Sēklu kodināšana – kam lauksaimniekiem šogad pievērst uzmanību?

Vasarai pārejot uz otru pusi, lauksaimnieki sāk plānot ziemāju sēšanu. Diemžēl mainīgie Latvijas laikapstākļi ne vienmēr lauksaimniekiem ir labvēlīgi – šī vasara izceļas ar lietus trūkumu, bet īpaši no sausuma cieš centrālā Latvijas daļa. Tādēļ pat lauksaimniekiem ar lielu pieredzi svarīgi zināt, kā pienācīgi sagatavot sēklas un parūpēties par labu potenciālo ražu.

Lielākais izaicinājums mūsdienu lauksaimniekam – pielāgoties mainīgajiem apstākļiem

Pat lauksaimniekiem ar lielu pieredzi ik gadu jāparūpējas, lai 1000 hektāru raža būtu bagātīga, augus neiznīcinātu slimības un kaitēkļi. Audzējot graudu kultūras, lielākais izaicinājums ir neparedzamie laikapstākļi. Šogad, tāpat kā pagājušajā gadā ļoti trūkst lietus – augsne ir izkaltusi. Diemžēl labvēlīgus laikapstākļus nevar nopirkt, tādēļ ir jāpacenšas. Lai varētu izaudzēt un iegūt kvalitatīvu ražu, dažreiz nākas paātrināt sēju.

Ražai bieži vien kāju priekšā aizliek ne tikai neparedzamie Latvijas laikapstākļi, bet arī mainīgais klimats, jaunās nezāles, augu slimības. Līdzekļi, kas ir palīdzējuši pirms 30 gadiem, mūsdienās ir kļuvuši bezvērtīgi, tādēļ lauksaimniekam svarīgi pielāgoties mūsdienu apstākļiem – novērot laukus, tirgus situāciju un meklēt derīgus risinājumus.

Karsts un sauss laiks ir labvēlīgs arī kaitēkļiem, kas kļūst aktīvāki un nekaunīgāki: šādos klimata apstākļos, kad pietrūkst sulīgas barības, viņi to paņem no augiem, tādā veidā samazinot jau tāpat trūcīgo ražu. Sausuma laikā augs kļūst vājāks, nepieciešamo ūdens daudzumu mēģina ar saknēm atrast dziļāk zemē. Kaut arī lauksaimnieki nav spējīgi cīnīties ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem, bet var palīdzēt augiem, stiprinot to saknes, lai tās varētu aizsniegt ūdens avotu. Līdz ar to sēklu kodināšana šajā gadījumā ir ne tikai dīgstu aizsardzība pret slimībām, bet var būt arī sakņu attīstību veicinošs līdzeklis.

Kodināšana – pasākums, kas samazina negatīvo sausuma ietekmi

"Sēklu kodināšana aizsargā dīgstus no slimību izraisītājiem, kas ir uz sēklām un tajās iekšā, tāpat uzlabo un paātrina augu iesakņošanos – tas var būt papildu faktors, kas palīdz augiem vieglāk izturēt sausumu," skaidro uzņēmuma "Syngenta" produktu eksperts Jozs Semaška (Juozas Semaška). "No kodinātām sēklām augošie augi labāk iztur sausuma radītus apstākļus, labāk no zemes uzsūc barības vielas, tāpat arī labāk pārziemo un kļūst izturīgāki pret sakņu un sakņu kakla slimībām. Pēdējais gads un ilgtermiņa prognozes rāda siltāka laika iestāšanos un ātru zemes izžūšanu, tāpēc kodināšana ar drošām kodnēm ir viens no pasākumiem, kas palīdzēs saglabāt ražu."

Pēc eksperta teiktā, sēklu kodināšana ir neaizvietojams pasākums augu aizsardzībai pret slimībām un arī pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kas rada spēcīgu pamatu ražīgiem sējumiem. Iedarbīgo kodņu ekonomiskā efektivitāte var sasniegt līdz pat 15 proc. saglabātas ražas.

"Vibrance" kodne – uzticama augu aizsardzība

"Syngenta" piedāvā uz jaunas aktīvās vielas – sedaksāna – bāzes veidotas kodnes, kas ir labi zināmas "Maxim" kodņu lietotājiem. "Syngenta" pārstāvis atgādina par tirgū ienākušajiem jaunajiem "Vibrance" produktiem: "Vibrance Duo" un "Vibrance Pro". Šī zīmola kodņu bāze ir kontakta un lokālas sistemātiskās iedarbības pirazola-karboksamīdu un fenilpirolu ķīmiskajai grupai piederošā sedaksāna un fludioksonila aktīvo vielu kombinācijas. Tās paredzētas ziemas un vasaras kviešu, tritikāles, auzu un rudzu aizsargāšanai no tādām slimībām kā sārtais sniega pelējums, cietā melnplauka, dīgstu pamatnes puve, vārpu plēkšņu plankumainība u.c.

"Vibrance Duo" kodnē ir divas aktīvās vielas: fludioksonils, kas pazīstams ar savu iedarbību pret "Fusarium" un "Microdochium" sēni, un sedaksāns, kas ir īpaši iedarbīgs pret rizoktoniozi un tifulozi, kā arī tam piemīt unikāla, sakņu augšanu veicinoša īpašība, tādēļ kodināšanas laikā nav nepieciešams pievienot mikroelementus vai aminoskābes. Abas šīs aktīvās vielas tika radītas un izmantojamas tikai kodnēs. Tās neizmanto fungicīdos, kas paredzēti labības aizsardzībai pret lapu slimībām, tāpēc līdz minimumam samazinās slimību attīstīšanās risks. Syngenta kodnes tiek ražotas pēc jaunākās Formula M tehnoloģijas, kurai ir raksturīgas pilnīgi jaunas, inovatīvas palīgvielas kodņu sastāvā. Jauna kodnes formulācija uzlabo sēklu kodināšanas kvalitāti. Tajā esošās saistvielas, krāsvielas, emulgātori un citas piedevas šķīstot ūdenī veido viendabīgu šķīdumu. Kodināšanas laikā šķīdums sēklu masā labi izplūst, vienmērīgi pārklāj sēklu virsmu un labi pielīp žāvēšanas laikā. Tas nodrošina labu kodināšans kvalitāti: sēklas tiek nokodinātas vienmērīgi, pārberot tās neveido putekļus, birstamības īpašības saglabājās.

Jaunākā "Syngenta" kodne "Vibrance Pro" ir papildināta ar trešo aktīvo vielu – tritikonazolu. Tā, traucējot sterolu sintēzi, aptur sēņotnes augšanu. Aktīvā viela efektīvi aizsargā labības dīgstus, bet vēlāk – no putošās melnplaukas un pamatnes puves.

