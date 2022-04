Skābekļa terapiju mājās apmaksā valsts

Skābeklis ir viens no mūsu dzīvības pamatelementiem. Cilvēka smadzenes patērē 20% no ieelpotā skābekļa. Tāpat 21. gadsimtā, īpaši pilsētas vidē, kur liels gaisa piesārņojums vai ilgstoši strādājam telpās, mūsu organismiem bieži nākas izjust skābekļa badu. Kamēr organisms vesels, tas tiek galā ar šīm īslaicīgajām problēmām. Taču ilgtermiņā skābekļa trūkums var radīt nopietnus draudus plaušu un asinsvadu veselībai. Par to īpaši varējām pārliecināties Covid-19 pandēmijas laikā, kad skābekļa trūkums plaušās skāra daudzus no saslimušajiem. Cilvēki iegādājās oksimetrus, lai laikus kontrolētu novirzes sirdsdarbības un skābekļa līmeni asinīs pie Covid-19 saslimšanas.

Kas ir skābekļa terapija

Ja organismu skābekļa trūkums skāris smagākā formā, bieži vien vienīgais risinājums ir skābekļa terapija.

Elpošanas orgānu sistēmas galvenais uzdevums ir gāzu apmaiņa. Tās laikā organisms tiek apgādāts ar skābekli un no tā izvadīta ogļskābā gāze. Ja organisms ar šo tik dabisko uzdevumu netiek galā, tad arteriālajās asinīs novēro pazeminātu skābekļa daudzumu – hipoksēmiju. Daļā gadījumu vienlaikus hipoksēmiju novēro arī paaugstinātu ogļskābās gāzes daudzumu jeb hiperkapniju.

Skābekļa terapija ir ieelpotā gaisa bagātināšana ar skābekli no medicīniskas ierīces (mājas apstākļos tas ir skābekļa koncentrators), kas ieelpā nodrošina skābekļa koncentrāciju līdz 93-95% , salīdzinot ar tā koncentrāciju atmosfērā (21%).

Skābeļa terapijas veidi. Ambulatorā un stacionārā terapija

Skābekļa terapija tiek izmantota gan slimnīcās, gan mājas apstākļos. Medicīnā visbiežāk tiek lietots termins – ilgstoša skābekļa terapija, kas nozīmē regulāru un praktiski gandrīz nepārtrauktu skābekļa ieelpošanu. Ilgstoša skābekļa terapija tiek izmantota hipoksēmijas ārstēšanai. Elpas trūkums ir viens no galvenajiem hipoksēmijas simptomiem. Jāuzsver, ka ar skābekli ārstē hipoksēmiju – zemu skābekļa līmeni asinīs (organismā), nevis elpas trūkumu. Elpas trūkums ir subjektīva sajūta, kurai var būt daudz cēloņu.

Ilgstošas skābekļa terapijas mērķis ir uzlabot pacienta dzīves kvalitāti, paaugstināt slodzes toleranci, kā arī samazināt saslimstību un mirstību pacientiem ar hipoksēmiju. Hipoksēmiju (pazemināts skābekļa daudzums asinīs) ar vai bez hiperkapnijas (paaugstināts ogļskābās gāzes daudzums asinīs) visbiežāk novēro elpošanas sistēmas slimību gadījumā – visbiežāk tā ir HOPS (hroniska obstruktīva plaušu slimība).

Kādos gadījumos var būt nepieciešama skābekļa terapija

Visbiežākās slimības, pie kurām nozīmē skābekļa terapiju, ir HOPS, astma, hronisks bronhīts, pneimonija, tuberkuloze, kā arī skābekļa terapiju iesaka sirds-asinsvadu saslimšanu, onkoloģisko saslimšanu gadījumā un pēc Covid-19 pārslimošanas.

! Skābekļa terapiju nav iespējams saņemt bez ārstējošā ārsta rekomendācijas.

Skābekļa terapijas veidi. Atšķirība starp stacionāro un ambulatoro terapiju

Atkarībā no skābekļa trūkuma (hipoksijas) smaguma pakāpes un tā rezultātā esošajām blakus slimībām, ir vairāki skābekļa terapijas veidi.

Stacionārā skābekļa terapija. Kad pacients atrodas slimnīcā vai kādā stacionārā ārstniecības iestādē, nepieciešamības gadījumā, tiek pielietota skābekļa terapija stacionāra apstākļos. Ārstniecības iestādēs skābekļis tiek padots centralizēti caur cauruļvadu sistēmu. Medicīniskais skābeklis tiek iztvaikots no šķidrā stāvokļa un gāzveida medicīniskais skābeklis 99,5% koncentrācija tiek padots pacientiem.

