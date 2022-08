Seši veidi, kā ikdienā un ilgtermiņā samazināt degvielas patēriņu

Visbūtiskāk degvielas patēriņu ietekmē braukšanas stils – strauja ātruma uzņemšana, pēkšņa bremzēšana, ilgstoša dzinēja darbināšana tukšgaitā, – kā arī mašīnas ģeometrija. Tomēr arī labs automašīnas tehniskais stāvoklis var samazināt degvielas bākas tukšošanās tempu. Kā stāsta Aleksandrs Gusakovs, Mārupes Autocentra un "ZK 9" servisa vadītājs, nereti pietiek vien ar 50 eiro ieguldījumu automašīnas remontā, lai braucamais kļūtu ekonomiskāks.

Riepu izmērs, spiediens un kvalitāte





Foto: Publicitātes foto



"Fizikas likumi attiecas arī uz degvielas patēriņu – jo lielāks saķeres laukums ir ceļa segumam un riepām, jo lielāks berzes efekts un vairāk degvielas mašīna patērēs. Uzliekot šaurākas riepas, mašīna ripotu ātrāk un arī degvielas patēriņš samazinātos. Iztēlojieties – ja ragaviņām piestiprinātu snovborda dēļa platuma sliedes, tās slīdētu daudz lēnāk. Tāpat ir ar automašīnu," skaidro Aleksandrs. Tāpēc regulāri jāpārbauda arī gaisa spiediens riepās – jo tas ir zemāks, jo lielāks saķeres laukums ar asfaltu.

"Riepu darbības principu var salīdzināt ar vingrošanas bumbu. Ja tā ir mīksta, bumbas saskares laukums ar grīdu ir lielāks, bet ja cieta – mazāks. Braucot vasarā ar vissezonas riepām, kas ir mīkstākas un ar izteiktāku protektoru, arī saķere būs lielāka – mašīnai ripot uz priekšu grūtāk un degvielas patēriņš aug. Ne velti ir izgudrotas vasaras un ziemas riepas!" uzsver Aleksandrs. Pirms doties jauna riepu komplekta meklējumos, ātrāks un lētāks variants ir riteņu ģeometrijas korekcija jeb savirze, kuru var veikt Mārupes Autocentrā, profesionālu meistaru pavadībā.

"Ja riteņi ir nedaudz ieliekti uz iekšpusi, kustībai uz priekšu tie ar spēku tiek iztaisnoti – lūk, jau atkal papildu berze. Riteņu ģeometrija degvielas patēriņu var ietekmēt vairāk nekā degvielas sistēmas stāvoklis! Savirzes un sagāzuma regulējumu meistars var veikt 2–3 stundu laikā, izmaksas ir apmēram 35 eiro un automašīna turas uz ceļa stabilāk – ir patīkamāk braukt, turklāt arī degviela tiek ietaupīta. Būtu vērts riteņu ģeometriju pārbaudīt reizi gadā – iebraucot bedrē, kaut kas mēdz atskrūvēties vai izsisties, ritenis vairs neatrodas korektajā ģeometrijas pozīcijā, kuru nosaka automobiļa ražotājs," Aleksandrs aicina.

Papildu svars





Foto: Publicitātes foto

"Turpinot stāstu par riepām, jānorāda, ka ziemas riepas ir arī krietni smagākas nekā vasarai domātās. Turklāt tieši lētāka ražojuma riepas parasti ir smagākas, jo ražošanas procesā tiek izmantots vairāk gumijas detaļu cietības nodrošināšanai – mēģinot ietaupīt pārdesmit eiro, tas nākotnē neatmaksāsies," brīdina Aleksandrs.

Ne velti autosportā cīnās par katru gramu – jo vieglāka riepa un disks, jo ātrāk var uzsākt braukšanu. "Padomājiet paši – ja ritenis sver 15 vai 25 kilogramus – kuru ir vieglāk izkustināt no vietas un turpināt griezt visu ceļu? Ilgtermiņā ir vērts iegādāties vieglākas, kvalitatīvu zīmolu riepas, arī tas ļaus ietaupīt degvielu," viņš norāda.

Automašīnas svars palielinās, ja to izmanto kā mantu glabātuvi. "Jo smagāka mašīna, jo vairāk tā "nosēžas". Un kas notiek? Riepu saķeres laukums palielinās! Pat 20 lieki kilogrami ilgtermiņā rada lielāku degvielas patēriņu, jo papildu svars vairāk noslogo motoru un palielina riteņu berzes laukumu. Mēģināšu to izskaidrot tā – ja mašīnā atrodas pieci cilvēki un bagāžnieks pilns ar mantām, to iestumt būs ļoti grūti. Ja mašīna tukša, iestumt to būtu vieglāk, vai ne? Tieši tāpat jūtas motors! Un ja vēl jumta bagāžas nodalījumā saliekat mantas, tas ne tikai palielina svaru, bet arī ietekmē automašīnas aerodinamiku," skaidro Aleksandrs. Tāpēc pievērsiet uzmanību riepu kvalitātei un izmantojiet tās atbilstoši sezonalitātei. Lai šo procesu atvieglotu un optimizētu, Mārupes Autocentrs piedāvā gan riepu maiņu, gan riepu balansēšanu, kā arī sezonālo riepu uzglabāšanu.

Motora eļļa





Foto: Publicitātes foto

Viens no svarīgākajiem automašīnas tehniskā stāvokļa elementiem ir motora eļļa: "Pērkot eļļu, atcerieties, ka to iedala pēc pielaidēm, biezuma un citiem parametriem – jo biezāka eļļa, jo lielāka berze un motora noslodze. Sviestu taču ir vieglāk sakult, ja tas pastāvējis istabas temperatūrā, nevis tikko izņemts no ledusskapja, vai ne? Jo biezāka eļļa, jo grūtāk motoram to griezt, īpaši ziemā – tāpēc automašīnas sildīšanas laikā degvielas patēriņš ir ievērojami lielāks. Biezo eļļu ražošana ir lētāka, tāpēc arī veikalu plauktos nereti roka pati stiepjas tieši pēc tām." Aleksandrs atgādina, ka motorā jālej tikai ražotāja ieteiktā eļļa, jo tas ietekmē gan motora stāvokli ilgtermiņā, gan ikdienas degvielas patēriņu. "Lai atrastu jūsu automobilim atbilstošo eļļu un veikt tās maiņu, aicinām vērsties pie mums Mārupes Autocentrā," mudina Aleksandrs.