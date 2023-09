Smart+ wifi. Vienkārša mājas gaismas vadība

Ērti maināms, turklāt energotaupīgs un drošs mājas apgaismojums!

LEDVANCE SMART+ WiFi tehnoloģija dod iespēju pielāgot mājas apgaismojumu savām vajadzībām, tai pat laikā kontrolējot elektroenerģijas patēriņu. SMART+ WiFi tehnoloģiju ir vienkārši lietot. Jūs varat jebkurā laikā un no jebkuras vietas kontrolēt, aptumšot un iestatīt savu apgaismojumu, izmantojot bezmaksas LEDVANCE SMART+ WiFi lietotni savā viedtālrunī vai ar Google Home un Amazon Alexa palīdzību, kas dod iespēju regulēt apgaismojumu arī ar balsi. Vienā LEDVANCE lietotnē iespējams integrēt vairākus LEDVANCE produktus: viedās kontaktdakšas, kas palīdz reālā laikā uzraudzīt konkrētas elektroierīces enerģijas patēriņu, ierakstot tās patēriņa vēsturi, viedās spuldzes, kas maina apgaismojumu atbilstoši jūsu vēlmēm, kā arī viedo apgaismojumu, kas ir iestatāms atbilstoši jūsu dienaskārtībai, lai apgaismojums mainītos atkarībā no tā, vai guļat, vai mostaties, vai koncentrējaties, vai atpūšaties, vai nodarbojaties ar ikdienas darbiem. Un to visu var darīt, izmantojot tikai viedtālruni un WiFi, turklāt arī tad, kad esat tālu no mājām.

Foto: LEDVANCE

Nepieciešams tikai mājas WiFi un viedtālrunis.

Ar SMART+ WiFi palīdzību iespējams viegli iestatīt mājas apgaismojumu, iekļaujot arī pavisam fantastiskas detaļas. Apgaismojuma saslēgšana ar SMART+ WiFi tehnoloģiju jums ļaus sekot elektroenerģijas patēriņam — varēsiet ieslēgt un izslēgt apgaismojumu, kad un no kuras vietas vien vēlaties. Tieši pirms pārrašanās mājās var gaismu ieslēgt, bet, kad esat jau mājās, mainīt krāsu un citus iestatījumus, izmantojot mājas WiFi pieslēgumu un viedtālruni. Izlemiet pats, kā plānot savu apgaismojumu. Sev piemērotāko risinājumu atradīsiet plašajā LEDVANCE produktu klāstā. Esiet pats sava apgaismojuma dizaineris!

Foto: LEDVANCE

Intelektiskums arī spraudņos un sensoros.

Izmantojot SMART+ WiFi spraudņus, iespējams tradicionālās elektroniskās iekārtas integrēt SMART+ sistēmā, izmantojot standarta kontaktligzdu. Tas ļauj lietotājam pārvaldīt ierīces un parādīt enerģijas patēriņu. Var ieplānot spraudņu ieslēgšanu/izslēgšanu noteiktā laikā vai ieslēgt/izslēgt attālināti. Turklāt iekštelpu versijas funkcijas ļauj uzraudzīt pievienotās ierīces elektroenerģijas patēriņu. SMART+ spraudņa āra modeli var izmantot dārzos un uz balkoniem āra elektroierīcēm, piemēram, sezonāli vadītam apgaismojumam. SMART+ WiFi kustības sensors un SMART+ WiFi kontaktu sensori ir noderīgas funkcijas, kas ļauj viegli pārvaldīt citus saderīgus SMART+ WiFi izstrādājumus. Kustību sensors ir parocīgs interjera risinājums, piemēram, skapjiem, kur vajadzīgs, lai gaisma ieslēgtos bez kavēšanās un būtu ieslēgta, kad vien tas ir nepieciešams.

Foto: LEDVANCE

Jaunais apgaismojuma laikmets!

Ir iestājies jauns laikmets — laikmets, kad mēs spējam kontrolēt gaismu pēc vajadzības. Gaisma ir daudz kas vairāk nekā tikai ieslēgšana un izslēgšana. Lai kādu atmosfēru jūs vēlētos radīt, jūs to varat – iespēju skaits ir bezgalīgs, jo starp auksto un silto balto gaismu ir vēl 16 miljoni burvīgu krāsu toņu, kas var piepildīt arī jūsu mājokli.

Par LEDVANCE SMART+ risinājumiem varat izlasīt mūsu mājaslapā: ledvance.com/lv