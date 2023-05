Septiņi padomi, kā sagatavoties tālam ceļojumam (+ konkurss DELFI lasītājiem)

Ar blogeri-ceļotāju Lidu tiekamies viesnīcā "Hampton by Hilton Riga Airport" brokastu laikā – viņa gatavo vafeles un stāsta, kā līdzīgas brokastis baudījusi uz salas Zviedrijā. Aprīļa sākumā Lida atgriezās no sava otrā brauciena uz Nepālu, kur 13 dienas pavadījusi kalnos, novembrī viņa pastaigājusies pa Gvatemalu, bet pirms tam uzkāpusi Demāvenda vulkānā Irānā. Latviešu ceļotājas piedzīvojumi "YouTube" ir skatīti vairākus desmitus tūkstošu reižu, un kurš gan labāk par Lidu pārzina visus aizraujošāko ceļojumu plānošanas smalkumus?

Kopā ar "Hampton by Hilton" Lida pastāsta par saviem ceļojumiem un dalās ar septiņiem padomiem par to, kā pieņemt lēmumu doties lielā ceļojumā, kas jāņem vērā šajā procesā un kā parūpēties par sevi ceļojuma gaitā.





1. Izvēlieties ceļojumu, kas ir piemērots tieši jums

"14 gadu vecumā devos uz pludmali sauļoties un sapratu, ka daru to pirmo un pēdējo reizi. Man personīgi svarīgi ir iespaidi un emocijas. Tajā pašā laikā man neder arī tīrs adrenalīns, lai gan man patīk staigāt pa kalniem – man patīk pārgājieni, skaisti skati un kalnos mītoši cilvēki," stāsta Lida.

Kā stāsta ceļotāja, pagājušajā gadā viņa devusies uz Nepālu, un šis ceļojums ir kardināli mainījis viņas dzīvi.

"Es uzzināju, uz ko esmu spējīga, satiku brīnišķīgus cilvēkus un būtiski mainīju savu apkārtējo vidi. Gadu vēlāk es atgriezos Nepālā, pateicīga par šo atklājumu. Un noteikti braukšu vēlreiz."

2. Izvirziet ceļojumu kā prioritāti

Pēc Lidas domām, mēs paši esam savas dzīves autori, un vispārsteidzošākie un brīnišķīgākie piedzīvojumi var atgadīties ar ikvienu, galvenais ir to vēlēties.

"Es vienmēr esmu bijusi ļoti atvērta piedzīvojumiem, bet man nebija iespēju ceļot. Bet ne gluži tīri fiziski – vienkārši apkārtējie īsti neizprata manu degsmi. Tas mainījās tad, kad es pati nolēmu, ka man tas ir svarīgi, ka tas ir tas, kāpēc es no rīta gribu izkāpt no gultas.

Mani ļoti apbēdina tas, ka tik ļoti daudzi domā, ka lieliski ceļojumu stāsti notiek ar visiem pārējiem, bet ne ar viņiem. Mans stāsts nav par veiksmi, maģiju un panākumiem, un arī nauda man uz galvas nekrīt pati no sevis. Vienkārši kaut kādā brīdī es sev uzstādīju pirmo braucienu kā prioritāti – kaut stāvēšu vai kritīšu, bet ceļojumā es došos."

3. Pārveidojiet savu sapni par mērķi un plānojiet

"Agrāk es domāju, ka pats galvenais ir sapņot par ceļojumiem. Tagad es saprotu, ka tukša sapņošana un sevis apbēdināšana vienkārši ir ņirgāšanās pašam par sevi. Sapnis ir jāuztver nopietni, jāpārvērš tas par mērķi un jāiet tam pretī, kaut vai maziem solīšiem.

Vispirms varat atrast blogerus, kas stāsta par saviem ceļojumiem un "piemērīt" šos stāstus uz savas ādas – ko es justu, ja es atrastos šajā kanjonā, vai es varētu nobraukt pa upi ar laivu?"