Ambulatorā skābekļa terapija vai skābekļa terapija mājas apstākļos. Skābekļa koncentrators ir medicīnas ierīce, ar ko mūsdienās pacientiem visbiežāk mājas apstākļos nodrošina ilgstošu skābekļa terapiju. Ierīces darbības pamatā ir kompresors un filtrs, kas atdala slāpekli no gaisa (atmosfēras gaisā slāpeklis ir 79%, bet gaiss 21%). Skābekļa koncentrators vispirms attīra gaisu no putekļiem, tad atdala no gaisa skābekli un to 90-97% koncentrācijā caur skābekļa padeves kanulām (deguna trubiņas) vai masku piegādā pacientam elpošanai. Ierīces darbībai nepieciešama vienīgi elektrība. Ierīce patērē ~ 295 W stundā. Lietojot 16 stundas dienā, ierīce mēnesī patērē ~ 145 kW.

Pulsa oksimetrs. Lai precīzāk izsekotu skābekļa līmenim asinīs un nenokavētu brīdi, kad var būt nepieciešama nopietnāka skābekļa terapija, ikvienam šobrīd ir iespēja iegādāties pulsa oksimetru. Ar to pavisam vienkārši mājas apstākļos var izmērīt skābekļa līmeni (SpO2). SpO2 norma atkarībā no vecuma ir 95-98%. Tas ļauj nenokavēt to brīdi, kad pazemināta skābekļa daudzuma dēļ steidzami jāizsauc ātrā palīdzība.

Kur vērsties, ja nepieciešama skābekļa terapija?

Lai saņemtu atzinumu par ilgstošas skābekļa terapijas nepieciešamību, pacientam vispirms jādodas pie sava ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts veic nepieciešamos sākotnējos izmeklējumus, tajā skaitā, pulsa oksimetriju, un izsniedz nosūtījumu pie ārsta – pneimonologa vai kardiologa.

Pacientam jāapmeklē ārsts-speciālists vismaz divas reizes, nosakot asins gāzu sastāvu un veicot papildus nepieciešamos izmeklējumus. Asins gāzu analīze ir galvenā diagnostikas metode skābekļa terapijas nozīmēšanā. Ārsts-speciālists atzinumā norāda gāzu sastāvu arteriālajās asinīs un nepieciešamā skābekļa plūsmu, kā arī lietošanas ilgumu (stundas diennaktī).

Vairāk informācijas par asins gāzu analīzēm var uzzināt mājaslapā http://www.miegacentrs.lv/lv

Savukārt plašāka informācija par skābekļa terapiju mājās pieejama NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā Skābekļa terapija mājās | Nacionālais veselības dienests (vmnvd.gov.lv)

Ārstniecības iestādes, kurās iespējams saņemt nozīmējumu skābekļa terapijai

Skābekļa terapijas apmaksa

Šobrīd pacienti ar hronisku elpošanas nepietiekamību var saņemt valsts apmaksātu skābekļa terapiju mājās, kas 100% tiek apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem.

No 2021. gada 1. jūlija no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināti skābekļa terapijas pakalpojumi mājās pacientiem ar hronisku elpošanas nepietiekamību. Tādējādi ir uzlabota pakalpojuma pieejamība hroniskajiem pacientiem, kuriem veselības stāvokļa dēļ nepieciešams saņemt skābekļa terapiju mājas apstākļos – nereti visa mūža garumā.

Pēc ārsta-speciālista atzinuma saņemšanas pacienti varēs vērsīsies Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" Tehnisko palīglīdzekļu centrā, kas koordinēs skābekļa koncentratoru nodrošināšanu.

Pacientu ilgstošu novērošanu uzņemas ģimenes ārsts, vienlaikus pacientam reizi gadā jāvēršas pie ārstējošā speciālista, kurš izvērtē skābekļa terapijas efektivitāti. Plānots, ka 2021.-2022. gadā valsts atbalstu skābekļa terapijas nodrošināšanai saņems aptuveni 600 pacienti.

Ja pacients ārstējas stacionārā, tad stacionāra ārstējošais ārsts izvērtējot pacienta veselības stāvokli var nozīmēt skabekļa terapiju mājās uz 3 mēnešiem, šo terapiju 100% apmaksā valsts. Pēc 3 mēnešiem ģimenes ārsts var pagarināt valsts apmaksātu skābekļa terapiju mājās apstākļos vēl uz 3 mēnešiem, izvērtējot pacienta veselības stāvokli un SpO2 rādījumus.

Vairāk informācija par skābekļa koncentratora saņemšanas kārtību pēc nozīmējuma saņemšanas pieejama Labklājības ministrijas tīmekļvietnē www.lm.gov.lv un VSAI "Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" Tehnisko palīglīdzekļu centra" tīmekļvietnē www.vtpc.lv.

Ar citām pacientu grupām, kuras var saņemt atvieglojumus skābekļa terapijas mājas apstākļos apmaksasi var iepazīties www.skabeklaterapija.lv mājas lapā.

Skābekļa terapija Latvijā

