Skaties Laura Reinika tiešsaistes minikoncertu!

Ceturtdien, 27. maijā, pulksten 19.00 tiešsaistē būs vērojams Laura Reinika populārāko dziesmu koncerts. Turklāt šobrīd par godu atklāšanai par pirkumiem e-aptiekā pienākas pārsteiguma balvas!

"Lai kopīgi nosvinētu "Benu" e-aptiekas atvēršanu, vēlamies ikvienam dāvināt īpašu pārsteigumu – koncertu ar skanīgākajām Laura Reinika izpildītajām dziesmām. Ceram, ka tas iepriecinās un sniegs piepildījumu laikā, kad ikviens ir noilgojies pēc kultūras un mūzikas pasākumu baudīšanas," stāsta "Benu aptieka Latvija" direktore Anete Rožkalna.

"Pandēmija ir ievērojami mainījusi mūsu ikdienu, tomēr tā nav mazinājusi mūsu mīlestību pret dziesmām, dejām un kultūras baudīšanu. Tāpēc 27. maijā aicinu pievienoties man tiešsaistē – dungot līdzi gan vecajām, gan jaunajām dziesmām, dejot un vienkārši izbaudīt vakaru muzikālā gaisotnē," aicina Lauris Reiniks.

Koncerts būs vērojams ceturtdien, 27. maijā, pulksten 19.00 "Benu" e-aptiekā www.benu.lv.

Īpašas pārsteiguma dāvanas!

Ir padomāts arī par īpašām pārsteiguma dāvanām – populāru zīmolu kosmētiku un vitamīnus, ko klienti saņems, veicot pirkumus e-aptiekā no 26. līdz 31. maijam. Šajā laikā pie pasūtījumiem dāvanā saņemsiet "Livsane" zīmola 1000 mg C vitamīnu imunitātes stiprināšanai. Savukārt, veicot kosmētikas pirkumu virs 20 eiro, dāvanā saņemsiet populārāko zīmolu kosmētikas līdzekļus no tādiem pasaulē atzītiem zīmoliem kā "Bioderma", "Eucerin", "Filorga", SVR un citiem.*

Pasūtījumu "Benu" e-aptiekā ir iespējams noformēt gan reģistrētam, gan nereģistrētam lietotājam, tomēr reģistrētie lietotāji, kuri ir arī "Benu" kartes īpašnieki, saņem atlaides, īpašus piedāvājumus un uzkrāj "Benu" punktus par pirkumiem.

Pašlaik "Benu" e-aptiekā ir pieejams plašs sortiments, kopskaitā vairāk nekā 3200 preces, kas regulāri tiek papildināts. Šobrīd pieejamo preču klāstā ietilpst uztura bagātinātāji, bezrecepšu medikamenti, pasaulē vadošo zīmolu kosmētika un ķermeņa kopšanas līdzekļi, medicīniskās ierīces un specializētā pārtika.

Lai atvieglotu iepirkšanos internetā un sniegtu klientiem attālinātas konsultācijas par zāļu lietošanu un dažādiem ar veselību saistītiem jautājumiem, katru darba dienu laikā no pulksten 9.00 līdz 17.00 e-aptiekā ir pieejams arī tiešsaistes farmaceits, kā arī darbojas Klientu servisa centra tālrunis 25621621. Tajā ikviens var vērsties gan pēc farmaceita konsultācijas, gan jautājumiem par e-aptiekas pasūtījumiem, kā arī citos saistītos gadījumos.

E-aptiekā veiktos pasūtījumus var saņemt jums ērtākajā "Benu aptiekā", kā arī tie tiek piegādāti uz jebkuru vietu Latvijā. Preces var tikt piegādātas uz mājām, "DPD Pickup" punktiem vai "Pickup" bodēm "Circle K", "Virši A" un "Viada" degvielas uzpildes stacijās. Piegāde tiek veikta 2-3 darbadienu laikā pēc pasūtījuma noformēšanas.

*Piedāvājums neattiecas uz medikamentiem un mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem.

* Dāvanu skaits ir ierobežots.