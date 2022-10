Šogad Rīgā ostā pārspēti vairāki iepriekšējo kruīza sezonu rekordi

Šogad Rīgas ostā uzstādīti vairāki jauni kruīzu kuģu sezonas rekordi, liecina Rīgas brīvostas pārvaldes apkopotā statistika. Aktīvā kruīza sezona Rīgā šogad ilga 175 dienas, tā sākās 12. aprīlī un noslēdzās 3. oktobrī. Kopā tika reģistrētas 99 kruīza kuģu vizītes, kas ir augstākais rādītājs Rīgas ostas vēsturē. Ar kruīza kuģiem Latvijas galvaspilsētu šosezon apciemojuši 75 730 kruīza pasažieru no 128 valstīm, visvairāk no Vācijas (46%), ASV (21%) un Lielbritānijas (8%), nozīmīgs skaits pasažieru reģistrēts arī no Itālijas, Kanādas, Zviedrijas, Meksikas, Francijas un Spānijas.

Lielākais skaits kruīza kuģu apmeklējumu ostā šosezon bija jūlijā, kad reģistrētas 30 kruīzu kuģu vizītes. Tas ir mēneša absolūtais rekords uzņemto kruīza kuģu ziņā Rīgas ostā.

Vislielākais šosezon Rīgā uzņemtais kruīzu kuģis pēc tā bruto ietilpības ir operatora "Royal Caribbean International" laineris "Voyager of the Seas" (311 m, 138 194 GT), mazākais – zem Maltas karoga kuģojošais "Clio" (100 m, 3504 GT).

Visvairāk pasažierus viena reisa laikā šosezon atveda vācu operatora TUI Cruises kuģis "Mein Schiff6" – 2630 personas.

Visbiežāk, 10 reizes, pie mums viesojies franču kruīzu kompānijas laineris "Le Champlain", astoņas reizes – "Voyager of the Seas", septiņas reizes Rīgu apmeklējuši Mein Schiff 6" (operators "TUI Cruises") un "Marina" katrs (operators "Oceania Cruises"), virkne kuģu Rīgā šajā sezonā viesojušies no trīs līdz sešām reizēm, 9 kuģi pie mums bijuši divas reizes un 7 kuģi – vienu reizi.

Kopumā šajā sezonā ostu apmeklēja 30 dažādi kruīza kuģi. 13 no tiem Rīgā ienāca pirmo reizi. 21 apmeklējumu laikā kruīza kuģi Rīgā palika divas dienas vienas vizītes ietvaros, kas arī ir sezonas rekords.

Šovasar Rīgas ostā tika sagaidīts arī 10 miljonais pasažieris kopš Rīgas brīvostas pārvaldes dibināšanas (2000. gadā). Tā bija Tanja Kassandra Karina Bittner no Veiherhameras (Weiherhammer), Bavārijā, kas Baltijas jūras kruīzā no Ķīles ostas bija devusies kopā ar vīru Kristianu un astoņgadīgo dēlu Paulu. Ģimene Rīgā ieradās svētdien, 7. augusta rītā ar itāļu kruīzu kompānijas "Costa Cruises" kuģi "Costa Fascinosa".

"Šī mums visiem bija izaicinājumiem pilna sezona. Kruīzu kuģu vizīšu skaitu būtiski ietekmēja ģeopolitiskā situācija, vienlaikus daudz tika paveikts, strādājot ar kruīza kompānijām, starptautiskajām nozares asociācijām un medijiem, lai izceltu Rīgu uz pārējo reģiona ostu fona", atzīmē Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Sezonas noslēgumā Rīgas brīvostas pārvaldē jau tradicionāli notika arī atbildīgo Rīgas ostas, Rīgas pilsētas pašvaldības, kruīzu un tūrisma nozares un ostu terminālu pārstāvju tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti sezonas rezultāti, novērtēta visu pušu sadarbība, kā arī rosināts jau savlaicīgi gatavoties 2023. gada kruīza sezonai, lai turpinātu iesākto darbu pie tūrisma un pasažieru infrastruktūras uzlabošanas gan ostā, gan Rīgas pilsētā.