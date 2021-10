'Smart+ WiFi' viedais apgaismojums ļauj viegli mājās radīt individuālu gaisotni

Apgaismojuma ierīču ražotājs "Ledvance" iepazīstina ar jaunu viedā apgaismojuma izstrādājumu grupu "Smart+ WiFi". Šie izstrādājumi ļauj dažādot apgaismojumu un piedāvā daudzus risinājumus mājai, izmantojot WiFi tehnoloģiju, kas jau ir vairumā mājokļu.

Plānojot apgaismojumu, ir jāņem vērā tas, kāds apgaismojums būs nepieciešams un kā katra telpa tiek lietota – tas dienas un laika gaitā mainās. Piemērots apgaismojums var radīt vēlamo gaisotni, izcelt priekšmetus, uzturēt aktivitāti, sekmēt koncentrēšanās spējas un paaugstināt drošību. "Ledvance" izstrādājumi "Smart+ WiFi" apvieno mūsdienu viedās gaismas funkcijas ar pievilcīgu dizainu, kas ir piemērots dažādām iekštelpu un ārtelpu dzīvojamajām zonām.

Mūsdienās apgaismojums ir daudz vairāk nekā vienkārši "ieslēgts" un "izslēgts". Ar "Smart+ WiFi" gaismu var iestatīt atbilstoši dienas ritmam, pielāgojot to miega un pamošanās laikam, darbam un atpūtai, un dienas režīmam. Automatizētā apgaismojuma ieslēgšanās un izslēgšanās secība ļauj lietot taimeri un iestatīt precīzu apgaismojuma ieslēgšanās laiku. Lai kādu gaisotni jūs vēlaties radīt vai ko vēlaties izcelt, it viss ir iespējams – jūsu rīcībā ir nebeidzami daudz variāciju un 16 miljonu fascinējošu krāsu – no siltas līdz vēsi baltai.

"Smart+ WiFi" jums ļauj vadīt un personalizēt apgaismojumu, lai kur jūs atrastos, izmantojot viedtālruni, kurā uzstādīta bezmaksas "Ledvance" "Smart+" lietotne. "Smart+" gaismas avotus var arī viegli un ērti vadīt ar balsi, izmantojot "Google Assistant" vai "Amazon Alexa". Ar "Smart+ WiFi" apgaismojuma risinājumiem ir viegli iespējams izveidot savu individuālo noskaņas apgaismojumu un radīt fantastiskus gaismas objektus ne tikai telpās, bet arī dārzā un apkārt mājai.

