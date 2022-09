'SOL Baltics' – saistošākie darba devēji: brīvība strādāt tieši tad un tur, kur jums ir ērti

Uzņēmums "SOL Baltics" piedāvā tīrīšanas pakalpojumus. Tā pirmsākumi meklējami Somijā, un no visiem citiem uzņēmumiem tas atšķiras ar to, ka nodrošina saviem darbiniekiem daudz brīvību, pretī sagaidot atbildību un strādīgumu. Rinels Piuss, uzņēmuma izpilddirektors Baltijā, stāsta, ka sākumā tas var šķist grūti, taču dzīve ir pierādījusi, ka šāda vide piedāvā labāko iespēju pašrealizācijai.

"Mēs atšķiramies ar to, ka mums nav konkrētas vietas, kur visi mūsu darbinieki rītos sanāktu kopā. Mūsu 2300 darbinieki Baltijā no rīta dodas strādāt uz aptuveni 2000 dažādām vietām. Katram no viņiem ir savs darba laiks, katram sava darba kultūra, un kopā ar 140 vadošajiem darbiniekiem mēs ik dienas cenšamies to apvienot," stāsta Piuss.

SOL Lietuvas un Latvijas uzņēmumu vadītājs Kurmets Vasers piebilst, ka vēl viena īpaša SOL iezīme ir uzņēmuma DNS ierakstītā brīvības un atbildības savienība. "Cilvēki var strādāt tieši tad un tur, kur viņiem tas ir ērti. Tomēr darbs ir jāpadara, un tas attiecas gan uz biroja darbiniekiem, gan uzkopšanas darbu veicējiem," skaidro Vasers.

Uzticība, kas sniedz brīvību.

Jau 1992. gadā SOL dibinātāja Līsa Joronena pieņēma noteikumus, kas nodrošināja to, ka viņas uzņēmumā lietas tiek darītas mazliet citādāk. Viņa bija pārliecināta, ka stīva korporatīvā kultūra ir panākumu šķērslis, nevis to pamats. Tāpēc arī savā doktora disertācijā Joronena pētīja to, kā brīvība un atbildība varētu palielināt darbinieku motivāciju un aizrautību ar darbu. Skaidrs kļuva tas, ka labākais veids, kā uzņēmumam attīstīties un izdzīvot, ir ļaut cilvēkiem darīt to, kas viņiem vislabāk padodas, nevis kā vadībai stāvēt viņu ceļā.

"Mums Igaunijā un visā Baltijā, piemēram, ir brīvība pieņemt tādus lēmumus, kas šķiet labākie tieši mūsu vidē. Ja ir vajadzība un interese paplašināties, nopirkt jaunu uzņēmumu, pieņemt darbā cilvēkus vai darīt ko citu, kas attīstītu tieši Igaunijas vai Baltijas uzņēmumus, mēs to darām, neapspriežoties ar galveno biroju. Paši radām noteikumus, paši esam atbildīgi," min Piuss.

Viena no svarīgākajām Joronenas idejām bija pārliecība, ka neviens cilvēks nepamostas ar domu šodien savu darbu darīt slikti vai tikai pa pusei. Gluži pretēji – mēs visi vēlamies būt veiksmīgi, tikt paslavēti un lepoties ar savu darbu. Tāpēc ir svarīgi, lai neviens bezjēdzīgi nestāvētu šī nodoma realizācijas ceļā – nodomam ir jāpalīdz izdoties.

Uzņēmuma vadītājs piebilst, ka kopējai veiksmei tomēr nepieciešamas arī kopējas vērtības. Piemēram, viena no svarīgākajām SOL vērtībām ir ienesīgums. Iespējams, plašākā pasaulē šī vērtība nav populāra, bet bez tās nav iespējams attīstīties, ieguldīt, maksāt algas un tā tālāk. Un SOL vēlas attīstīties un nepārtraukti augt.

Darbinieks izvēlas, kur strādāt.

"Mūsdienās tīrīšana nav fiziski smags darbs, taču, lai tā notiktu veiksmīgi, ir jāpārzina metodika un pareizie darba paņēmieni. Tāpēc viena no svarīgākajām aktivitātēm mūsu uzņēmumā ir darbinieku apmācība – ar tās palīdzību mēs spējam būt efektīvi un operatīvi. Un tā kā mūsu darbinieki strādā dažādās vietās, laba apmācība dod katram pārliecību par to, ka darbs vienmēr un visur būs labi padarīts," saka Vasers.

Laba apmācība un no tās izrietošā paļāvība sniedz SOL darbiniekiem iespēju pašiem izvēlēties savu darba vietu un darba laiku. Tā kā objektu ir ārkārtīgi daudz, katram tīrīšanas darbu veicējam pirms darba līguma noslēgšanas ir iespēja izvēlēties sev ērtāko darba vietu un laiku, proti, darbinieks pats nolemj, uz kurieni un cikos ies uz darbu, stāsta Vasers.

"Lielākajai daļai mēs nodrošinām papildu darbu. Ar SOL starpniecību sev piemērotā laikā tīrīšanas darbus veic gan skolotājas un bērnudārza audzinātājas, studenti un pensionāri, gan arī medicīnas darbinieki, pārdevējas un tamlīdzīgi. Strādāt ir iespējams no rīta, pa dienu un vakarā, un arī naktī. Var strādāt uz pilnu slodzi, bet var arī, piemēram, tikai divas stundas nedēļā," skaidro Vasers. Lai tiktu pie darba, mājās runātajai valodai, reliģiskajai piederībai, izcelsmei vai dzimumam nav nozīmes.

Vasers piebilst, ka pašlaik uzņēmums nodarbina arī vairāk nekā 500 cilvēku ar samazinātām darbspējām – viņi ir nenovērtējams papildinājums visam SOL kolektīvam. Tāpat SOL algu sarakstā ir daudz Ukrainas kara bēgļu, kuriem uzņēmuma sniegtā brīvība un vienkāršā darbā pieņemšana ir ārkārtīgi svarīgas. Starp citu, vecuma starpība starp jaunāko un vecāko SOL darbinieku ir vairāk nekā 70 gadu.

"Būt par apkopēju nav kauns – tāds ir mūsu galvenais vēstījums. Visi gaida, ka apkopējs ieradīsies slepeni kā rūķītis un nemanāmi noslaucīs virsmas – ka to ne redzēs, ne dzirdēs. Mūsuprāt, apkopējs ir profesionālis, kas ar savu darbu lepojas tāpat kā citu amatu pārstāvji. Un ticiet mums – bez uzkopšanas pasaule patiešām apstātos," piebilst Piuss.

