Smaržo pēc tīrības: pirmais putekļu sūcējs robots, kas izplata patīkamu aromātu

Pirms gada "Forbes" rakstu autors, futūrists un tehnoloģiju eksperts Bernards Marrs rakstīja, ka pēdējos gados aizvien ierastāk kļūst ikdienā izmantojamās sadzīves ierīces pievienot internetam un savienot savā starpā, lai mūsu dzīvesvietas būtu drošākas, ērtākas, ekonomiskākas, tādas, kas sniedz vairāk gandarījuma. Putekļu sūcēju robotu ražotājs "Ecovacs" ļauj īstenot šīs idejas, radot modernus robotikas risinājumus, kas ir viegli integrējami ikdienas dzīvē. Uzņēmuma jaunākais produkts – putekļu sūcējs robots "Deebot T9" – ir kļuvis par nepārspējamu mājokļa palīgu, kas izceļas ar lielisku navigāciju, intelektuālu objektu atpazīšanu, uzlabotu mazgāšanas tehnoloģiju un iemontētu gaisa atsvaidzinātāju.

Acīmredzams, ka Covid-19 pandēmija ir pozitīvi ietekmējusi putekļu sūcēju robotu rūpniecību pasaulē. Tiek prognozēts, ka šo ierīču tirgus no 2020. g. līdz 2027. g. pieaugs par 22 % katru gadu un līdz 2027. gadam sasniegs vērtību, kas ir līdzvērtīga 12,1 miljardam ASV dolāru. Šo apstākli būtiski ietekmē pandēmijas laikā pieaugušais putekļu sūcēju robotu pieprasījums, kuru veicina cilvēku vēlme nodrošināt lielāku tīrību mājoklī un darba vidē. Vairāk nekā jebkad iepriekš cilvēki izrāda vēlmi dzīvot higiēniski tīrā mājoklī, dodot priekšroku tehnoloģiski modernām sadzīves ierīcēm. Turklāt liela ietekme ir arī tam, ka pašu putekļu sūcēju-robotu sūkšanas jauda ir lielāka. Kā arī ierīces nodrošinātajai iespējai veikt tīrīšanu bez cilvēka līdzdalības, jo, piemēram, jaunākajiem "Ecovacs" putekļu sūcējiem robotiem ir ne tikai automātiskas uzlādes funkcijas, bet arī putekļu tvertnes iztukšošanas iespēja, kas neapšaubāmi šķiet pievilcīga tehniski zinošākiem pircējiem.

Reāla objektu noteikšana attālumā līdz 3 cm



Pilnveidotajā "Ecovacs Home" lietotnē tiek attēlots ļoti reāls mājokļa skats.

Pēdējos pāris gados "Ecovacs" attīstība ir noteikusi aizvien augstākus standartus mūsdienīgai grīdu tīrīšanai. Tādēļ ražotājs ir izlaidis vēl labāku augstākās klases modeli "Deebot T9", kas bez jebkādām pūlēm orientējas jebkurā telpā, rūpīgi izsūc un izmazgā grīdas, kā arī ir gatavs jebkurām situācijām, tīrot grīdas.

Šajā viedajā ierīcē ir integrēta jaunās paaudzes "TrueDetect 3D 2.0" intelektuālā objektu atpazīšanas sistēma, kas palīdz robotam orientēties apkārtējā vidē īpaši labi. Robots, ņemot talkā 3D lāzera objektu atpazīšanu, ar precizitāti no 6 līdz 3 cm manevrēs, izvairoties savā ceļā no rotaļlietām, aizkariem, krēslu kājām vai sliekšņiem. Tas arī būs saudzīgs pret mēbelēm, pārvietojoties izvairīsies no kabeļiem un citiem priekšmetiem, kas var iepīties starp sariņiem. Modernā "TrueMapping 2.0" navigācijas tehnoloģija nodrošina, ka robots var atrast ceļu šaurās, sarežģīta plānojumatelpās un bez pūlēm sūkt un mazgāt neatkarīgi no apgaismojuma nosacījumiem.

Intuitīvs un interaktīvs: moderna programmu atjaunošana, izmantojot 3D karšu tehnoloģiju

Pēc viena no lielākajiem elektronikas ierīču vairumtirdzniecības uzņēmuma "ACC Distribution" ekspertu teiktā, šobrīd visvairāk pircēju uzmanības gūst putekļu sūcēji roboti, kas ir vadāmi ar labi izstrādātu viedtālruņu lietotņu starpniecību. Tās ļauj ikvienam pašam plānot un iestatīt sūkšanas režīmus, biežumu un intensitāti, turklāt to var izdarīt no jebkuras vietas. Pilnveidotajā "Ecovacs Home" lietotnē tiek attēlots ļoti reāls mājokļa skats. Tā attēlošanai tiek izmantots 3D plāna skats, kurā priekšmeti un mēbeles tiek rādīti kā modeļi. Vienlaikus lietotnē var saglabāt trīs kartes, tas nozīmē, ka putekļu sūcējs robots "Deebot T9" neapmaldīsies pat trijos jūsu mājokļa stāvos vai lieliski atcerēsies, kur un kādi priekšmeti ir izvietoti jūsu darba telpā, ja to turp nogādāsiet. Minētā ierīce katru dienu var efektīvi iztīrīt platību aptuveni 250 kvadrātmetru apmērā.

