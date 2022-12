Slēpošana, zvaigžņu vērošana džakuzi un miers. Ideāls brīvdienu galamērķis – Ķestermuiža

Aizbēgt no darbadienu skrējiena un sasildīties uz pirts lāvas pēc aktīvi pavadītas dienas sniegotos laukos – tā ir īsta ziemas pasaka. Janvārī apritēs gads, kopš Ķestermuiža uzņem viesus un brīvdienu mājas vadītāja Vita Rence aicina ciemos gan aktīvā dzīvesveida piekritējus, gan tos, kas vēlas baudīt mieru un klusumu.

Ragaviņas, pirtiņa un skaists ezers

Tikai piecu minūšu brauciena attālumā no Alūksnes neliela ezera krastā slejas sarkana ķieģeļu ēka – Ķestermuiža. Gar piebraucamo ceļu aug varena liepu aleja, kas stādīta pirms vairāk nekā 100 gadiem. Ar neparastu vārdu apveltīts dzidrais ezers – Pullans. Vita Rence stāsta, ka nosaukuma izcelsme nav zināma, bet manāma līdzība ar somu vārdu "pulla", kas nozīmē "smalkmaizīte".

Viesi var apmesties Ķestermuižā, kur septiņās guļamistabās iespējams izguldīt 23 viesus. Vita stāsta, ka šo ēku iecienījušas ģimenes vai nelielas draugu kompānijas, lai kopīgi atpūstos vai svinētu, piemēram, dzimšanas dienu vai pat kāzas. "Pieejamas četras vannasistabas, vienā no tām ir veļasmašīna ar žāvētāju – ja nu atbraucat garākā atpūtā. Virtuvē atrodas gan šķīvji, gan virtuves piederumi, gan tosters, vārdu sakot – viss, kas nepieciešams maltīšu pagatavošanai." Bet apmēram simt metrus tālāk ir divas mazākas mājiņas – "Līksma" un "Laima", kur katrā ērti būs četriem cilvēkiem.

Ne velti Alūksni dēvē par ziemas galvaspilsētu, jo sniegu var izbaudīt Alūksnes distanču slēpju trasē, kur pieejama arī slēpju noma. Tiem, kas vēlas slēpot pāri Pullana ezeram un nekur nebraukt, ir labas ziņas – var sarunāt, ka gan bērnu, gan pieaugušo distanču slēpes jums atvedīs līdz pašam namam! Turklāt pie iebraucamā ceļa ir kalniņš, kas izcili piemērots ragaviņu braucējiem, tādēļ Ķestermuižā ir pieejamas plastmasas panniņas jeb tā saucamie "ābolīši", kā arī sniega matrači.

Paliekot Ķestermuižas ēkā, pieejama arī pirts māja – līdz tai jānoiet tikai piecpadsmit soļi. Pēc karsēšanās pirtiņā var iziet uz terases un iegulties burbuļvannā, kur ērti var sasēsties seši cilvēki. Sēžot terasē iebūvētajā džakuzi, paveras skats uz visu Pullana ezeru un kokiem, kas to ieskauj. Krēslas stundās ezerā esošā laipiņa tiek izgaismota, un tā ir ideāla vieta, kur vērot zvaigznes vai krītošās sniegpārslas.

Plāns, kā pavadīt nedēļas nogali

Lai uzburtu iespējamo brīvdienu noskaņu, Vita ieskicē nedēļas nogales plānu: "Jūs atbraucat piektdienas vakarā, pirtiņa jau ir izkurināta. Atliek paēst vakariņas un doties uz pirti, kur smaržo bērzu lapu slotiņas. Turklāt, sēžot uz lāvas, pa lielajiem logiem redzēsiet aizsalušo ezeru. Starp citu, ja paredzēts lielāks draugu vai ģimenes pulks un pašiem gatavot negribas, ēdamo var pasūtīt no vietējām kafejnīcām. Iztēlojieties – jūs atverat mājas durvis, bet priekšā jau saklāts galds!" Vita kārdina.

Pēc izgulēšanās nākamajā rītā jāieplāno pastaiga pa Alūksni. Ejot pa Pilssalas tiltu, nonāksiet uz Marijas salas, kur Livonijas ordeņa pilsdrupās atjaunots viens no dienvidu torņiem un tajā ierīkota gaismu un skaņu instalācija "Marienburgas astotais brālis". "Pēc tam jāšķērso Tempļakalna ielas gājēju tilts, kur reizi stundā no 12.00 līdz pat pusnaktij 15 minūtes skan mūzika. Tempļa kalns ir skaista vieta pastaigām, kur vasarā pieejams "zip-line" nobrauciens – garākais trošu nobrauciens pāri ūdeņiem Latvijā!" viņa atklāj. Pēc pastaigas der iestiprināties kādā no kafejnīcām, kur jānogaršo Alūksnes slavenākais ēdiens – buljons ar profitroļiem – un jānobauda tradicionālais Alūksnes karstais dzēriens. Tas pieejams gan bezalkoholisks, gan grādīgs. Pēcpusdienā Vita iesaka doties uz distanču slēpošanas trasi vai stāvo Ķauķu kalnu, kur var izīrēt gan snovborda dēli, gan kalnu slēpes.

