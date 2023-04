Septiņi noderīgi padomi tūristam iesācējam

Ko sev apsolīt paveikt šajā pavasarī? Protams, pavadīt vairāk laika svaigā gaisā! "Fjällräven" eksperti dod septiņus praktiskus padomus, kas noderēs ikvienam tūristam iesācējam, plānojot pārgājienus pavasarī.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

1) Izvēlieties pārgājienu taku atbilstoši savām fiziskajām spējām

Ieteicams pārgājienu karjeru sākt ar ne pārmērīgi garu distanču pievārēšanu, dodot priekšroku labiekārtotām pārgājienu takām, kuru garums veido 7–15 kilometrus. Piemēram, Latvijā par interesantu atklājumu kļūs kāds no uzņēmuma "Rīgas meži" jaunizveidotajiem pārgājienu maršrutiem. Ņemiet vērā, ka desmit kilometri pa mežu vai purvu nav tas pats, kas desmit kilometru pastaiga pa asfaltu pilsētā. Pilsētā cilvēks stundas laikā vidēji spēj noiet 5–6 kilometrus, taču pa purvainu vai nelīdzenu apvidu mežā jūs šādā pašā laikā pievārēsiet vien 3–4 kilometrus vai pat mazāk.

2) Galvenais pārgājienu apģērba princips – vairākas kārtas

Neļaujiet sevi apmānīt pirmajiem pavasara saules stariem. Un arī pavasara pārgājienos svarīgi ievērot principu ar vairākām apģērbu kārtām, lai spētu novilkt lieko apģērbu, ja kļūst karsti, un uzvilkt kaut ko papildus, ja kļūst auksti. Atcerieties, ka siltumu saglabā nevis audums, bet gaiss starp apģērbu kārtām, tāpēc labāk izvēlēties brīvāku, nevis pieguļošu apģērbu. Dažviet laikapstākļi joprojām vēl ir visai ziemīgi, tāpēc neaizmirstiet paņemt līdzi siltus cimdus, cepuri un šalli.

3) Pievērsiet uzmanību audumam, no kāda veidotas apģērbu kārtas

Pirmās apģērbu kārtas mērķis ir palīdzēt novirzīt mitrumu un saglabāt ķermeni siltu un sausu. Tāpēc pirmajai kārtai vislabāk izvēlēties vilnas vai sintētisko t-kreklu ar garām piedurknēm, kas labi uzsūc mitrumu. Starpkārtai arī labāk izvēlēties apģērbu no vilnu vai sintētiska materiāla, kas labi saglabā siltumu, jo šīs kārtas uzdevums ir novirzīt mitrumu prom no pirmās kārtas un saglabāt siltumu.

4) Līst lietus? Lieliski!

Pavasarī nevajadzētu būt pārsteigtiem par jebkādiem laikapstākļiem, tāpēc īpašu uzmanību veltiet pēdējai apģērbu kārtai, kuras mērķis ir jūs pasargāt no vēja un lietus. Šim nolūkam labāk izvēlēties ūdeni un vēja necaurlaidīgas bikses un jaku, kas ļauj ādai elpot. "Fjällräven" apģērbu, kas izgatavots no materiāla G-1000, vēl noturīgāku pret vēju un ūdeni iespējams padarīt, to apstrādājot ar "Greenland Wax", kas izgatavots no bišu vaska un parafīna, un izgludinot audumu ar gludekli. Ja vēlaties materiālu padarīt elpojošāku, jums tas vienkārši jāizmazgā.

5) Izvēlieties pēc iespējas mazāka izmēra mugursomu un to pārmērīgi nenoslogojiet

Ja dodaties vienas dienas pārgājienā, pilnībā pietiekama būs pārgājienu soma ar 35 litru tilpumu. Tajā varēsiet ievietot maiņas apģērbu, aptieciņu, ūdeni un visu ēdiena pagatavošanai nepieciešamo. Centieties ievērot minimālisma principu – vienas dienas pārgājienam jums nebūs nepieciešami trīs bikšu pāri un ēdienu krājumi divām dienām. Ņemiet vērā – jo smagāka mugursoma, jo lielāka slodze kājām.

6) Iegādājieties labus apavus un neaizmirstiet pārgājienu zeķes

Būtu pārmērīgi dēvēt Latvijas paugurus par kalniem, tāpēc vietējām pārgājienu takām īpaši piemēroti ir viegli apavi, pateicoties kuriem mazāk nogurs ne tikai kājas, bet arī viss ķermenis kopumā. Dodoties pārgājienā rudenī, noteikti izmantojiet ūdensnecaurlaidīgus zābakus ar ērtu iekšzoli un zoli ar izteiktu protektoru, kas nodrošinās labu saķeri ar segumu un pasargās jūs no paslīdēšanas un nokrišanas. Ja budžets atļauj, iegādājieties labas pārgājienu zeķes ar pastiprinātu purngalu un papēžu zonu – tas palīdzēs pasargāt pēdas no tulznām.

7) Sagaidiet pavasari nesteidzoties

Daba jau ietērpusies svētku pavasara tērpos. Atstājiet savas rūpes mājās un vienkārši izbaudiet dabu. Dodoties uz mežu, jūs nokļūsiet putnu pavasara kora mēģinājumā un, kas zina, varbūt pat piedzīvosiet rubeņu kāzas!