad jau varētu būt krietni lielākas. Treškārt, runājot par ieguldījumiem energoefektivitātē – tas ir un būs nozīmīgs faktors konkurētspējā, kas ietekmēs produktu un pakalpojumu pašizmaksu. Šādu ieguldījumu atlikt nevajadzētu, jo nekas neliecina, ka energoresursu cenas kritīsies.

Viss iepriekš minētais nozīmē, ka, lai arī neskaidrības ir lielas, atlikt biznesam vajadzīgas lietas nebūtu prātīgi. Tas par ko būtu jādomā, – cik izšķiroša biznesa attīstības kontekstā ir tā vai cita investīcija? Vai tā uzlabos darba apstākļus darbiniekiem, vai cels produktivitāti? Līdzīgi kā tas ir ar cilvēku ikdienas pirkumiem strauji augošu cenu brīdī – mēs sākam daudz kritiskāk vērtēt savas vajadzības.

Energoefektivitāte – viena no vērtīgākajām investīcijām šobrīd

Vispopulārākā investīcija ilgtspējas kontekstā šobrīd visās Baltijas valstīs ir saules paneļu uzstādīšana – to aptaujā minējuši 64% Latvijas, 68% Lietuvas un 71% Igaunijas uzņēmēju. Otrs populārākais ieguldījumu virziens ir elektroauto iegāde (īpaši populārs tas ir Lietuvā, kur uzņēmēji iegulda arī auto uzlādes stacijās), bet trešais – siltumsūkņu iegāde.

Arī ikdienā, strādājot ar klientiem, var novērot, ka ir daļa uzņēmumu, kas jau šobrīd rīkojas un gatavojas ziemai, kas solās būt īpaši skarba elektrības cenu, gāzes piegāžu izaicinājumu un augstās inflācijas dēļ, kas rada arī pamatīgu izejvielu cenu kāpumu. Bet daļa uzņēmumu šobrīd ir nogaidošā pozīcijā, kas varētu būt sliktākā stratēģija, jo cenas saules paneļiem turpinās augt.

Vienlaikus joprojām Latvijā mazajiem uzņēmumiem ir zems izpratnes līmenis par ilgtermiņa ieguvumiem no šādām investīcijām, taču, ja agrāk saules panelis atmaksājās 6-8 gados, pie šā brīža elektrības cenām tas sāk atmaksāties vidēji 4 gadu laikā. Tāpat arī gaidas pēc valsts atbalsta nereti neattaisno tam uzliktās cerības – tirgus reaģē, pieprasījums pieaug un reizē arī cenas. Papildus tam ir liels birokrātisks slogs, atskaites un uzraudzība.

Uzņēmējiem šobrīd būtu jāizmanto visas iespējas savas energoefektivitātes uzlabošanai, tostarp arī banku piedāvātie instrumenti. Piemēram, SEB banka piedāvā uzņēmumu vajadzībām pielāgotus mikrokredītu veidus, kas ļauj efektīvāk sasniegt izvirzītos mērķus. Mikrokredītam ar ALTUM garantiju nav nepieciešams papildu nodrošinājums, un tā ietvaros uzņēmums var saņemt līdz 40 000 eiro lielu aizdevumu, ko izmantot investīcijām, pamatlīdzekļu iegādei vai telpu uzlabošanai.

Savukārt mikrokredīts lauksaimniecības uzņēmumiem ļauj veikt investīcijas iekārtās, saimniecības modernizēšanā vai pamatlīdzekļu vai krājumu/minerālmēslu iegādē, un maksimāli pieejamā aizņēmuma summa ir 20 000 eiro. Arī šeit iespējams veikt investīcijas zaļajos risinājumos.

Īpaši jāizceļ arī zaļais mikrokredīts maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas paredzēts saules paneļu uzstādīšanai pašpatēriņam vai elektroauto uzlādes staciju iegādei un kura ietvaros bez nodrošinājuma iespējams saņemt līdz 20 000 eiro. Tam ir īpaši zema procentu likme un garāks atmaksas termiņš.

Bankas ir gatavas finansēt uzņēmumus, kuri ir vērsti uz attīstību un spēj saskatīt risinājumus tur, kur citi redz vien nepārvaramu grūtību sienu.

Ilgtspēja – maratons nevis sprints

Vērtējot uzņēmēju attieksmi pret ilgtspējas jautājumiem kopumā, redzams, ka 40% MVU segmenta uzņēmēju Latvijā domā, ka tuvāko gadu laikā tas ietekmēs biznesa attīstību, bet Lietuvā un Igaunijā šāds viedoklis ir mazāk izplatīts. Igaunijas biznesa vidē pat ir vērojams visai skeptisks viedoklis par ilgtspējas jautājumu ietekmi uz biznesu – 40% uzņēmēju uzskata, ka tuvāko gadu laikā šāda ietekme jūtama nebūs.

Vairums Baltijas valstu uzņēmēju arī atzīst, ka pagaidām neveic nekādas praktiskas darbības CO2 "pēdas" mērīšanai – gandrīz puse aptaujāto uzņēmēju Latvijā un Igaunijā neuzskata to par vajadzīgu; nozīmīgs respondentu skaits atzinuši, ka CO2 nospieduma mērījumiem trūkst resursu un zināšanu. Tikai 10% uzņēmēju Latvijā un vēl mazāk Lietuvā un Igaunijā sacījuši, ka šobrīd monitorē sava biznesa radīto kaitīgo izmešu daudzumu.

Tāpēc joprojām liela nozīme ir uzņēmumu izglītošanā, un svarīgi atcerēties, ka ne visus ilgtspējas aspektus var finansiāli racionalizēt – ir jāņem vērā nefinanšu aspekti un to sekas šodienas investīciju izvēlēm. Arvien vairāk jārunā par ilgtermiņa stratēģiju, vīziju un vērtībām, kuras ir pareizas ilgtermiņā, bet varbūt ir mazāk skaidras un atbalstāmas īstermiņā. Ko varam labāk? Uzņēmumiem noteikti jāpievērš lielāka uzmanība ražošanas izejvielu izvērtēšanai, jāveicina videi draudzīgo un otrreizējās pārstrādes materiālu izmantošana jeb aprites ekonomika. Katram ir jāseko līdzi savas nozares ilgtspējas tendencēm. Ja aprobežosimies tikai ar saules paneļiem un elektroautomašīnām, varam palaist garām jaunu, inovatīvu produktu iespējas.

*Aptauju pēc SEB bankas pasūtījuma šī gada maijā veica pētījumu aģentūra "Norstat", un tajā piedalījās 503 Latvijas, 510 Lietuvas un 506 Igaunijas mazie un vidējie uzņēmumi.