Kad mājoklis smaržo pēc tīrības: pirmais putekļu sūcējs robots ar gaisa atsvaidzinātāju

Putekļu sūcējā integrētais gaisa atsvaidzinātājs sūkšanas laikā izplata izvēlēto aromātu, kas saglabājas vēl ilgi pēc tīrīšanas.

Lielākajai daļai cilvēku tīrība asociējas ar konkrētu smaržu. Piemēram, ar smaržu laukā pēc pērkona negaisa, saldu priežu vai ciedra smaržu, savukārt citiem tīrība asociējas ar vieglu ziedu aromātu. Tagad jaunākā "Ecovacs" putekļu sūcēja robota īpašnieki varēs ne tikai redzēt tīru mājokli, bet arī sajust. "Deebot T9" novērš mājdzīvnieku izplatītās smakas un citus nevēlamus aromātus. Putekļu sūcējā integrētais gaisa atsvaidzinātājs sūkšanas laikā izplata izvēlēto aromātu, kas saglabājas vēl ilgi pēc tīrīšanas. Šobrīd ražotājs piedāvā trīs maigus aromātus: savvaļas pienziedu pulkstenītes, bergamotes ar lavandu un gurķa ar ozolu. Ja gaisa atsvaidzinātāja funkcija tiek izmantota katru dienu apmēram stundu, ar vienu smaržu kapsulu pietiek aptuveni 60 dienām. "Ecovacs Home" lietotnē varat iestatīt, kad un kurā telpā ir jāieslēdz gaisa atsvaidzinātājs. Ja šī funkcija konkrētā laikā nav nepieciešama, to var izslēgt.

Divreiz lielāka sūkšanas jauda, paredzēta visām grīdu tīrīšanas vajadzībām

Netīrumi, drupačas un putekļi, izmantojot "OZMOTM Pro Mopping" tehnoloģiju, tiek uzveikti ar augstas frekvences vibrācijām 480 reizes/min.

Jau iepriekš minētais "Forbes" rakstu autors un tehnoloģiju eksperts Bernards Marrs raksta, ka putekļu sūcēju robotu popularitāte pieaug, pieaugot to jaudai un sūkšanas efektivitātei, kā arī patērētājiem paliekot zinošākiem. Pēdējie, strauji izplatoties Covid-19 vīrusam, īpaši augstu sāka vērtēt tīrību un preventīvus pasākumus mikrobu likvidēšanai mājās. Tāpēc "Deebot T9" tika konstruēts tā, lai tā jauda būtu par 113 % lielāka nekā priekšgājēja "T8" un sasniegtu 3000 Pa, tāpēc tas efektīvi iztīra pat "spītīgākos" netīrumus. Netīrumi, drupačas un putekļi, izmantojot "OzmoTM Pro Mopping" tehnoloģiju, tiek uzveikti ar augstas frekvences vibrācijām 480 reizes/min. Minētā tehnoloģija nodrošina dziļo tīrīšanu, jo netīrumi tiek tīrīti ne tikai ar vibrācijām, bet arī mikrošķiedras drānu, kas nodrošina spēcīgāku un labāku saķeri ar virsmu. Netīrumiem nav ne mazāko iespēju palikt uz tikko izmazgātajām grīdām, kad "Deebot T9" ir padarījis savu darbu. Mazgāšanas funkcija darbojas par 50 % klusāk nekā "T8" modelim, turklāt ir iespēja izvēlēties vienreizējās vai daudzkārt izmantojamas grīdas drānas. Tiesa, cilvēkiem, kuri vēlas ideālu tīrību mājoklī, ražotāja pārstāvji iesaka izvēlēties vienreizējās lupatiņas, kurām piemīt labākas tīrīšanas īpašības.

Mājokļa uzkopšana bez cilvēka līdzdalības

Aptuveni mēnesi varēsiet aizmirst par robota uzraudzību un netīrumu tvertnes iztukšošanu, jo ierīce par to parūpēsies pati.

"Deebot T9" putekļu sūcēju robotu var iegādāties kopā ar automātiskās attīrīšanās staciju. Tajā esošajā putekļu maisiņā ietilpst aptuveni 2,5 litri saspiestu putekļu un netīrumu. Citiem vārdiem sakot, aptuveni mēnesi varēsiet aizmirst par robota uzraudzību un netīrumu tvertnes iztukšošanu, jo ierīce par to parūpēsies pati. Kad automātiskās attīrīšanās stacijas maisiņš būs pilns, "Ecovacs Home" viedtālruņu lietotne jūs par to informēs. Automātiskās attīrīšanās staciju var iegādāties atsevišķi vai kā komplekta "Deebot T9 +" daļu, un, izvēloties elegantu pelēku vai perlamutra baltu krāsu, organiski integrēt mājokļa interjerā.

"TrueDetect 3D 2.0" intelektuālā objektu atpazīšanas sistēma palīdz robotam orientēties apkārtējā vidē īpaši labi.

