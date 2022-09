Septiņas oriģinālas idejas, kā iepriecināt tēti Tēva dienā

Dāvanas meklēšana lielajam, stiprajam un mīļajam tētim reizēm var būt īsts izaicinājums. Ko tētim uzdāvināt, lai dāvana viņu iepriecinātu, un kur sameklēt piemērotu dāvanu, lai tās meklēšana nepaņemtu pārāk daudz laika?

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Lai Tēva diena šogad izdotos, bez ideālās dāvanas atrašanas jāievēro arī daži principi, kas šo dienu padarīs par īstu svētku dienu. Smelies iedvesmu skaistiem mirkļiem!

Kopā pavadītais laiks – neatsverams

Bez dāvanas un apsveikuma īstiem svētkiem noteikti piestāv mīļu atmiņu radīšana. Atvēliet vairāk laika kopā būšanai – tētis to noteikti novērtēs! Izbrīvējiet šo dienu, lai dotos pārgājienā vai sarīkotu pikniku dārzā, vai pagatavotu tētim brokastis vai pusdienas. Pārdomājiet, kādas spēles varētu patikt jūsu ģimenei. Radiet paši savas, varbūt pavisam jaunas Tēva dienas tradīcijas!

Personalizēta dāvana tieši tavam tētim

Ja vēlaties tētim sarūpēt ko sevišķu, lieliska doma ir dāvanu personalizēt – ar īpašu gravējumu vai dāvanas noformējumu. Iegravējot novēlējumu vai savu vai tēta vārdu, dāvana kļūst pavisam svinīga! Neuztraucieties par dāvanas iesaiņošanu un noformēšanu – "Stockmann" piedāvā iespējas noformēt Tēva dienas dāvanas jūsu vietā!

Iegravēšanas pakalpojums. Gravējumu iespējams veikt gan kosmētikas, gan mājas un dizaina precēs – teju jebkurā priekšmetā. Tas ir bezmaksas pakalpojums, kuru varēs veikt 8. septembrī no pulksten 11.00 līdz 20.00.

Dāvanu iesaiņošana. Lai radītu īpašu, greznāku dāvanas iesaiņojumu, par Tēva dienas dāvanu iesaiņošanu šogad rūpējas ziedu dizainers Jānis Buševics.

Iegādātās dāvanas iespējams iesaiņot "Stockmann" 4. stāvā Klientu apkalpošanas nodaļā katru dienu.

Dāvanu idejas, kas radīs siltas un mīļas atmiņas

Ierāmēta foto un atmiņu kolāža. Sarūpējiet fotogrāfijas no laika, kad bijāt pavisam mazs līdz pat šodienai. Uz rāmīša veikts iegravējums vēl vairāk paspilgtinās kopā pavadītos brīžus.

Jaunas tradīcijas. Svētku brokastis, pusdienas vai pikniks dārzā – pārūpējieties par tēti šodien jūs! Radiet tradīciju, kuru varat atkārtot gadu no gada.

Kosmētika – varbūt tēti iepriecinās jauns aromāts vai kopjošā kosmētika? Arī smaržu pudelītē iespējams veikt gravējumu.

Delikatešu izlase. Cik gan jauka ir dāvana "kaut kas garšīgs"! Un ja vēl ir sarūpēts tieši tas, kas tētim garšo vislabāk! Stockmann piedāvā plašu delikatešu izvēli – no sāļām līdz saldām uzkodām un našķiem.

Mājas preces – no krūzītes līdz pat portatīvam grilam vai picu cepšanas krāsnij – pārsteidz tēti ar kaut ko skaistu un lietderīgu.

Tauriņš vai kaklasaite – tētim, kas mīl saposties, noderēs.

Maks, josta, aproču pogas un vēl! Pat, ja liekas, ka tētim jau viss ir un viņam neko nevajag, vienmēr atrodas veids, kā tēti patiesi iepriecināt. Vai tas būtu jauns maciņš vai siltāka cepure rudenim – izvēle ir!

Pērc e-veikalā

Ja neatradi savam tētim vispiemērotāko dāvanu ieteikumos, aplūko "Stockmann" īpašo Tēva dienas dāvanu izlasi. Plašs preču sortiments, kas ļaus ieekonomēt laiku, lai būtu kopā. Turklāt e-veikalā iegādātās preces 30 dienu laikā iespējams atgriezt Klientu apkalpošanas nodaļā – vietā iespējams izvēlēties preces no esošā sortimenta, kas ir uz vietas. Tādējādi nevajadzēs baidīties, ka dāvana tētim nederēs.

Dāvanu karte

Ja nu ir pavisam liels apjukums par to, ko tētim uzdāvināt – izvēlieties dāvanu karti! Tētis pats varēs to iztērēt jebkurā "Stockmann" nodaļā un izvēlēties to, ko sirds kāro. Dāvanu karti iespējams iztērēt arī vairākiem pirkumiem.