Seši ūdeņi, kas jums patiešām ir jānogaršo, lai arī cik tie maksātu

Garšai un smaržai piemīt brīnumaina spēja mūs pārcelt citā telpā un laikā. Mājas maizes smarža atgādina bērnību pie vecmāmiņas, sulīgs mango – brīvdienas Āzijā, bet malks lieliska espresso – itāļu "dolce vita". Uz tālām zemēm ceļot jūs varat arī nogaršojot... ūdeni. Ūdeni no pašām dīvainākajām un nomaļākajām vietām.

Lietus ūdens no Tasmānijas

Grima rags ("Cape Grim") Tasmānijas salā netālu no Austrālijas ir atzīts par vietu ar tīrāko gaisu uz zemes. Šeit valdošie vēji ceļo tikai pāri okeāniem un līdzi nenes cilvēka darbības blakusparādības. Tāpēc lietus ūdens ir tik tīrs, ka tas ar saviem parametriem apsteidz praktiski jebkuru minerālūdeni vai avota ūdeni. Ja iedomājaties perfektu rasas pilienu – tas būs "Cape Grim Natural Rain Water". Deviņas pudeles šāda ūdens (0,88 l) jums izmaksās 30 eiro, bet tagad tas, iespējams, ir vienīgais veids, kā nokļūt slēgtajā Austrālijā.

Atspirdzinošs avots no Lapzemes

Avota ūdens, iespējams, mums ir ierasts – Latvijā ir daudz vietu, kur cilvēki dodas to padzerties un ved mājās. Uzņēmums "Veen" šādus avotus meklēja visā pasaulē – kā pirmo atrada ledus laikmetam līdzīgajā Lapzemē (Somijā), bet otru – debesīs balstītajos Himalaju kalnos, kas atrodas noslēpumainajā Butānas Karalistē. Ūdens gurmani apgalvo, ka visgaršīgākais ūdens ir brīvi plūstošs avota ūdens. Tālu no civilizācijas esošais ūdens nesatur nitrātus, un tam piemīt vismaigākā garša – tā netiek aizvietota ar izšķīdušo minerālu piemaisījumiem. Pudele "Veen" 0,75 l maksās apmēram 20 eiro.

Kūstošs ledājs no Kanādas

Tagad ceļosim uz Kanādu, kur grūti sasniedzamais 10 000 gadus senais ledājs dāvā vēl tīrāku ūdeni, kas nekad nav pieskāries zemei. Tikai ledāji var dot mums to garšu, ko izjuta mūsu senči, uzdzerot savai nomedītajai vai savāktajai pārtikai. Toba fjorda ledāja ūdeņi spīd gluži kā nefrīts, un piekrastes klintis paceļas gandrīz divu kilometru augstumā. Tie, kas ceļo, lai savāktu šo ūdeni, tiek apbalvoti ar skaistākajiem skatiem, bet tie, kas to dzer – ar vēsturisku garšu. Pudele "10 Thousand BC" 0,75 l maksās apmēram 20 eiro.

Havaju jūras ūdens

Ja līdz visiem iepriekš nosauktajiem ūdens avotiem mēs vēl varētu aizceļot, tad "Kona Nigari" uzņēmums ūdeni ņem no cilvēkiem nepieejamas vietas – jūrā netālu no Havaju salām, viena kilometra dziļumā. Šo ūdeni ļoti slavē dermatologi un sporta treneri, jo ūdenī esošie elektrolīti mitrina divreiz labāk. Protams, no tā iepriekš ir jālikvidē nevajadzīgie sāļi. Pasaules okeāni var būt piesārņoti, tomēr dziļumā esošais ūdens nesajaucas ar virsmu, tāpēc tas ir tikpat tīrs kā pirms miljoniem gadu. Vēl pārsteidzošāk ir tas, ka to dzerot, jūs varat iedomāties, ka to darāt Havaju salās – vietā ar perfektu klimatu, fantastisku dabu un ideālām brīvdienām. Šāda īpaša ūdens cena pat nepārsteidz – 0,75 l maksās 340 eiro.

Ar Mēness spēku piepildīts ūdens

Ja nirt okeāna dzelmē nav interesanti – jūs varat pacelties uz Mēnesi. Dīvainākais ūdens mūsu ēdienkartē – "Pinei Luna Llena" – tas tiek pildīts tikai trīs dienas mēnesī, kad pilnmēness spīd visspēcīgāk un, pēc ezoteriķu domām, piepilda ūdeni ar labvēlīgām bioenerģētiskām vibrācijām. Tomēr, ja nevēlaties maksāt 2 eiro par litru šāda ūdens, varat mēģināt noķert šo enerģiju pats. Viss, kas jums jādara, – jāatstāj stikla trauks ar ūdeni ārā pilnmēness laikā.

Ūdens no meža pazemēm

Pēdējos gados mēs esam iemācījušies remdēt slāpes pēc ceļojumiem savā valstī. Apmeklējām japāņu dārzus, vērojām Āfrikā ziemojošus putnus un meklējām cita veida eksotiku sev tuvumā. Arī pavisam netālu – Dzūkijas nacionālajā parkā, kuru nekad nav skārusi saimnieciskā darbība – dziļi zemē tiek iegūts "Akvilė" minerālūdens. Tam ir arī augsti novērtēts dabiski augsts PH līmenis, kas, pēc ekspertu domām, palīdz kontrolēt ķermeņa skābumu. Tieši augstā PH līmeņa, kuru tik ļoti novērtē sportisti, un 0 kaitīgo piemaisījumu dēļ – šis ūdens ir unikāls. Tā cena par sešām 1 l pudelēm ir 5 eiro.