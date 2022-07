'Sporta 2' kvartāla vasaras otrā puse – krāšņa un pasākumiem bagāta

Viena no rīdzinieku iecienītākajām radošajām un izklaides vietām – "Sporta 2" kvartāls – vasarā kļūst par vietu, kur virmo enerģija un baudāmi kolorīti pasākumi. Vasaras otrajā pusē te gaidāmi krāšņi "Cabaret" šovi, laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls "RE RĪGA!", mūzikas koncerti, DJ seti, deju mūzikas pasākumi, "OratoriO" izrādes, "Kim?" mākslas izstādes un citas aktivitātes, ko var baudīt iekštelpās, kā arī zem klajas debess.

Turklāt tagad ikvienam ir iespēja uz un no pasākuma doties ar "Tesla" automašīnu, kas Latvijā un pasaulē ir viens no simboliem zaļai domāšanai un augstam mūsdienu tehnoloģiju sniegumam – OX DRIVE, pirmā "Tesla" automašīnu koplietošanas platforma Latvijā, par savu mājvietu ir izvēlējušies tieši "Sporta 2" kvartālu.

Vasarīgu bezrūpību, mūzikas ritmus, sirsnīgas sarunas, gardus ēdienus un spirdzinošus kokteiļus iespēja baudīt, laiskojoties kafejnīcas "Sporta Pagalms" vai gastro-bāra "Zefīrs" terasē, kas piedāvā burtiski debešķīgu saulrieta skatu. Pavisam drīz būs iespēja baudīt austeres un vīnu jaunajā gastronomijas vietā "Paisums".

Ieskaties jūlija pasākumu programmā un tiekamies "Sporta 2" kvartālā!



Noslēpumainais teātris "Secret Spot" piedāvās spilgtus notikumus:

Krāšņie "Cabaret" šovi



Ietērp savu vasaras vakaru starmešos un reibinošajā "Cabaret" dūmakā – mūzika, dejas, dzērieni un krāšņi pārsteigumi, kas ļaus aizceļot uz pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu Franciju. Gaidāmie šovi:

26.08. pulksten 19.45

27.08. pulksten 19.45

23.09. pulksten 19.45

24.09. pulksten 19.45

Kur: Noslēpumainais teātris "Secret Spot" (ieeja no Hanzas ielas)

Biļetes

Grupas "The Hobos" un Ralfa Eilanda koncerts



05.08. pulksten 21.00

Kur: Noslēpumainais teātris "Secret Spot" (ieeja no Hanzas ielas)

Biļetes



Laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls "RE RĪGA!" – festivāls šogad notiks 10. reizi no 17. līdz 21. augustam, tas būs ārkārtīgi bagātīgs un daudzveidīgs, programmā iekļauti gan Baltijas cirka mākslinieki, gan tālāki viesi, gan ārtelpu, gan klasiskāka formāta izrādes, gan maksas, gan bezmaksas izrādes. Programma:

Apvienības Be Flat (Beļģija) divpusīgā izrāde "Double You"



Patiesībā tās ir vienlaikus notiekošas divas izrādes – savstarpēji saistītas, taču katram skatītājam ir iespēja piedzīvot tikai daļu no spēles laukuma. Pieci mākslinieki dala divas skatuves, atdalītas ar sienu. Rezultāts – izrāde bez robežām, kur katrs skatītājs tiek pie unikālas skatīšanās pieredzes.

17.08. pulksten 20.00

18.08. pulksten 20.00

Kur: Noslēpumainais teātris "Secret Spot" (ieeja no Hanzas ielas)

Biļetes

Apvienības "Tripotes la Compagnie" (Beļģija) atsperdēļa izrāde "Encore une fois"



18.08. pulksten 18.00

19.08. pulksten 19.00

20.08. pulksten 19.00

Kur: "Sporta 2" kvartālā (ārā)

Bez maksas!

Apvienības "Taigi cirkas" (Lietuva, Latvija) izrāde "Up to This Point"



Gaisa akrobātika, Sīra rats, lidojoši matrači un eksperimenti ar cirka rīkiem, žanriem un tehnikām – "Up to This Point" ir aizraujoša un sirsnīga izrāde, kas tapusi, sadarbojoties latviešu cirka māksliniekam Aleksejam Smolovam ar lietuviešu mākslinieku Konstantīnu Kosovecu.