4. Nebaidieties no ceļojumu praktiskās puses – mūsdienu pasaulē viss ir vienkāršāk, nekā varētu šķist

Daudzus no mums no ceļošanas attur organizatoriska raksturi jautājumi. Kā nokļūt līdz vietai X, neprotot vietējo valodu, kur nopirkt transporta biļetes un kā ar visu tikt galā? Taču cilvēki bieži neapzinās, cik labi pārdomāta ir tūrisma nozare – ka izdevīgas biļetes var viegli atrast vietnēs "Kiwi" vai "Skyscanner", ka katrā valstī ir lietotnes, ar kurām izsaukt taksometru, ka ar telefona tulkotāja palīdzību iespējams izlasīt jebkuru zīmi. Ir pat elektroniskās SIM kartes, kas ir pieejamas jebkurā pasaules punktā. Atliek tikai iepriekš saplānot visu, kas saistīts ar valūtas kursu, un viss – bailes izzūd.

"Pirmajā garajā lidojumā man arī bija šausmīgi bail, bet tagad es nesaprotu, kāpēc es tā uztraucos," saka Lida. "Bet acīmredzot tieši tā tas arī strādā – kamēr nepiedzīvosi pats, nezināsi."

5. Ceļojiet ar uzticamu kompāniju un parūpējieties par savu drošību

"Es vienmēr ceļoju ar kompāniju, un tas man liek justies droši. Tā kā nemitīgi staigāju ar fotoaparātu rokās, bieži riskēju, un man ļoti palīdz tas, ka neesmu viena. Reiz Irānā es nomaldījos no grupas un mani gandrīz aizturēja, jo tur nebija atļauts filmēt. Man kaut ko stāstīja persiešu valodā, bet es vienkārši apstājos un teicu, ka nekustēšos, kamēr man pakaļ neatnāks mani draugi.

Es vispār esmu atmetusi domu cīnīties ar sevi un kaut ko pierādīt sev – ir jāceļo tā, kā patīk jums. Man patīk cilvēki un man ir ērti iejusties viņu vidē, man patīk dalīties savos iespaidos un redzēt citu cilvēku iespaidus, palīdzēt un pieņemt palīdzību."

6. Uzticieties sev un iepazīstieties ar vietējiem iedzīvotājiem

"Ceļojot vienmēr atrodu jaunas paziņas, pateicoties kuriem nonāku ļoti neparastās vietās, kur tūristi nemēdz nonākt. Kā tas notiek? Piemēram, jauns mākslinieks vēlas man pārdot savu gleznu, un es uzsāku ar viņu sarunu. Viņš redz, ka filmēju un man jautā, kas es esmu. Es viņam pastāstu un uzdodu tādu pašu jautājumu. Un tad viņš piedāvā mani aizvest uz kādu foršu vietu un filmēt tur.

Protams, tā var iekulties nepatikšanās, bet es ieklausos sevī un ticu labākajam. Rezultātā šis mākslinieks man patiešām parādīja iespaidīgu virsotni, un, kad man tur saplīsa vads, viņš kaut kur afrikāņu veikalos man atrada jaunu. Tad viņš piedāvāja apskatīt savu ciematu, un mēs devāmies un apskatījām, kā viņš dzīvo. Tā rodas stāsts – tādi gadījumi man ir bijuši gan Irānas tirgū, gan daudzviet citur."

7. Taupiet spēkus un parūpējieties par savu komfortu

"Es bieži saku – ceļojums sākas vēl ilgi pirms iekāpšanas lidmašīnā un turpinās pēc atgriešanās. Tāpēc ir svarīgi nezaudēt spēkus ceļojuma gaitā – īpaši, ja brauciens plānots nogurdinošs.

Pat tad, ja reiss izlido piecos no rīta un lidostā jābūt vēl agrāk, vakarā var kārtīgi izgulēties, taču trauksmainu domu dēļ daudzi no mums pat nepaspēj aizmigt. Rēķinām, cikos vajadzēs izsaukt taksi, un domājam par to, vai visas nepieciešamās lietas jau ir koferī.

Tāpēc svarīgas ir tādas vietas kā lidostas viesnīca – piemēram, Rīgā tā ir "Hampton by Hilton". Šeit jūs varat palikt dienu pirms izlidošanas un no rīta mierīgi savākties, ieiet dušā, pabrokastot un ātri nokļūt lidostā.

Nevajag liegt sev atpūtu arī atgriežoties no ceļojuma un noteikti nevajadzētu uzreiz steigties uz darbu – mums ir ļoti nepieciešama tā drošības saliņa, kur atvilkt elpu pirms somu izkravāšanas.

Izbaudiet gatavošanos ceļojumam un dodiet sev laiku, lai pēc tam apstrādātu emocijas. Ceļojuma laikā enerģija mums ir ļoti svarīga, un mēs esam atbildīgi par rūpēm par sevi."