Pēc aktīvas dienas ārā gan Ķestermuižas ēkā, gan mazajos namiņos var sasildīties, dzerot zāļu tēju. Liepziedus, piparmētras un māllēpes ievāc paši saimnieki, bet pārējās tējas pērk vietējā bioloģiskajā saimniecībā. "Mēs mudinām izgaršot vietējos produktus, tādēļ katru viesi sagaida īpašas vietējo ražotāju dāvanas," atklāj Ķestermuižas vadītāja Vita.

Nākamajā rītā līdzpaņemtajā termokrūzē jālej kafija un jādodas pastaigā līdz bānīša stacijas kvartālam. Vita piekodina apmeklēt ekspozīciju "Alūksnes Bānīša stacija" – šis muzejs 2022. gadā iekļauts Eiropas 60 labāko un interesantāko muzeju topā. Ja vairs nekur negribas doties, var iekurināt kamīnu, spēlēt dažādas galda spēles, klausīties mūziku vai skatīties filmas, bet bērni – darboties rotaļu istabā, kur izveidota pat zviedru kāpšanas siena!

Plašajā Ķestermuižas teritorijā atrodas arī klusa pussala, kur divvientulībā izbaudīt dabu, sēžot pītā šūpuļkrēslā. Bet, dzerot uz Ķerstermuižas balkona pēcpusdienas kafiju, var dzirdēt šaursliežu bānīša Gulbene–Alūksne riteņu klaboņu. "Kad kokiem nokritušas lapas, bānīti var pat nedaudz redzēt – sliedes ir ezera otrā krastā. Ikdienā kursē dīzeļdegvielas lokomotīve, bet laika periodā no maija līdz novembrim divreiz mēnesī brauc tvaika lokomotīve "Ferdinands". Tad gan no balkona var redzēt, kā virs kokiem paceļas milzīgs tvaika mākonis!" stāsta Vita.

Aizraujošas aktivitātes gan ziemā, gan vasarā

Gan Ķestermuižas, gan abu mazo mājiņu viesiem pieejama sava privātā smilšu pludmale. Vita Rence stāsta, ka ezera ūdens ir pārbaudīts laboratorijā un drošs peldēm gan vasarā, gan ziemā – roņošanai. Turklāt ezers dziļāks kļūst pakāpeniski. Peldēm pieejamas gan piepūšamās vestes, gan uz rokām uzliekami piepūšamie riņķi. Katrā mājā ir SUP dēļi, viesiem pieejamas arī laivas un pat vienkāršas makšķeres. "Kaislīgi makšķernieki, protams, brauc ar savu ekipējumu, turklāt jāatceras pašiem paņemt līdzi tārpus," aicina Vita. "Ezerā dzīvo līdakas, asari un karūsas, un šovasar viesi dažas līdakas tiešām noķēra! Viss ezers būs jūsu rīcībā – gan vasarā, gan ziemā."

Vasaras sezonā var spēlēt pludmales volejbolu, uz bruģēta laukumiņa pamētāt basketbola bumbu vai kārtīgi izšūpoties. Tikmēr mazākie viesi var dzīvoties spēļu laukumā. Vakariņas gada siltajā laikā var ieturēt uz plašās terases, kur novietots liels galds ar krēsliem. Jebkurā gadalaikā var izmantot grilu, arī ogles (turklāt no vietējiem ražotājiem!) jau sarūpētas. Vasaras sezonā pie bānīša stacijas var iekost burgernīcā "Tvaiks un ogle" – piedāvājumā ir burgers "Ferdinands" ar melnām maizītēm un sarkanu gaļas kotleti vidū – gluži kā bānītis!

Ķestermuižu izvēlas arī uzņēmumi dažādiem saliedēšanās pasākumiem. Un, tā kā mūsdienās strādāt var no jebkuras vietas pasaulē, jo nepieciešams vien dators un interneta pieslēgums, arī Ķestermuižā var apvienot ikdienas darbu ar pilnvērtīgu atpūtu ārpus biroja sienām.

Vita mudina nenobīties no došanās ceļā uz Alūksni: "Jā, no Rīgas tie ir 200 kilometri, bet ceļš ir taisns, atjaunots un asfaltēts! Laiks paskries nemanot, un garām pabraukt nav iespējams!"

Uzzini vairāk: www.kestermuiza.lv vai https://linktr.ee/kestermuiza.