19.08. pulksten 20.00

20.08. pulksten 20.00

Kur: Noslēpumainais teātris "Secret Spot" (ieeja no Hanzas ielas)

Biļetes

Apvienības "Be Flat" (Beļģija) parkūra izrāde pilsētvidē "Follow Me"



Apvienības "Be Flat" (Beļģija) izrāde pilsētvidē "Follow Me", atbilstoši savam nosaukumam, aicina skatītājus ciešāk sasiet kurpju auklas un kopā ar māksliniekiem doties piedzīvojumā, kur par cirka skatuvi kļūst ēku fasādes, balkoni un jumti.

20.08. pulksten 18.00

21.08. pulksten 14.00

Kur: "Sporta 2" kvartālā (ārā)

Bez maksas! (iepriekš saņemot brīvbiļeti)



Kim? Laikmetīgās mākslas centrā ir apskatāmas divas izstādes:

Elzas Sīles personālizstāde "Bi-Dža, Ge-Ilk, Mir-Nul"



Līdz 14.08.

Iļja Lipkina personālizstāde "YOU are the model! You are the majority!"



Līdz 14.08.

Ieeja bez maksas!

Pa ceļam uz izstādēm aplūkojiet "Sporta 2" kvartāla Vesetas ielas posmā esošo sienas gleznojumu Ukrainas atbalstam, kura idejas galvenais organizators bija Dainis Rudens jeb Rudens Stencil, un kopā to radījuši 40 mākslinieki.

Rēzijas Kalniņas un Aināra Rubiķa Mūzikas un drāmas telpā "OratoriO":

Izrāde "Tagad un Tad" – dvēseles duša divos cēlienos. Rēzijas Kalniņas režisētā izrāde – neticams stāsts par cilvēka gribu, izvēlēm un mīlestību cauri gadiem, kas apcer jautājumu par to, kurš galu galā ir tas, kurš nosaka mūsu likteni.



01.08. pulksten 19.00

Izrāde "Tikšanās vieta – Ņujorka" – elegantā mūzikas un drāmas telpa "OratoriO" pārtaps par kabarē kādā šaurā Ņujorkas ieliņā. Koncertā "Tikšanās vieta – Ņujorka" topošajai mūziklu dziedātājai Emīlijai Pavlovskai pievienosies džeza un populārās mūzikas dziedātāja Beāte Zviedre, muzikālā teātra aktieris Stefan Miller (ASV), brīnišķīga mūziķu grupa Jura Kristona vadībā un vēl citi muzikālie viesi. Vakarā skanēs gan populāri Brodvejas mūziklu skaņdarbi, gan iemīļotas latviešu komponistu muzikālo izrāžu melodijas.



03.08. pulksten 18.30

03.08. pulksten 21.00

Biļetes

Šobrīd "OratoriO" telpās ir sācies mēģinājumu process izrādei "Viņa-Viņš-Viņa?", kas tiek veidota pēc A.R.Gērnija lugas "Silvija" motīviem. Iestudējuma režisore ir Rēzija Kalniņa. Pirmizrāde plānota 1. oktobrī.



Līdztekus tam "Sporta 2" kvartālā visu vasaru notiek arī īpaši kultūras un izklaides pasākumi gan kafejnīcā "Sporta Pagalms", gan gastro-bārā "Zefīrs", kuru norises datumi atrodami abu vietu sociālo tīklu profilos.

Kafejnīcā "Sporta Pagalms":

28.07. pulksten 21.00 "Groove Digger" koncerts



Bez maksas!

Darba dienās no pulksten 12.00 – 16.00 īpaši pusdienu piedāvājumi, ko baudīt uz vietas vai arī pasūtīt ar piegādi "Wolt" un "Bolt Food" platformās.



Gastro-bārā "Zefīrs":

29.07. Riga Graduate School of Love

Sierīgas picas, gardi dzērieni un sirsnīgas sarunas gan iekštelpās, gan saulainajā terasē.



Sestdienās un svētdienās no pulksten 14.00 – 18.00 iespēja baudīt pankūkbrokastis.

Sekojiet līdzi "Sporta 2" kvartāla Facebook lapai, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Par kvartālu



"Sporta 2" kvartāls, kas atrodas starp Rīgas kluso centru un Hanzas rajonu, ir dinamisks radošais kvartāls, kas nemitīgi attīstās un kļuvis par iemīļotu atpūtas vietu, kur baudīt mākslu, kultūru, dažādus notikumus un gastronomiju. Kvartāla teritorijā šobrīd mājo vairāk nekā 20 dažādu radošo industriju uzņēmumi un organizācijas. "Sporta 2" kvartālu attīsta SIA "Linstow Baltic", kas ir viens no vadošajiem dažādu segmentu ilgtermiņa nekustamā īpašuma projektu attīstītājiem Baltijā.

