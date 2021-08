Sekmīgi aizvadīts ikgadējais profesionāļu festivāls Marketing Shake 2021

5. augustā Rīgā, Kalnciema kvartālā notika ikgadējais mārketinga un komunikāciju festivāls Marketing Shake 2021, kurā atbildes uz nozares aktuālajiem jautājumiem meklēja 16 runātāji, 270 apmeklētāji klātienē un 150 dalībnieki tiešsaistē.

270 festivāla dalībnieku klātiene apliecināja, ka komunikāciju jomā cilvēku saskarsmei un domu apmaiņai ir ļoti būtiska nozīme, tikpat svarīga, kā prasme klausīties un uzdot jautājumus. Cilvēkam no cilvēkiem – ikgadējais festivāla moto šogad bija ieguvis īpašu nozīmi. Marketing Shake 2021 dalībnieki kopīgi ar runātājiem no mēģināja rast atbildes uz šī laika aktualitātēm un jaunajiem izaicinājumiem. Kādas ir jaunākās tendences digitālo mediju plānošanas jomā? Kā krīzes jaunie ieradumi kļūst par ikdienu un kā panākt patērētāja rīcības maiņu? Kā nokļūt līdz radošām idejām un trāpīgai komunikācijai caur personiskajiem zīmoliem? Festivāla prezentācijas un ieraksts tā dalībniekiem būs pieejams vēl mēnesi, ļaujot vēsu prātu pārdomāt gūtās atziņas, kā arī jebkuram interesentam pieejams ieraksts bezrindas.lv.



"Turpinot iesākto, jau tagad ir jaunas idejas Marketing Shake 2022 festivālam, kas plānots nākošā gada augustā," saka Marketing Shake organizatore Zanda Lazda.

"Tā bija liela uzdrīkstēšanās, plānot un organizēt pasākumu Covid 19 ierobežojumu laikā. Esmu gandarīta, ka festivāls izdevās ne tikai saturīgs un idejām bagāts, bet arī košs un muzikāls, par ko īpaši ir jāpasakās māksliniecei Elīnai Sandai Zaķei un mūzikas grupai Citi Zēni – jautrs".

Festivāla dalībnieku skaitā bija arī tā atbalstītāji. Lai nekas nepaliktu nepamanīts un salikts pa atmiņas mapēm, rūpējās Samsung un poligrāfijas aģentūra Urberg. Delfi atpūtas stūrītī asumiņu un mundrumu apmeklētājiem dāvāja Santa Maria čipsi un Paulig kafija, bet, kad tas bija nepieciešams, visus atvēsināja Pols saldējums un Aldara atspirdzinošie dzērieni. Festivāla afterparty jaunas garšas atklāja Mežpils alus someljē Andris Rasiņš, dalībniekus lutināja arī Madaras kosmētika un Pūres konfektes, bet mājup varēja doties ar Fiqsy auto vai skrejriteni.

Informāciju sagatavoja notikuma un mārketinga aģentūra WE ARE VERY