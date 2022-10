'Selfiju' un satura radīšanas pavēlnieks. Jaunais 'Huawei nova 10' telefons

Dažkārt pieķeru sevi pārskatām “Instagram” bildes gluži kā fotoalbumu un, aizbraucot pie radiniekiem, velku no kabatas telefonu un rādu bildes – re, šitādu zupu uzvārīju, te bijām briežu dārzā, bet te bildes no dzimšanas dienas svinībām. Tādēļ, nedēļu pavadot ar “Huawei nova 10 pro” viedtālruni, bilžu skaits auga divtik strauji – grēks tik labu kameru nelikt lietā! Jo tas nav tikai telefons īsziņām, zvaniem un e-pasta pārskatīšanai, bet gan satura radīšanas rolsroiss.

Pirmā iepazīšanās un pārsteidzošais dizains



Ņemot telefonu ārā no kastītes, pirmais vērtējums bija taustāms – korpuss nav perfekti gluds, bet šķiet nedaudz matēts. Tātad tas neslīdēs nost no galda un būs izturīgāks pret pirkstu nospiedumiem, urrā! Jāatzīst, ka pieskarties tam ir ļoti patīkami. Tam seko vizuālais vērtējums – zvaigžņoti sudrabainā ierīce ir gan stilīga, gan eleganta reizē, ko rada sudraba un zelta kombinācija, turklāt, kustinot to, gaisma atspīd kā kaleidoskopā. Viennozīmīgi, šis ir telefons par sevi pārliecinātiem cilvēkiem, kuri to uztvers arī kā greznu aksesuāru, jo šo dizainu nevar nepamanīt.

Foto: Publicitātes foto

Telefona "odziņa" ir tā kameru dizains, ražotājs skaidro, ka tajā attēlots planētas un zvaigžņu orbītas savienojums. Ja tā ieskatās, kaut kas kosmisks tur tiešām ir. Ekrāns ir visai liels (6,78 collas), bet pats telefons ir īpaši plāns – tikai 7,88 mm (salīdzinājumam – "nova 10" ir par milimetru plānāks). Displejs ir ļoti košs, un tā maliņas it kā apliecas uz sāniem, gribas to salīdzināt ar "Instagram" redzētajiem "infinity pools". Labā ziņa – ekrāna izliekums netraucē darboties ar telefonu. Paņemot to ciešāk plaukstā, ekrāna malas nereaģē uz šo satveršanu un klausa pirkstu pieskārieniem.

Pasakainas sēņu bildes un pašbildes

Kad pamosties un spogulī redzi, ka ir labo matu diena, rīts jāsāk ar pašbildi. Telefons gan uzreiz piedāvāja nošmaukties un uzlikt "beauty" filtru, ko atļāvos noraidīt. Aplūkojot uzņemto bildi, biju patiesi pārsteigta – šķiet neticami, ka tā uzņemta ar priekšējo kameru (un ka es šorīt tiešām labi izskatos).Tas tādēļ, ka telefonā iebūvētas veselas divas priekšējās kameras. Viena no tām ir 60MP platleņķa kamera, ko likt lietā kopbildēm ar draugiem vai iemūžinot sevi kādā skaistā dabas nostūrī. Otra ir 8MP "close-up" kamera. Šķiet jocīgi – kurš gan gribētu kārtīgi pietuvināt savu aci vai lūpas? Uz to ir atbilde – digitālā satura veidotāji "close-up" kameru varētu slavināt stundām ilgi, piemēram, "make-up" video veidotāji. Interesanta funkcija ir divu video ierakstīšana ar priekšējo kameru – ar vienu kameru tiks filmēti tuvplāni, bet ar otru kopplāns.

Jāizceļ kameras jauda, fotografējot dienas tumšajās stundās. Attēls ir skaidrs un dzidrs – ja ziema Latvijā valda teju pusgadu, šī funkcija ir svarīga! Pārliecinājos, ka sēņošanas laikā arī tumšā mežā sēnes bildēs izskatās izcili. Te noteikti jāizceļ košais displejs – paša uzņemtās bildes gribēsies apskatīt vairākkārt. Arī filmu un seriālu skatīšanās priecē – krāsas ir izteiksmīgas, arī par skaņu nevar sūdzēties.

Foto: Privātais arhīvs

Šis "Huawei" ir kā radīts vlogošanai, jo, uzņemot video, pielāgotais fokuss pats reaģē uz objektu, kas atrodas priekšā. Ir padomāts arī par dažu kaitinošu lietu atrisināšanu. Vai zināt to brīdi, kad video uzņemšanas laikā nekādi nevar panākt, lai kamera fokusētos no viena objekta uz citu? "Huawei nova 10 pro" šis lāsts ir noņemts – objektīvs maina fokusu starp objektiem automātiski. Var pat izvēlēties funkciju, ka kamera sekos līdzi konkrētai personai kadrā, kas kustas, piemēram, sporta spēlē vai deju nodarbībā. Pat ja uz dažām sekundēm persona nozūd no kadra, tas nekas, kamera viņu atpazīs.

Atverot kameru un izvēloties "vlog" jeb "video emuāra" sadaļu, tiek piedāvāti dažādi formāti, kā ierakstīt video. Piemēram: reizē ierakstīt ar priekšējo un aizmugurējo kameru, ar divām aizmugurējām (viens video būs pietuvināts), abām priekšējām – kopā ir 8 dažādi režīmi. Tāpat ir arī stāstu veidotāja funkcija, kur atliek uzfilmēt īsus klipiņus un baudīt rezultātu, jo telefons pats piedāvā mūziku, dinamiskas pārejas starp kadriem – un "Instagram" "reel" gatavs!

Turbo uzlāde, aplikācijas, ikdienas lietošana

Kuram gan nav tā gadījies – telefona baterija gandrīz tukša, bet kaut kur jāsteidzas. Tad somā tiek ievīstīts lādētājs un tiek medītas rozetes gan pie draugiem, gan kafejnīcās. "Huawei Supercharge Turbo" ir kas neredzēts, goda vārds. Šajā režīmā telefonu no 0% līdz 100% var uzlādēt 20 minūšu laikā. Lādējot to pirmo reizi, stāvēju līdzās un skatījos, cik strauji kāpj uzlādes procenti. Lādētāja vads un adapteris iekļauti komplektā, jāatzīst, ka adapteris nav ārkārtīgi mazs un viegls, bet tas ir tā vērts. Pats telefons ir viegls kā pūciņa, jo sver tikai 191 gramu.

Foto: Publicitātes foto

Atbildot uz jautājumu par aplikācijām – jā, "Google" produkti nav automātiski instalēti telefonā un "Google Play Store" nav pieejams. Tā vietā ir "Huawei App Gallery". Meklējot tur "WhatsApp", tiku pārvirzīta uz interneta pārlūkprogrammu, kur automātiski tika atrasts APK fails. Pirms faila instalēšanas "nova 10 pro" paziņoja, ka ir pārbaudījis, vai fails nesatur vīrusus, un tad automātiski veica lietotnes instalēšanu. "Gmail" un "Facebook" iegūšana nav tik zibenīga, kā ierasts, bet visas nepieciešamās aplikācijas pāris minūšu laikā bija rokā.

"Huawei nova 10 pro" iepriekšpārdošanā pieejams no 3. oktobra līdz 16. oktobrim, kad dāvanā katrs pircējs saņems bezvadu austiņas "Huawei Freebuds 4". Tirdzniecībā tas būs no 17. oktobra, "Huawei nova 10 pro" cena – sākot no 699 eiro.